Азербайджанські військові показали тіла убитих бійців армії Вірменії. ВІДЕО 18+

Азербайджанські військові опублікували відеозапис, на якому зафіксовані тіла бійців армії Вірменії, убитих на позиціях уздовж дороги. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено з автомобіля, що їде.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також: Азербайджан узяв під повний контроль держкордон з Іраном, - Алієв