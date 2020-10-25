Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Чотирьох громадян Ізраїлю зі 120 кілограмами кокаїну затримала міжвідомча група в одному зі складських приміщень Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що правоохоронці провели операцію, щоб вийти на злочинців, які забезпечували функціонування каналу контрабанди кокаїну.
Затримання провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно зі слідчими управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.
Топ коментарі
+20 5 копійок
показати весь коментар24.10.2020 23:51
+17 Михаил Дьяченко da564dc1
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+7 Роман Кокоровець
показати весь коментар24.10.2020 23:53
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Кому интересно такая финпомощь????
120 кг чего? Копченого Сала?
Лоханулись.
Везли и таки ж привезли. Но непруха. Всё по уму, но лажа всё же вышла.
Они - эти несчастные килограммы везли для лечения "зеленых".
расстрел толерантных !
Как же бубочка теперь без допинга? Как нарид без видосиков?
«Занюхай нашего коксу по-уманьски - сразу цадиком станешь»