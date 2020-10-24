Трьох озброєних громадян Азербайджану затримали в Харкові, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Харкові поліція затримала трьох озброєних іноземців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У поліцію надійшла оперативна інформація про злочинну групу, у складі якої було троє громадян Азербайджану 26, 31, 36 років. За наявними оперативними даними, двоє із них у березні цього року прибули на територію України з метою підтвердження злочинного впливу одного зі злодіїв у законі і переговорів із представниками азербайджанських діаспор.
23 жовтня під час перевірки інформації і під час огляду особистих речей іноземців співробітники поліції виявили і вилучили у правопорушників 3 пістолети з набоями.
Під час обшуку за місцем проживання іноземців правоохоронці вилучили автомат з ознаками переробки з глушником, магазин до нього, оснащений шістьма набоями, коробку з 16 набоями і пакунок із речовиною рослинного походження, попередньо марихуаною вагою близько кілограма.
Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Наразі зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцією перевіряється їхня причетність до скоєння тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України.
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в Украине с оружием - точно никому....
криминал обычный....
Кроме дамбасни, их ермак с зельцем амнистирует. Да и порошенко таким не брезговал. Особый статус для дамбаса уже действует, если кто не заметил...
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И вообще если у него есть машина то надо прилепить на стекло стикер сообщающий что хозяин кавказец что бы и машины ихние обыскивали на каждом посту...
Жаль, что в Украине нет смертной казни.