Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Як Зе-десант особливого призначення прозрів після піар-візиту на Донбас і перекреслив брехню Володимира Зеленського про "всеосяжне перемир'я"? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
"Без цензури" вже розповідав про передвиборчий вояж "слуг народу" на фронт і те, як прохолодно їх зустріли місцеві. А тепер - рубрика "герой дня". "Слуга" Олексій Леонов буквально одну ніч перебув на позиціях 54-ї механізованої бригади. І після цього блискавично забув, як іще два тижні тому нахвалював Володимира Зеленського за те, що перемир'я на Донбасі - вже доконаний факт.
Як все-таки змінюється сприйняття після того, як поблизу падає кілька російських снарядів, правда ж? Дива та й годі!
Поки ж Леонов прозрівав на Донбасі, Володимир Зеленський в кращих традиціях попередників дав інтерв'ю чотирьом великим телеканалам, що належать олігархам Ігорю Коломойському, Віктору Пінчуку, Рінату Ахметову і Дмитру Фірташу.
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Правда, на цей раз - гра ... вже й без голови
Прозревают слуги, или рабы (не ясно как их именовать). Причем не все а по редкой одиночке.
А ЗЕидиоты-выборци никогда не прозреют. Это отдельная каста кретинов.
С ними даже просто общаться и то - ступорно.
Спеціально для "слуг..." що на передову поїхали.
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