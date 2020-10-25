"Все нормально. Нормально. Це - звук", - Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі. ВIДЕО
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Президента України Володимира Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, налякав президента звук, який пролунав під час пресконференції. Зеленський різко відсунувся в протилежну сторону від джерела звуку і закрив вуха.
"Все нормально. Все нормально. Це - звук", - сказав він.
Топ коментарі
+118 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.10.2020 15:14
+103 Andy Tiger
показати весь коментар23.10.2020 15:14
+85 Утилизация ватников
показати весь коментар23.10.2020 15:18
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після того, шо він витворив з країною !
Памперса гаранту !
Це важливо.
Как сообщает Цензор.НЕТ, напугавший президента звук, прозвучал во время пресс-конференции. Зеленский резко отодвинулся в противоположную сторону от источника звука и закрыл уши. Источник: https://censor.net/ru/v3226658
де тепер той Маріуполь ...?