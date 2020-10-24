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Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Вірменія захопила азербайджанську військову техніку.

Відео опублікував сайт Banak.info, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Азербайджанські військові показали тіла убитих бійців армії Вірменії. ВІДЕО 18+
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Топ коментарі
+62
Доверия армяно-русской пропаганде нет.
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24.10.2020 19:41
+50
Интересно, кто из армян осмелится в них сесть и поехать, чтобы стать героем нового видео с беспилотниками.
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24.10.2020 19:42
+40
Так целью контратаки были БТРы? Армянская контратака в Карабахе: захвачено 7 исправных азербайджанских БТР-70 - Цензор.НЕТ 4991 Ну тогда армяшкам повезло.
Будет на чем драпать.
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24.10.2020 19:39
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Посмотрите, в каком состоянии освобожденные от армянской оккупации села... От домов остались одни стены. И это не следы боев, это следы армянской "заботы". Армяне сами понимают, что заняли чужие земли, и их жаба давит вкладывать туда деньги. Лишнее доказательство, что в Карабахе оккупанты именно ары. И никто другой.
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24.10.2020 20:14 Відповісти
Ну это война , там иногда и не такое бывает. Для армян это все равно не чего не решает , разве что очередной пропагандистский повод.
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24.10.2020 20:15 Відповісти
А где "трупы" ))) а где на бтр знаки шо они Азербайджанские )))))) не когото контр атаки нет.армяни сдаютса в плен.смотрите в ютубе
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24.10.2020 20:15 Відповісти
нет опознавательных знаков. фуфель...
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25.10.2020 14:05 Відповісти
Армянам верить, себя не уважать. Лживые как кацапы
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24.10.2020 20:16 Відповісти
Ага, никого лучче чем Симоньян во всей Кацапии не нашли на роль ведущего передачи "Сказки бабушки Арины для всех баранов кто по-русски понимает по всей планете"...
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25.10.2020 08:10 Відповісти
A la guerre comme à la guerre.

Тем хуже для хачей.
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24.10.2020 20:16 Відповісти
Турция планирует производить в Украине ударные беспилотники Bayraktar - Уруский
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24.10.2020 20:18 Відповісти
эт мы планируем. турки на это идут видимо потому, шо хотят заменить гейропейский движ на мэйд ин тут. тема украинских двигателей на байрактары жуется уже давно. мож гейропейцы выеживаются по поводу поставок комплектухи? ХЗ. но ситуативно - мы союзники. это факт.
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25.10.2020 14:12 Відповісти
Мотор-Січ у дивному положенні.
З двигунами для турків може і не вийти.
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25.10.2020 17:59 Відповісти
Сказочники!
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24.10.2020 20:19 Відповісти
век воли не видать
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24.10.2020 20:22 Відповісти
Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов ищет соответствующую площадку для такого предприятия.
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24.10.2020 20:24 Відповісти
Погода в воскресенье порадует теплом
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24.10.2020 20:20 Відповісти
чья техника ? - тут бабка надвое сказала
но могет быть и уловка - соберутся ары в кучу , технику подгонят , азера , если броня ихняя чет поломали спецом , и как только куча достигнет критической массы - прилетит птичка ,
и не одна
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24.10.2020 20:25 Відповісти
Тихановская ушла на карантин с подозрением на коронавирус
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24.10.2020 20:25 Відповісти
Пастор ? Не ? Нептуном
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24.10.2020 20:27 Відповісти
Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 1610
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24.10.2020 20:38 Відповісти
Нет ни одного поврежденного БТРа, отсутствуют убитые и пленные. Как-то как на выставке без признаков боестолкновения. На войне бывает всякое , могли и несогласованно прорваться, а потом бросили, чтобы не терять людей.
Но вот как раз армянским фантастам веры нет никакой после предидущих их видосиков и рассказов о том, что Иисус Христос был армянином.
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24.10.2020 20:28 Відповісти
Там мона сказать шо Микки Маус был кенийцем - сказать мона все шо хошь
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24.10.2020 20:55 Відповісти
"В начале был ара. Ара родил Авеля ....", Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 1586 ну и понеслась
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25.10.2020 12:37 Відповісти
Видимо все-таки война будушего - беспилотники. Они сейчас закидывают ракеты прямо в двери блиндажа и попадают в индивидуальную ячейку в окопах.

Нам надо ВПК на это переориентировать. Только некому. Да и нельзя, Путин не разрешает.
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24.10.2020 20:30 Відповісти
А это ж так просто, на оборудовании 90-х с технологиями 70-х взять и запилить ударный дела. Хоть бы крупноузловую сборку освоили.
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24.10.2020 21:37 Відповісти
кули 7 БТРов, тут одна страна цельный полуостров без боя сдала...
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24.10.2020 20:32 Відповісти
Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 6362
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24.10.2020 22:39 Відповісти
Армения должна просто освободить от себя оккупированные территории , не класть жизни своих военных за украденное. Эти территории они даже не улучшали, знали, что хозяева рано или поздно за ними прийдут
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24.10.2020 20:33 Відповісти
по вики - бтр-70 у азербайджанских погранцов, вполне вероятно, что погранцы шли вслед за линией фронта, и, таки, была угроза поражения птурами, и, таки, судя по всему, получили команду покинуть технику и отступить, до уничтожения диаерсионной группа спецами
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24.10.2020 20:33 Відповісти
контратака в параллельной реальности)
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24.10.2020 20:34 Відповісти
Дійсно, кнтратака була, але ар обламали - "Минобороны: Пресечены попытки противника атаковать наши подразделения, есть пленные 18:46 24 Октябрь 2020A-A+

В полдень 24 октября подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать подразделения Азербайджанской Армии со стороны дороги Сюник-Зангилан.
Об этом АПА сообщает со ссылкой на Минобороны.
Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением наших подразделений, противник был вынужден отступить. Есть пленные, захваченные у вражеских войск."
https://apa.az/ru/novosti-s-fronta/Minoborony-Presecheny-popytki-protivnika-atakovat-nashi-podrazdeleniya-est-plennye-427206
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24.10.2020 20:36 Відповісти
Я бы на месте армян вообще бы их не заводил и не ехал, учитывая статистику подбитых машин.
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24.10.2020 20:37 Відповісти
Армяне кидают на фронт детей и подростков.
Видео -
https://twitter.com/i/status/1320036050207707137
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24.10.2020 20:49 Відповісти
Так там еще и М-30 с улучшеными колесами...
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24.10.2020 21:38 Відповісти


Вашингтонский Öбком



Непобедимую армию Великой Армении может победить только другая армия более Великой Армении. Бл@дь, что они курят?



Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 3956
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24.10.2020 20:50 Відповісти
у них массовая шизофрения...Их надо отрезвлять как немцев в 45..,
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25.10.2020 06:57 Відповісти
слыхали новость?
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).
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24.10.2020 21:01 Відповісти
ДТП нагороджено за виконання завдання.
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24.10.2020 21:12 Відповісти
Брехня. Відосіки невідомого часу, у невідомому місці, без прив'язки до конкретної місцевості. Вірмени вже дуже багато таких фейків інсценували, дуже.
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24.10.2020 21:10 Відповісти
Не, Азербайджан лупит союзника мордора и обкатывает новые технологии, которые пригодятся и нам в т.ч. и по Крыму.
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24.10.2020 21:19 Відповісти
"исправных БТР-70" ?!
)))
Та не смешите меня...! Это говно еще выходя с завода в эпоху СССР было НЕ ИСПРАВНО !
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24.10.2020 21:18 Відповісти
Читаю коменты и диву даюсь. Люди, там смерть, там убивают. Там не только солдаты гибнут, там и мирные тоже есть. Как здесь можно занимать чью-то сторону, это же не футбол.
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24.10.2020 21:19 Відповісти
Люди освобождают свою землю от оккупантов, нам тоже это предстоит!
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24.10.2020 21:20 Відповісти
Я всегда получаю удовольствие от гибели оккупанта !
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24.10.2020 21:29 Відповісти
Дроны мирных не убивают. Так что я за Азеров.
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24.10.2020 21:30 Відповісти
обычно занимают сторону кто прав.Если вы футбол сюда приплели, то я ваш дом в пример поставлю. Пришли к вам в дом и выбросили вас за шкирки, Подходит? Что будите делать?
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24.10.2020 21:35 Відповісти
Не толка Карабах освободим от армяно-рашистких войск ешо КРЫМ и Донбасс освободим от ванючего русского мира.КРЫМ И ДОНБАСС ЦЕ УКРАИНА !!!
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24.10.2020 21:19 Відповісти
Карабах Азербайджан!
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24.10.2020 21:21 Відповісти
ХОРОШИЕ НОВОСТИ:
Ереван должен вывести войска с оккупированных земель.Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 9025Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 9316
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24.10.2020 21:23 Відповісти
Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 5205
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24.10.2020 22:38 Відповісти
Азербайджан взяв під контроль кордон з Іраном, перекрита магістраль, якою Росія через Іран постачала зброю Вірменії.
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25.10.2020 00:38 Відповісти
Никак не представлю бой после которого ни одного трупа и семь брошених бетеров) Даже если б азеры драпанули то на бетерах ведь удобнее драпать.
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24.10.2020 21:47 Відповісти
Азербайджанская армия нависла над Лачинским коридором. скоро хачикам звиздец.
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24.10.2020 21:56 Відповісти
Бутусов нормальный мужик, но явно видно что в его штате сидят засланные казачки от паРаша.сру...
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24.10.2020 21:58 Відповісти
Свежая компенсация
Азербайджанская армия перемалывает с помощью турецких дронов армянскую военную технику. Очередное видео сегодняшних ударов #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1320070847231557633?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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24.10.2020 22:27 Відповісти
Хлам
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24.10.2020 22:57 Відповісти
Раша разжигает срачь в бывших союзных государствах вот собраться быхотя бы половине из них и навалять писюлей Украина и то удерживает кремль и тот сцыт идти в полномасштабку да мы самые сильные из 15 оказались ,но этого не достаточно для дать по сраке , так что присоединяйтесь к нам кыргизы, казахи,белорусы ,грузины, молдова и другие которых кремль за-бал, пора поставить соседа" страшного брата " на место ,делайте у себя на месте бишбармак с пловом со своим начальством и вперёд
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24.10.2020 23:05 Відповісти
Не только трупов нет, стрелянных гильз жменя возле второго БТРа , и все . Постановка .
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24.10.2020 23:07 Відповісти
Радиоспектакль Армянского радио Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 4786
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24.10.2020 23:35 Відповісти
Дело было так. У Азербайджана масса еще савейских БТРов, которые не использовались, тем более убыли в боях нет. У армян уже не осталось и повозок на двух колесах после месяца боев. Чтобы заманить живую силу, эти БТРы оставили как приманку. Храбрые армянские воины захватили технику, отсняли 1 серию блокбастера и раструбили по всему нету. А вот 2 серию при атаке Байроктарами, отснять уже не успели.
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24.10.2020 23:19 Відповісти
Не очікував від Бутусова "новин" від "вірменського радіо".
Там же брехня на брехні і брехнею поганяяє
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24.10.2020 23:50 Відповісти
Потрібно подавати інформацію з обох боків. А тут вже не Бутусов винен, що від Баку - відео роботи беспілотників та арти, а від Єревану - Чего-чего, на хромой блохе с того берега моря, которое зайцу не перелететь, орлу не перебежать, хоть море не море, а так, лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила, а из шкуры зайца тулуп вышел и пошёл куда глаза глядят, а тут заяц ка-ак прыгнет!..(с)
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25.10.2020 00:00 Відповісти
Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 2889 а чего вы ждали от армянского радио ?
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25.10.2020 00:22 Відповісти
Вірменське радіо ще й не таке розкаже.

Міноборони Азербайджану: "В даний час бойові дії тривають на всій протяжності фронту. Виведено з ладу склади зброї, *********** і пально-мастильних матеріалів противника. На деяких напрямках противник безладно залишив свої позиції і відступив. Були взяті під контроль основні комунікації, зруйновано кілька опорних пунктів противника і звільнені важливі висоти. Азербайджанські війська контролюють оперативну обстановку.
При цьому артилерійські підрозділи армії Азербайджану продовжують завдавати ударів по противнику.https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/24/7271061/
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25.10.2020 00:32 Відповісти
Надо писать как было: не "ЗАХВАТИЛИ", а с удивлением обнаружили эти БТРы.
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25.10.2020 01:00 Відповісти
Постановка вірменфільм, тобто - фейк. У військової техніки збройних сил Азербайджану - зовсім інше фарбування.
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25.10.2020 01:57 Відповісти
ЦІКАВЕ ПИТАННЯ -
ЧОМУ ЦЕ НЕ МОЖЕ БУТИ АРМЯНСЬКА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ? Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 8167
Чи вірити на слово як Соловйову )
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25.10.2020 03:09 Відповісти
Армянские чудо-богатыри опять захватили БТРы без опознавательных знаков!
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25.10.2020 05:49 Відповісти
Путлер видосы даже Оливеру Стоуну показыввал Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 545типа он мочит в сортире чеченскихъ тираристов
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25.10.2020 07:58 Відповісти
Видимо, оставили на утилизацию этот допотопный совковый металлолом! Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 461
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25.10.2020 10:21 Відповісти
... вместе с армянами (это как "ловушки для тараканов")!
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25.10.2020 10:23 Відповісти
Не удалось что-то нагуглить образцы такого азербайджанского комуфляжа, но вот образцы
российского. Стиль примерно похож.
Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 9065
Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 4975
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25.10.2020 14:44 Відповісти
/Хотя вот это конечно похоже, но только соотношение темное/светлое в обратном порядке
Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 2959

ну и номера чисто цифровые, без букв.
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25.10.2020 14:53 Відповісти
Но есть вот такая картинка с подписью - Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха возле деревни Матагис. 6 апреля 2016 г. REUTERS/Staff
Вірменська контратака в Карабасі: захоплено 7 справних азербайджанських БТР-70 - Цензор.НЕТ 8982

и тут- упссс! - бортовой номер буквенно-цифровой с латинской буквой Z
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25.10.2020 15:00 Відповісти
Есть еще одно интересное совпадение - когда армяне показывают последствия обстрела "мирных районов", почему-то там всюду возле строений валяются шины автомобильные https://youtu.be/LdMLsBdt0M4
а когда азербайджанцы показывают взятые армянские позиции, то почему-то они все тоже укреплены и автошинами в том числе ...
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25.10.2020 15:16 Відповісти
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