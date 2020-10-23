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Тіхановська подякувала українцям за підтримку білоруського народу: Нас надихнула ваша готовність боротися. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що в країні сьогодні йде боротьба за свободу, гідність і право на повагу всіх громадян.

Про це Тіхановська заявила у відеозверненні до учасників спеціального Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Я захоплююся духом солідарності, який можна відчути від України й української нації стосовно Білорусі. Дякую, наші дорогі брати і сестри, за підтримку наших мирних протестів", - заявила екскандидатка в президенти Білорусі.

Тіхановська зазначила, що прагнення до гідності надихнуло українську революцію.

"Нашу - теж. Нас спонукала ваша готовність боротися за свою гідність, за національну свободу, за свої права і своє майбутнє. Ваша революція ґрунтувалася на загальному диханні свободи, і це дихання вже ніколи не може згаснути в Східній Європі. Тут я думаю про повстання в Прибалтиці, Леха Валенсу і Рух Солідарності в Польщі, лідерство Вацлава Гавела в Чехії і Словаччині. Ви продовжили цей нерозривний ланцюг. Ми так само продовжуємо його зараз", - підкреслила Тіхановська.

Лідерка опозиції РБ зазначила, що сьогодні в Білорусі йде боротьба народу "за свободу, за гідність, за право на те, щоб нас поважали".

"Але так само і за незалежність наших народів. Так само, як ви боретеся за територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, ми боремося за Білорусь і за незалежну націю. За вашу і нашу свободу!" - підсумувала Тіхановська.

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Топ коментарі
+19
Когда я читаю, что "две революции ничего хорошего не принесли Украине", я делаю вывод, что это - цитата из лахтинской методички и отправляю автора в спам и на форум по боярышнику.
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23.10.2020 16:30
+14
Так, не вздумайте гнать на Тихановскую и ее коллег. Судить будем по делам. Не надо отталкивать белорусов своим глупым и надменным восприятием там происходящего. Подождем и посмотрим, что из всего этого выйдет. Это их дела. Не суйте туда свой нос. Нам же не нравится, когда кацапы свое рыло кругом суют? Отож..
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23.10.2020 16:29
+7
Солидарность в Польше 9 лет с совдепией боролась. Без крови. И победила. Зато теперь там созревший и укоренившийся парламентаризм и законность, а не как в Бишкеке.
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23.10.2020 17:22
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ну, проголосовали за Зе, и что?
у тебя, раб из Козлостана, даже возмозности голосовать нет
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25.10.2020 06:56 Відповісти
я проголосовал за Дональда Трампа . в отличии от твоего козлостана где выбрали Зе вместо Порошенко .
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27.10.2020 19:02 Відповісти
за Трампа голосуют идиоты...

но ты не лги, шалунишка, твой выбор - Пуйло!
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27.10.2020 20:24 Відповісти
шалунишка у тебя в штанишках . Трамп собирает на своих митингах по 20 - 25 тысяч человек . каждые выходные тысячи машин и катеров устраивают про Трамп ралли и парады . у Байден пару десятков человек и те его охрана и свита . после того как информация с ноутбука его сына стала доступной за Байдена может голосовать только кретин . Он брал взятки и оказывал протекции китайцам , руским и казахам .
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27.10.2020 23:32 Відповісти
кацап, не нужно свободному украинцу рассказывать ваши байки для ватного быдла
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28.10.2020 07:35 Відповісти
Свєтка Ціхо-Новська
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23.10.2020 18:12 Відповісти
Ona nuzna,eto nacialo peremen Belorus mozno tut sporit skolko xoces.Ejio poderzyvajet ves ES finansovo v tom cysle ,ne raska kak vydym.Kak i bylo svoje vremia Julia,tak teper ona u nix.
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23.10.2020 18:49 Відповісти
Чий Крим?
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23.10.2020 20:48 Відповісти
Что Медведчук и Бойко по этому вопросу думают ?
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23.10.2020 23:30 Відповісти
Ніколи не згадуйте під моїми коментарями про цих двох. Сподіваюсь, що настане час, коли за згадку про цих кремлівських падонкаф, Адміни будуть відправляти у деактив, як «Antisvin». Воно навіть не встигає кілька разів хрюкнути, як його вже вбили.
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23.10.2020 23:45 Відповісти
У нас один враг это Путин и его пропаганда.
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23.10.2020 22:46 Відповісти
я вас умоляю. Тока не говорите это Тихановской.
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24.10.2020 14:05 Відповісти
А нам от шило-мило ваты дифирамбы , как бы, - никчему... Так шо , адью, рассказывать сказку про белого бычка - драникоедам.
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24.10.2020 14:00 Відповісти
потихоньку сябры прозревают. Но медленно.
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24.10.2020 14:21 Відповісти
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