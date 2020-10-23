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Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як Зе-десант особливого призначення прозрів після піар-візиту на Донбас і перекреслив брехню Володимира Зеленського про "всеосяжне перемир'я"? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

"Без цензури" вже розповідав про передвиборчий вояж "слуг народу" на фронт і те, як прохолодно їх зустріли місцеві. А тепер - рубрика "герой дня". "Слуга" Олексій Леонов буквально одну ніч перебув на позиціях 54-ї механізованої бригади. І після цього блискавично забув, як іще два тижні тому нахвалював Володимира Зеленського за те, що перемир'я на Донбасі - вже доконаний факт.

Як все-таки змінюється сприйняття після того, як поблизу падає кілька російських снарядів, правда ж? Дива та й годі!

Поки ж Леонов прозрівав на Донбасі, Володимир Зеленський в кращих традиціях попередників дав інтерв'ю чотирьом великим телеканалам, що належать олігархам Ігорю Коломойському, Віктору Пінчуку, Рінату Ахметову і Дмитру Фірташу.

Про що говорили і які висновки можна і треба зробити із цього дійства? Дивіться у відео! А потім - ставте лайк та підписуйтеся на оновлення "Без цензури"!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Чому Медведчук боїться Стуса? Повний розбір. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Нєєє... ну що за холєра? То Сивохо батон крошить на Гаранта, то тепер цей слуга Леонов... Страх потєрялі?
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23.10.2020 15:37
+5
зебилы прозревают????
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23.10.2020 15:41
+5
-В мене склалося враження, що президентство ЗЕ - це повторення його гри на піаніно без рук...

Правда, на цей раз - гра ... вже й без голови
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23.10.2020 16:35
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Все ж людей підтримати потрібно Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 7808
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23.10.2020 15:47 Відповісти
Нєєє... ну що за холєра? То Сивохо батон крошить на Гаранта, то тепер цей слуга Леонов... Страх потєрялі?
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23.10.2020 15:37 Відповісти
-В мене склалося враження, що президентство ЗЕ - це повторення його гри на піаніно без рук...

Правда, на цей раз - гра ... вже й без голови
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23.10.2020 16:35 Відповісти
зебилы прозревают????
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23.10.2020 15:41 Відповісти
Как зебилы, зебил чтоли?
Прозревают слуги, или рабы (не ясно как их именовать). Причем не все а по редкой одиночке.
А ЗЕидиоты-выборци никогда не прозреют. Это отдельная каста кретинов.
С ними даже просто общаться и то - ступорно.
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24.10.2020 18:47 Відповісти
намечается большой ШУх`ер. ЭТО НАДО ВИДЕТЬ! НА МОРСКОМ ПЕСОЧКЕ, Я МАРУСЮ ВСТРЕТИЛ
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23.10.2020 15:46 Відповісти
Спецпропозиція!!!
Спеціально для "слуг..." що на передову поїхали.
(Багаторазові підгузники для собак)
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Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 2194
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23.10.2020 15:58 Відповісти
Якщо в ВР є українці, то треба ухвалювати 2 основних закони: 1) в паспортах має бути графа "етнічна приналежність", 2) до влади можна обирати лише етнічних українців та право голосу - теж лише у етнічних українців. Тоді не буде у нас таких президентів, яких ми бачимо впродовж 30 років. Нагадаю принагідно, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест.
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23.10.2020 16:24 Відповісти
А Ющенко хто ж тоді?
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24.10.2020 17:14 Відповісти
А кримські татари? У них немає власної країни, тому вони мають повне право бути присутніми у владі.
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24.10.2020 17:38 Відповісти
Проще проголосовать за 2 поправку конституции США Которая была написана в тексте декларации независимости. Этничный Ющенко получил полное содержание подписанное Овощем.... Тогда 2004 революция годности была малой кровью.... Генетику надо переписать у украинцев ....
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25.10.2020 01:57 Відповісти
какую же туфту тут нам пытаются впарить.
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23.10.2020 17:22 Відповісти
Ну раз, як каже один з найвидатніших лідерів світу, з вільною економічною зоною, в лугандоні рай настане, то вільною потрібно робити всю Україну. Це ж логічно.
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23.10.2020 21:52 Відповісти
Леонов хоч і кончений алкач, но тут він отработав чотко Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 3136
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23.10.2020 23:33 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 4583
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24.10.2020 15:19 Відповісти
Так може було потрібно не в Трускавець їхати, а зразу не передок? Гляди, і скоріше б прозріли. Заодно і чотирижди відказнику там побувати хоча б пів року.
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25.10.2020 05:28 Відповісти
 
 