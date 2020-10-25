Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що залишається тією людиною, за яку голосували люди на виборах минулого року.
Про це він сказав у неділю в Києві після голосування на місцевих виборах, передає Цензор.НЕТ.
"Я, чесно кажучи, не розумію, про що ви кажете, відмовився від якогось іміджу чи щось ще... Я той, хто я є. Я – Володимир Зеленський. Саме таким народився, таким став, і саме за таку людину голосували люди. І виконую свої обов'язки відповідно до Конституції України", – сказав президент, відповідаючи на запитання, чи не вважає він причиною падіння рейтингу "Слуги народу" свою нібито відмову від іміджу "народного президента".
Разом із Зеленським також проголосувала його дружина Олена.
Топ коментарі
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1. Это написал модельер, считающий, что разбирается в моде и стиле, но так и не нашедший понимания.
2. Это написал истеричный и злобный болван.
73% of idiots
- Знаю, вОмані..
- Так, також в омані вся 73 %
Ніколи воно не стане президентом , принаймні для свідомих украінців , бо для цього потрібно мати честь і совість , а не
брехати і кривлятися на весь світ !
то есть тем ты и остался, гнидой брехливой
И дачу деткам отдал. Своим деткам.
Крупнейшие общественно-политические телеканалы принадлежат Пинчуку, Коломойскому, Ахметову, Фирташу, Медведчуку и Порошенко
Все телевизионное пространство Украины разделено между шестью олигархами. Об этом говорится в статье БизнесЦензора, который проанализировал, кому принадлежат крупнейшие общественно-политические телеканалы Украины.
Олигарху Виктору Пинчуку - владельцу трубно-колесной компании Interpipe и нефтегазовых активов - принадлежит телевизионный холдинг StarLightMedia, который объединяет шесть телеканалов: ICTV, Новый, СТБ, М1, М2 и канал Вот. Канал ICTV входит в тройку самых популярных каналов страны.
Вторыми по популярности являются телеканалы олигарха Игоря Коломойского. В его холдинг "1 + 1 Media" входит шесть каналов, но ключевым из тройки самых популярных в Украине является "1 + 1".
Тройку топовых телевизионных холдингов замыкает Медиа группа "Украина", принадлежащая самому богатому украинцу Ринату Ахметову. В то же время, у канала "Украина" самые высокие рейтинги.
На четвертой позиции медиахолдинг олигарха Inter Media Group Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии в ожидании решения об экстрадиции в США по подозрению в коррупции. Ключевым каналом группы является Интер. Миноритарным партнером Фирташа по Интеру является нардеп Сергей Левочкин.
Одиозный политик и бизнесмен Виктор Медведчук за год стал владельцем трех телеканалов: 112, NewsOne и ZIK. О покупке последнего - ZIKa у львовского бизнесмена Петра Дыминского стало известно неделю назад. 112, NewsOne и ZIK вошли в новосозданный медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов.
На последнем месте два телеканала из орбиты пятого президента Петра Порошенко. При этом у 5 канала, который ему официально принадлежит, самые низкие рейтинги среди семи всеукраинских новостных телеканалов. А телеканал "Прямой", который записан на бывшего регионала Владимира Макеенко, находится на третьем месте в категории новостных телевизионных каналов.
Бити його хочуть всі!
Родиться человеком - это чудо !
Остаться им - это труд !
Вова , может хватит валять дурака , а уходи по - хорошему , если получиться , так как ты трутень !
сейчас порох с супругой голосует - одеты как подобает державным людям, спокойно, в очереди. масса журналистов снимает... президент голосует а не недоразумение
Два в одному, клоуном і Голобородьком.
о чем очень и очень жалеет, развел комик более 70% украинцев и пытается это продолжить
а развод, дело тонкое, Петруха знает, на чем и погорел
Но дебилы
ZExit і то негайно.................
Де тля ? А пріснопам*ятна бубочка ?