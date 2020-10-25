"Все нормально. Нормально. Це - звук", - Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі. ВIДЕО

Президента України Володимира Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, налякав президента звук, який пролунав під час пресконференції. Зеленський різко відсунувся в протилежну сторону від джерела звуку і закрив вуха.

"Все нормально. Все нормально. Це - звук", - сказав він.

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