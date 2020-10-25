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Зеленський (17406) опитування (1403)

Волонтер дозволив відповісти на запитання Зеленського сім разів поспіль: "Зробите мені статистику". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Волонтер на опитуванні президента Володимира Зеленського дав можливість проголосуваи щонайменше сім разів одній і тій самій людині.

Про це повідомив Андрій Попик, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що потрібно знати про результати "опитування" біля дільниць.
- Можна я ще вдруге проголосую?
- Давайте, зробите мені статистику", - розповів Попик про свій досвід.

За його словами, він проголосував "десь разів 7".

Читайте також: У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція
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Топ коментарі
+85
Говно опрос... а чего другого вы ожидали от осла и зеленого стада??
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25.10.2020 12:03
+65
Напоминает референдум в Крыму...
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25.10.2020 12:05
+42
Волонтер разрешил ответить на вопросы Зеленского семь раз подряд: "Сделаете мне статистику" - Цензор.НЕТ 7448.
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25.10.2020 12:10
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Нивелирует ценность референдумов и опросов. Нивелирует законность. Страну превращает в шапито
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25.10.2020 12:35 Відповісти
Класс, смахлевал и похвастался Волонтер дозволив відповісти на запитання Зеленського сім разів поспіль: "Зробите мені статистику" - Цензор.НЕТ 8930
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25.10.2020 12:50 Відповісти
В чём махлёж? Он попросил волонтёра, тот предоставил возможность. Есть закон запрещающий учавствовать в опросе более одного раза? Есть правовые акты? Есть защита от повторного голосования? Есть хоть что нибудь, что он нарушил?
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25.10.2020 17:20 Відповісти
а что вообще можно нарушить в этой фэйковой шняге?
волонтер может вообще сам все бумажки заполнить на свое усмотрение и вкинуть эту макулатуру себе в коробочку, а коробочку в мусорку выкинуть.
все равно эти бумажки никто считать не будет.
какие вопросы?
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25.10.2020 18:37 Відповісти
Одна проблема: если сегодняшняя власть хоть как-то примет эти результаты, то это открывает путь легитимации окупендумам на крысме и даунбасе.
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25.10.2020 19:01 Відповісти
Он сам себя хотел обмануть, или кого?
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25.10.2020 19:22 Відповісти
Он продемонстрировал законным способом, наглядным примером цену данного опроса. Если власть адекватная (в чем я сильно сомневаюсь) то все результаты будут признаны не действительными по техническим причинам и не будут оглашены. В противном случае оглашение результатов будет иметь далеко идущие последствия.
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25.10.2020 19:35 Відповісти
Какие результаты будут признаны не действительными? для тупорылых хомячков сразу было сказано, что опрос не имеет юридической силы, откуда столько визга? Волонтер дозволив відповісти на запитання Зеленського сім разів поспіль: "Зробите мені статистику" - Цензор.НЕТ 2579
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25.10.2020 20:24 Відповісти
Если ты из сраных леменгов, то не пытайся тянуть в свои ряды других. Если результаты опроса не имеют последствий, то на них не тратят денег. Но для понимания этого необходимо иметь IQ немного выше чем у амёбы, и память немного больше чем у золотой рыбки. Возвращайся в стадо.
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25.10.2020 20:37 Відповісти


Hellis@13Hellis_13 3 ч

иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
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25.10.2020 13:09 Відповісти
Это не голосование а опрос ...
Дальше чем вы возмущены что Порошенко такой опрос не делает или Тимошенко или Гриценко ?
Ваш тупизм зашкаливает
Вот когда будет Порошенко президентом тогда и проведет свой опрос
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25.10.2020 13:16 Відповісти
Видишь ли в чем дело, так как нет никакого учета и контроля за голосами, даже фирма проводящая соц опрос держится в секрете, то озвучены могут быть любые результаты необходимые власти в данный момент.
Взять вопрос про свободную економ зону на донбассе, этот законопроект регистрировала фракция ОПЗЖ, чтобы освободить от налогов свой бизнес на донбассе. Так как СН имеет монобольшинство, она способна принимать любые законы самостоятельно, дело только в ответственности за такие решения и после этого "опроса" ответственности переносится с фракции на народ Украины. И когда придет время судов над Зе-командой, ведь рейтинг в 22% не оставляет им шансов на второй срок, у них может появиться действенный контраргумент, что все спорные законы принимались не из-за сговора элит и коррупционных интересов, а по "воле народа". Вот в чем дело. То что ты не понял этого сразу совсем не удивительно, избиратели зеленского никогда не отличались умом )

p.s И ещё это нарушение сразу трех статей конституции, что грозит уголовным преследованием, так что думаю обещание зеленского снять с себя неприкосновенность ждать уже не стоит )
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25.10.2020 14:30 Відповісти
Да уж нетушки, номер этот не пройде, ведь Верховый Суд, рассматривая аппеляцию по поводу этого опроса, дал "добро" президенту проявлять инициативу. А за инициативу надо отвечать, а не прятаться за народ.
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25.10.2020 16:28 Відповісти
Ещё один Малевич.Закрасил полотно одним цветом,потом объяснил ,что он там имел ввиду и даже ценник повесил на своё "творение".
1.Вас "сделали" уже тогда,когда вы начали на всех перекрёстках вопить об опросе,тем самым разрекламировав его лучше самих инициаторов.
2.Опираться на опрос можно лишь в политических прениях,не больше.
3.Не путайте волеизъявление,через выборы или референдум,закреплённые в КУ и опрос,то есть мнение не имеющее ни юр статуса,ни юр последствий.
p.s. А подать в суд вы имеете полное право.
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25.10.2020 16:35 Відповісти
Влада ясно,чотко і тупо візьме оцей "опрос" за основу в своїх подальших діях і законах...І потім можна буде "вопіть" скільки влізе,ніхто на це вже не зверне жодної уваги...
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25.10.2020 17:12 Відповісти
Какой уверенный в зелени человек. Мне тоже нравится, но американская зелень.
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25.10.2020 13:39 Відповісти
Через "Дія" проводьте рефеиендуми . А парламент - розігнати . Пряма демократія . І вибори теж через "Дія" . 21століття , люди.
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25.10.2020 14:18 Відповісти
Электронные голосования невозможно контролировать со стороны. Ни екзитполов, ни наблюдателей ни других средств контроля. Кто контролирует сервера сервиса по голосованию, тот контролирует и результат )
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25.10.2020 14:33 Відповісти
Не смешите мои тапочки, все эти приложения и программы отлично контролируются и управляются, причем мгновенно , и без всяких "цирков", ни о каком "независимом" голосовании здесь не может быть и речи.
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25.10.2020 15:49 Відповісти
Дія - унікальна куйня, на мене зареєстровано 3 авто, каско по всім!.
Що я бачу - 2 авто, на одному каско недійсне!
50 %% достовірності!
Або є, або немає. Як у блонді з динозавром)
Чи незамало достовірності для розпіареного продукту?
50/50
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25.10.2020 16:30 Відповісти
Волонтер дозволив відповісти на запитання Зеленського сім разів поспіль: "Зробите мені статистику" - Цензор.НЕТ 1639
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25.10.2020 14:55 Відповісти
Как будто Маруся с ложечкой для выедания мозгов внезапно заскочила.
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25.10.2020 16:40 Відповісти
Аби ж іще було шо виїдать ...
Всохли. Навіть той мізер, що воно мало.
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26.10.2020 04:03 Відповісти
Так по "приколу" можна і полякати. Бачите ж, рефлекси ще залишилися.
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26.10.2020 07:14 Відповісти
быдлом были-быдлом и остались...
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25.10.2020 14:58 Відповісти
Zeurna
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25.10.2020 15:08 Відповісти
Топорне відео від ЄС
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25.10.2020 15:40 Відповісти
И на основании вот такой порнографии, в которую по факту превратился "опрос", президент страны собирается еще делать какие-то выводы?
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25.10.2020 15:43 Відповісти
На основании народной поговорки, в которой указано кому закон не писан. А в другой поговорке называются последствия , если его ж заставить молиться богу.
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25.10.2020 16:37 Відповісти
Быдлоидиот увеличивает статистику "опроса" , другое быдло радуется - ты смотри какой никчемный "опрос"

Организаторы лохотрона смеются с быдла перед объявлением итогов опроса большого количества населения...
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26.10.2020 05:09 Відповісти
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