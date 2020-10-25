Волонтер дозволив відповісти на запитання Зеленського сім разів поспіль: "Зробите мені статистику". ВIДЕО
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Волонтер на опитуванні президента Володимира Зеленського дав можливість проголосуваи щонайменше сім разів одній і тій самій людині.
Про це повідомив Андрій Попик, передає Цензор.НЕТ.
"Все, що потрібно знати про результати "опитування" біля дільниць.
- Можна я ще вдруге проголосую?
- Давайте, зробите мені статистику", - розповів Попик про свій досвід.
За його словами, він проголосував "десь разів 7".
Топ коментарі
+85 Привет
показати весь коментар25.10.2020 12:03
+65 Vladimir Longer
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+42 Maksim Perepelitca
показати весь коментар25.10.2020 12:10
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Будь ласка, зачекайте...
волонтер может вообще сам все бумажки заполнить на свое усмотрение и вкинуть эту макулатуру себе в коробочку, а коробочку в мусорку выкинуть.
все равно эти бумажки никто считать не будет.
какие вопросы?
Hellis@13Hellis_13 3 ч
иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
Дальше чем вы возмущены что Порошенко такой опрос не делает или Тимошенко или Гриценко ?
Ваш тупизм зашкаливает
Вот когда будет Порошенко президентом тогда и проведет свой опрос
Взять вопрос про свободную економ зону на донбассе, этот законопроект регистрировала фракция ОПЗЖ, чтобы освободить от налогов свой бизнес на донбассе. Так как СН имеет монобольшинство, она способна принимать любые законы самостоятельно, дело только в ответственности за такие решения и после этого "опроса" ответственности переносится с фракции на народ Украины. И когда придет время судов над Зе-командой, ведь рейтинг в 22% не оставляет им шансов на второй срок, у них может появиться действенный контраргумент, что все спорные законы принимались не из-за сговора элит и коррупционных интересов, а по "воле народа". Вот в чем дело. То что ты не понял этого сразу совсем не удивительно, избиратели зеленского никогда не отличались умом )
p.s И ещё это нарушение сразу трех статей конституции, что грозит уголовным преследованием, так что думаю обещание зеленского снять с себя неприкосновенность ждать уже не стоит )
1.Вас "сделали" уже тогда,когда вы начали на всех перекрёстках вопить об опросе,тем самым разрекламировав его лучше самих инициаторов.
2.Опираться на опрос можно лишь в политических прениях,не больше.
3.Не путайте волеизъявление,через выборы или референдум,закреплённые в КУ и опрос,то есть мнение не имеющее ни юр статуса,ни юр последствий.
p.s. А подать в суд вы имеете полное право.
Що я бачу - 2 авто, на одному каско недійсне!
50 %% достовірності!
Або є, або немає. Як у блонді з динозавром)
Чи незамало достовірності для розпіареного продукту?
50/50
Всохли. Навіть той мізер, що воно мало.
Организаторы лохотрона смеются с быдла перед объявлением итогов опроса большого количества населения...