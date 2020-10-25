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Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Чотирьох громадян Ізраїлю зі 120 кілограмами кокаїну затримала міжвідомча група в одному зі складських приміщень Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що правоохоронці провели операцію, щоб вийти на злочинців, які забезпечували функціонування каналу контрабанди кокаїну.

Затримання провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно зі слідчими управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.

Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ 01

Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ 02
Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ 03
Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ 04

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Топ коментарі
+20
Ай-я-яй! Зелю хватить кондрашка.
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24.10.2020 23:51
+17
Поторопились. Опрос же ещё не проведён.
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24.10.2020 23:51
+7
паломники запізднились в Умань ?
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24.10.2020 23:53
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Ай-я-яй! Зелю хватить кондрашка.
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24.10.2020 23:51 Відповісти
"люди в белом" остались без "белого порошка"
опрос преЗидента ждет катастрофа национального масштаба ! Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 562
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25.10.2020 00:18 Відповісти
😀😀😀
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25.10.2020 08:42 Відповісти
Неужели ??? Беня ВСЕ Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 523
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25.10.2020 05:42 Відповісти
ТАК, ТУТ ЛЕГАЛІЗЦІЯ В НОСІ, І ПРОКОЛ, ТЕПЕР ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ КАСУ, ЗЕБІДА.
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25.10.2020 17:26 Відповісти
Поторопились. Опрос же ещё не проведён.
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24.10.2020 23:51 Відповісти
Канабіс дійсно лікує..
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25.10.2020 07:34 Відповісти
вы вообще свои заголовки читаете?
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24.10.2020 23:52 Відповісти
Видимо больше 120кг чего-угодно именно из Перу возить запрещено.
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24.10.2020 23:57 Відповісти
"не корысти ради, а только волею пославшего их ОП" (С)
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24.10.2020 23:53 Відповісти
много...похоже транзит...или валюта для определенной группировки от *****....
Кому интересно такая финпомощь????
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24.10.2020 23:53 Відповісти
Израильтян постоянно ловят с наркотой. Страна-наркодиллер. Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2224
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24.10.2020 23:53 Відповісти
русню постоянно ловят на убийствах.
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24.10.2020 23:56 Відповісти
у израильского криминала давно хорошо налажены связи с колумбийскими наркокартелями
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25.10.2020 00:57 Відповісти
и, возможно, не только с колумбийсуими
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25.10.2020 01:29 Відповісти
конечно, с колумбийскими просто давние крепкие связи еще с 1980-х
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25.10.2020 01:38 Відповісти
Колумбийский картель вроде разгромили, и вместо него сейчас мексиканские. Мексика первое место в мире занимает по количеству убийств на душу населения.
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25.10.2020 09:37 Відповісти
АЛЕ І ПРИЙМАЮЧА СТОРОНА Є.
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25.10.2020 17:28 Відповісти
паломники запізднились в Умань ?
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24.10.2020 23:53 Відповісти
Кто бы сомневался что евреи это наркоторговцы и содомиты!
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24.10.2020 23:55 Відповісти
Что, и наркоту тебе продали и отсодомировали? Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2505
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25.10.2020 12:34 Відповісти
Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
120 кг чего? Копченого Сала?
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24.10.2020 23:55 Відповісти
Рошенок.
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24.10.2020 23:56 Відповісти
А, ну тогда они просто адресом ошиблись.Это мой заказ.
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24.10.2020 23:57 Відповісти
Так Зєлька ж рошенки не їсть. Йому кокс більше до смаку.
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25.10.2020 00:16 Відповісти
юзик їсть
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25.10.2020 06:42 Відповісти
ЗДОРОВІ ХЛОПЦІ ТЯГЛИ ПО МІШКУ НАБРАТА НА ПЛЕЧАХ АЖ ІЗ ПЕРУ.
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25.10.2020 17:32 Відповісти
Заголовок-огонь Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5445 Нельзя возить 120кг...
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24.10.2020 23:55 Відповісти
Нужно было везти 119 кг.
Лоханулись.
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25.10.2020 00:06 Відповісти
"Засранці"
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25.10.2020 00:07 Відповісти
Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину

Везли и таки ж привезли. Но непруха. Всё по уму, но лажа всё же вышла. Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5760
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24.10.2020 23:55 Відповісти
І придумали ж, в вальці запхати кокс.
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24.10.2020 23:55 Відповісти
верхній валок ніби трошки тонкуватий для такої моделі, там під ним ще два! Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2392
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25.10.2020 09:46 Відповісти
Всього 3 валка. Верхній розборний а нижні ні. Круглий пакунок сфотаний зблизька і здається товщим.
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25.10.2020 10:41 Відповісти
Босс Труханова в 90-е продавал через порт Одессы оружие на весь мир и наркотики и еще фильм снят по нему - оружейный барон с Николасом Кейджем. Труханов по наследству продолжает продажу наркоты и оружия, через Одесский порт.
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24.10.2020 23:58 Відповісти
До речі,великий відсоток молоді в Ізраїлі вживає наркотики.
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24.10.2020 23:59 Відповісти
Наркомани на городі. .В Израиле проблема наркомании стоит очень остро. Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения . 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики . Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков.. Употребление т.н. дизайнерских наркотиков в любой миг может закончиться летальным исходом. В их состав входят маленькие дозы крысиного яда. В Израиле производится много своей наркопродукции. Каннабиноиды здесь - местного производства. Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле. Мефедрон провоцирует высокую смертность.
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25.10.2020 00:03 Відповісти
иван петрович, я больше чем уверен что эти т.н. израильтяне на самом деле просто пересичные одесские евреи с двойным гражданством. гешефт решили на наркоте сделать и пролетели..... но вы не переживайте их зеля отпустит он землячков любит.
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25.10.2020 00:17 Відповісти
Слишком много разного дерьма льётся из Израиля в Украину. Пора его остановить.
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25.10.2020 00:26 Відповісти
В эпоху первой эмиграции почти при бровеносце, анекдот ходил с таким примерно вариантом:*Вот какой рассеяный муж Сары Моисеевны*, простой Вася работяга как бы поженился, заснул и проснулся в Чикаго---и звучит эта концовка. Я тоже чуть сомневаюсь чтоб синайские мудрики пол мира катали хоть и за крупный гешефт. Других пошлют--но придумают они.
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25.10.2020 00:31 Відповісти
А как же выбоы Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1702? Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2617
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25.10.2020 00:05 Відповісти
сч. выяснется что у них тендер на закупку.
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25.10.2020 00:11 Відповісти
Трагедия на Банковой...
Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 437
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25.10.2020 00:12 Відповісти
Ничего, Унылая Лошадь подвезет, он самолётами возит, а тут какие-то ничтожные 120 кг, которые, похоже "скрысячничали".
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25.10.2020 08:00 Відповісти
так давайте их в слуги народа и сразу в раду, там евреев итак уже 42%. будут зельцу помогать закон протаскивать про "медицинскую конплю" которую везде курить можно будет..... наверняка еврейские одесситы с двойным гражданством. думаю их гарант отпустит с миром...........правда кокс заберет он ему и ермаку очень нужен. читал в желтой пресе что ганджубас оказывается хорошее лекарство от ковида......... клава я куею......
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25.10.2020 00:12 Відповісти
Это же все,все,что нажито непосильным трудом😭😭
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25.10.2020 00:16 Відповісти
Интересное кино получается - сколько им за такое впаяет наш "самый справедливый и гуманный суд в мире"(с)? В странах Латинской Америки эти хитропоиметые шлемазлы присели бы лет на 25 как минимум. А у нас?
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25.10.2020 00:18 Відповісти
Оправдать пейсатых.
Они - эти несчастные килограммы везли для лечения "зеленых".
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25.10.2020 00:19 Відповісти
Рабинович в это врямя был на 112 так шо нЭ надо на всякАй случай... Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 603
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25.10.2020 00:19 Відповісти
За такое количество в Индонезии сразу -

расстрел толерантных !
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25.10.2020 00:20 Відповісти
А в Таиланде получится х12000 раз Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2781
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25.10.2020 00:41 Відповісти
Цей верстат називається вальці. Він лист метала згинає в трубу. Верхній валок пустотілий, ось туди і запхали. Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9854
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25.10.2020 00:20 Відповісти
Tю. Наверное кому-то не отбашляли. Одесский порт - это широкие ворота для масштабной наркоторговли, которая идёт уже много лет.
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25.10.2020 00:24 Відповісти
Печально. так и будут украинцы продолжать нюхать барыжно-бодяжный фен вместо благородного продукта.
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25.10.2020 00:27 Відповісти
А, ну тогда это в #ОПу везли. Главные потребители этой отравы в Украине - именно там.
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25.10.2020 00:29 Відповісти
Вообще-то наркоторговля - это государственный бизнес. Всегда. Слишком большие деньги там крутятся. Иначе наркомафия сама становится государством, как в Венесуэле. Так что данный эпизод - кто-то пожадничал и не отбашлял. Или другой вариант: в бюджете дыра 300 лярдов гривен, и потому от наркомафии потребовали бОльшую часть доходов выкашлять в общак.
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25.10.2020 00:34 Відповісти
героин еще лучше боль снимает чем марихуана, нужно добавить 6 вопросом Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8163
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25.10.2020 00:54 Відповісти
новость через полгода: 120 тысяч тонн медычного кокаинума доставили в порт Одессы израильские предприниматели Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6997
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25.10.2020 01:01 Відповісти
для президента і його зеленої ЗЕКОманди.
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25.10.2020 07:13 Відповісти
Жалко зелю... как и нарид.
Как же бубочка теперь без допинга? Как нарид без видосиков?
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25.10.2020 01:37 Відповісти
не успели урода из таможни в Одессе уволить и залёты у контрабандистов начались...
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25.10.2020 03:07 Відповісти
главкондитер без агар-агара остался.
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25.10.2020 03:29 Відповісти
всунул
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25.10.2020 06:46 Відповісти
Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6503
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25.10.2020 07:39 Відповісти
От тобі раз! Святі "ізбрані" люди з "ізбраної" країни - і такий зальот.
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25.10.2020 07:11 Відповісти
ну везде эти жиды и в президентах,и в депутатах и в министрах и в бандитах
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25.10.2020 07:38 Відповісти
Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6037
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25.10.2020 07:39 Відповісти
Вот она, сермяжная правда, зачем хасидов так в Умань тянет и от чего их в Умани даже без баб колбасит, как оглашенных - кокс-пати:
«Занюхай нашего коксу по-уманьски - сразу цадиком станешь»
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25.10.2020 07:52 Відповісти
Эх, не успел Зеля с опросом. А ведь так же хотел помочь бизнесу единоверцев...
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25.10.2020 08:42 Відповісти
Біда грядеше, що ж без лікувального продукту будуть робити в ОП і дупутати поза колонами парламенту, невже прозріють, отямляться, диви і про нарід згадають. А кокс виставити у Лондоні на аукціон, а за виручені кошти купити медичне обладнання та вакцину від ковід. Бо коли самий гуманний суд видасть документ на знищення, то він розпливеться закапелками Одеси, ну частину, як завжди, повезуть і до столиці, бо там постійно хворіють та перебувають у фрустрації, а хочеться благоденствія від нірвани.
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25.10.2020 09:17 Відповісти
в Израиле живут люди разных национальностей, даже арабы Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7399
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25.10.2020 12:36 Відповісти
Пытаешься отмазывать своих богоизбранных хозяев? Или это только у нас можно пархатую нечисть называть украинцами (хотя они сами себя таковыми не считают), а в жизраиле оказывается многонациональность процветает и не всех еще арабов выгнали с их земли.
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25.10.2020 17:49 Відповісти
Да как эти ничтожные гои посмели задержать богоизбранных хозяев, ждем от объединенного пархатого общака заявлений про разгул антисемитизма и лохокост, ну а кашернаый бубочка обязан наказать всех причастных к этому возмутительному проявлению неуважения, ксенофобии и фашизма.
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25.10.2020 17:46 Відповісти
 
 