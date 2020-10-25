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Зеленський (17406) місцеві вибори (1000)

Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що залишається тією людиною, за яку голосували люди на виборах минулого року.

Про це він сказав у неділю в Києві після голосування на місцевих виборах, передає Цензор.НЕТ.

"Я, чесно кажучи, не розумію, про що ви кажете, відмовився від якогось іміджу чи щось ще... Я той, хто я є. Я – Володимир Зеленський. Саме таким народився, таким став, і саме за таку людину голосували люди. І виконую свої обов'язки відповідно до Конституції України", – сказав президент, відповідаючи на запитання, чи не вважає він причиною падіння рейтингу "Слуги народу" свою нібито відмову від іміджу "народного президента".

Разом із Зеленським також проголосувала його дружина Олена.

Читайте також: Будь-які опитування біля виборчих дільниць після голосування правомірні, - Аваков
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Топ коментарі
+56
он в каждом своем спиче рассказывает что он президент и его выбрал народ.
это он забывает все время кто он или сам себя уговаривает?
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25.10.2020 11:35
+49
Т.е. как был дебилом на чужой руке, так и остался.
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25.10.2020 11:36
+49
Зеленский проголосовал на местных выборах: Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы - Цензор.НЕТ 1053
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25.10.2020 11:36
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Родина криворогих дебилов потому что Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 5602
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25.10.2020 15:46 Відповісти
Не,он абориген сан-горловки
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25.10.2020 16:43 Відповісти
Oversized одягають руді жирні свиноматки як ти.
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25.10.2020 12:52 Відповісти
Такая эмоциональная вспышка, практически на ровном месте, предполагает две возможности.
1. Это написал модельер, считающий, что разбирается в моде и стиле, но так и не нашедший понимания.
2. Это написал истеричный и злобный болван.
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25.10.2020 13:29 Відповісти
Второе.
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25.10.2020 13:40 Відповісти
))
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25.10.2020 13:47 Відповісти
Ukraine
73% of idiots
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25.10.2020 11:56 Відповісти
- Ви знаєте - де президент?
- Знаю, вОмані..
- Так, також в омані вся 73 %
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25.10.2020 11:58 Відповісти
Ми всі в омані. Оман - це ти!
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25.10.2020 12:16 Відповісти
кем остается ? Голобородьком? никто и не сомневался...
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25.10.2020 11:57 Відповісти
Зеленский , ты не "народный президент ", ты наглая , циничная , продажная сволочь на службе у олигархов , пожизненное заключение это минимум на что ты заслуживаешь.
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25.10.2020 11:59 Відповісти
разве не лично не за него голосовали?
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25.10.2020 12:00 Відповісти
Так, ким він народився - ми пам'ятаємо... А от став - ніким...
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25.10.2020 12:01 Відповісти
Я за тебя не голосовал. Я не украинец?
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25.10.2020 12:01 Відповісти
Молодец, Вазелин! Сказал как отрезал. Долбоепом, грит родился, долбоепом и помру.
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25.10.2020 12:02 Відповісти
Ясєн пєнь, не змінився. Розуму ж не добавилося.
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25.10.2020 13:48 Відповісти
Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 3012 .. ну если что то человеком ты никогда и не был, а вот то что ты остался тем же клоуном-наркоманом с квартала что ты и был раньше это факт...
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25.10.2020 12:02 Відповісти
То есть *********...
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25.10.2020 12:03 Відповісти
Блазнем був , ним і залишиться !
Ніколи воно не стане президентом , принаймні для свідомих украінців , бо для цього потрібно мати честь і совість , а не
брехати і кривлятися на весь світ !
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25.10.2020 12:04 Відповісти
тот на выборах обещал ездить на велосипеде и дачу деткам )
то есть тем ты и остался, гнидой брехливой
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25.10.2020 12:06 Відповісти
О! Енто вьіполнил! Велосипед в бронированном микроавтобусе на станке стоит. Во время поездок он на нем ездит.
И дачу деткам отдал. Своим деткам.
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25.10.2020 18:44 Відповісти
Гуаном ты был,гуаном и остался.
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25.10.2020 12:09 Відповісти
Повністю згоден - як був дебілом-наркоманом, так їм і залишився. Ну хіба що ряху відіжрав
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25.10.2020 12:12 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остается тем человеком, за которого голосовали люди на выборах в прошлом году. Источник: https://censor.net/ru/v3226895

Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 2215
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25.10.2020 12:20 Відповісти
50% из голосовавших за зеленского, голосовали за Голобородько из Зомби ТВ. А телевизор и не такое показать может
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25.10.2020 12:21 Відповісти
Все каналы у Пети и Опоблока о каком ТВ ты говоришь?
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25.10.2020 12:23 Відповісти
Например "Г+Г" - трансляция сериала "Слуга народа". А в 19 году каналы Мертветчука не за Зелб топили? А сейчас жоповцы вместе с зебилами не против независимой Украины?
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25.10.2020 12:33 Відповісти
Читай, припадочный:

Крупнейшие общественно-политические телеканалы принадлежат Пинчуку, Коломойскому, Ахметову, Фирташу, Медведчуку и Порошенко
Все телевизионное пространство Украины разделено между шестью олигархами. Об этом говорится в статье БизнесЦензора, который проанализировал, кому принадлежат крупнейшие общественно-политические телеканалы Украины.
Олигарху Виктору Пинчуку - владельцу трубно-колесной компании Interpipe и нефтегазовых активов - принадлежит телевизионный холдинг StarLightMedia, который объединяет шесть телеканалов: ICTV, Новый, СТБ, М1, М2 и канал Вот. Канал ICTV входит в тройку самых популярных каналов страны.
Вторыми по популярности являются телеканалы олигарха Игоря Коломойского. В его холдинг "1 + 1 Media" входит шесть каналов, но ключевым из тройки самых популярных в Украине является "1 + 1".
Тройку топовых телевизионных холдингов замыкает Медиа группа "Украина", принадлежащая самому богатому украинцу Ринату Ахметову. В то же время, у канала "Украина" самые высокие рейтинги.
На четвертой позиции медиахолдинг олигарха Inter Media Group Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии в ожидании решения об экстрадиции в США по подозрению в коррупции. Ключевым каналом группы является Интер. Миноритарным партнером Фирташа по Интеру является нардеп Сергей Левочкин.
Одиозный политик и бизнесмен Виктор Медведчук за год стал владельцем трех телеканалов: 112, NewsOne и ZIK. О покупке последнего - ZIKa у львовского бизнесмена Петра Дыминского стало известно неделю назад. 112, NewsOne и ZIK вошли в новосозданный медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов.
На последнем месте два телеканала из орбиты пятого президента Петра Порошенко. При этом у 5 канала, который ему официально принадлежит, самые низкие рейтинги среди семи всеукраинских новостных телеканалов. А телеканал "Прямой", который записан на бывшего регионала Владимира Макеенко, находится на третьем месте в категории новостных телевизионных каналов.
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25.10.2020 13:04 Відповісти
Так понятно что они Пороха и "сьели".
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25.10.2020 18:41 Відповісти
Опять брешет вовчик, раньше давал хорошие обещания, имел лицо, сейчас уже трудно узнать, стало наглое рыло, а куда ты дел лицо, когда же ты был настоящим, тогда, или сейчас?
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25.10.2020 12:26 Відповісти
Тебя избрали малоросы, украинцы тебя ненавидят...
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25.10.2020 12:27 Відповісти
Та його зараз всі ненавидять...Ще лишився якийсь відсоток дебілів,яким то всьо нравіцца,але й вони скоро поміняють думку...як сраку припече...
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25.10.2020 17:16 Відповісти
Але як воно об'єднало Украіну!
Бити його хочуть всі!
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25.10.2020 18:37 Відповісти
Да, как был мразиной-инородцем, так и остался
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25.10.2020 12:27 Відповісти
Яке ж воно дурне!
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25.10.2020 12:28 Відповісти
Первый раз не соврал......Был скверным актеришком и остался им ! Народ прикололся и застыл в ожидании....Чуда не случилось! Потеряли годы. Пора ошибку исправлять!
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25.10.2020 12:29 Відповісти
Человек так устроен, что сердце его крепнет от физкультуры, а не от спорта. Настроение поднимается от искренних шуток, а не от пошлых и ехидных. Душа и дух укрепляются от доброты, открытости и искренности, а не подхалимажа, зависти и злобы. Именно так устроен Человек, а кто не так, тот уже им и не является!
Родиться человеком - это чудо !
Остаться им - это труд !
Вова , может хватит валять дурака , а уходи по - хорошему , если получиться , так как ты трутень !
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25.10.2020 12:30 Відповісти
👍 👍 👍
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25.10.2020 17:01 Відповісти
кстати, вы обратили внимание - это прошло без очереди
сейчас порох с супругой голосует - одеты как подобает державным людям, спокойно, в очереди. масса журналистов снимает... президент голосует а не недоразумение
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25.10.2020 12:31 Відповісти
мудаком был - мудаком и остался
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25.10.2020 12:52 Відповісти
Клоун, ты куда Голобородьку подевал ?
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25.10.2020 12:59 Відповісти
Люди думали що Голобородько Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 7553 а виявилось що це помпка від ровера Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 3511
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25.10.2020 13:01 Відповісти
Голо....боро...
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25.10.2020 13:04 Відповісти
зеленский: остаюсь тем же дерьмом в которое вступили малоросы
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25.10.2020 13:04 Відповісти
Та да, членограем был, членограем и остался.
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25.10.2020 13:07 Відповісти
Тою ж бєніною макакою...
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25.10.2020 13:10 Відповісти
То,что ты жертва аборта ,об этом многие знают.Ты не изменяешься с момента от рождения хоть и не лох,и 42-х летний не воспитанный и не развитый младенец.
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25.10.2020 13:16 Відповісти
Голобородько - слуга Зеленского.
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25.10.2020 13:23 Відповісти
Ослом ты был,ослом остался.
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25.10.2020 13:28 Відповісти
В ютубе есть ролик где зеленский ругается с машей распутиной. Так он там, черным по белому, говорит кто он. И он говорит, что он не украинец.
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25.10.2020 13:31 Відповісти
Правильно , Зе не украінець , а звичайний шлепер і жулік , який ненавидить Украінців і ігнорує історію Украіни !
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25.10.2020 18:36 Відповісти
та, наверное, тот же.... Только мы уже поняли, что в выборе ошиблись. И напоминаю, кандидат в президенты обещал уйти, когда поймет, что не должен быть президентом. Большими буквами: "МЫ ОШИБЛИСЬ! УХОДИ!"
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25.10.2020 13:44 Відповісти
Не-не-не - рано еще. Еще никаких последствий Вы на себе не ощутили, а они будут. Ждите - недолго осталось.
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26.10.2020 01:05 Відповісти
Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы.
Два в одному, клоуном і Голобородьком.
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25.10.2020 14:22 Відповісти
Прибуття Зеленського на дільницю супроводжувалось акцією протесту проти "правління президента-анекдотчика, що дозволяє собі і своїй банді сексистські висловлювання на адресу жінок". Активістка вискочила з задертою спідницею. Без нижньої білизни. Лобкова частина - в зеленці. На подолі спідниці напис" Zexist ".
Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 5578
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25.10.2020 15:02 Відповісти
Тема титек не раскрыта!!!! Бардак!!!
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25.10.2020 15:54 Відповісти
Клоуном был, клоуном и остался. Умные люди и без тебя знают это.
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25.10.2020 15:05 Відповісти
некто из украинцев, более 70% и проголосовало
о чем очень и очень жалеет, развел комик более 70% украинцев и пытается это продолжить
а развод, дело тонкое, Петруха знает, на чем и погорел
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25.10.2020 15:18 Відповісти
Кондом всегда остаётся кондомом. И даже если лох им, кондомом, пользовался потора года, всё равно кондом остаётся кондомом.
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25.10.2020 15:48 Відповісти
какой же ты на хрен президент Украины если ты Украину продаёшь по частям Путину!! Еврей безмозглый!!
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25.10.2020 16:14 Відповісти
Не думаю. Симптомы прогрессируют. И ещё, как отметил в своей песне Вадим Дубовской - "Был ты куклой коломойской, стал ты Вовкой Сцикуном".
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25.10.2020 16:20 Відповісти
Тобто , Голобородьком?
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25.10.2020 16:48 Відповісти
Голосували за голободька отримали наполеона
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25.10.2020 17:49 Відповісти
Человек меняется постоянно, чему то учиться, набирается опыта и т.д.
Но дебилы
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25.10.2020 17:51 Відповісти
Зеленский проголосовал на местных выборах: Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы. - ПИЗ..ЛИВЫМ, СЦИКЛИВЫМ, ТУПЫМ НЕ-ЛОХОМ, КОТОРЫЙ НЕ СПОСОБЕН УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ !!!!!
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25.10.2020 18:01 Відповісти
Шануймося українці!
ZExit і то негайно.................
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25.10.2020 18:08 Відповісти
Саме так. Кака був,кака і є!
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25.10.2020 18:32 Відповісти
зеле-бот неизвестно- номерной !!!!, а не пошел бы ты в СПАМ !!!!!
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25.10.2020 19:38 Відповісти
Зеленський сказав, що лайно, яким воно було, таким лайном і залишилося.
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25.10.2020 20:23 Відповісти
Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 8309
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26.10.2020 01:01 Відповісти
Правда, список - далеко не повний.
Де тля ? А пріснопам*ятна бубочка ?
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26.10.2020 07:36 Відповісти
"Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы". Да кто бы сомневался. "Запомните, Шура: если человек идиот, то это надолго".
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26.10.2020 06:36 Відповісти
Так, Зе. Ти залишився тим самим - недолугим блазнем, ідіотом і **********.
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26.10.2020 10:27 Відповісти
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