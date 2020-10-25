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Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У мережі опубліковані записи успішних атак армії Азербайджану ракетами "Спайк" на військову техніку Вірменії в Нагірному Карабасі.

Відео опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Ракети "Спайк" виробляються в Ізраїлі, дальність пуску - до 32 км.

Також дивіться: "Байрактари" знищили шість вірменських гаубиць і два танки. ВIДЕО
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Топ коментарі
+54
Окупанти повинні бути знищені.
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25.10.2020 17:07
+44
Им не до этого. Они, наши нонешние ХЕРелалы, женяться на молодухах, выписывают себе по третьей квартире и молодых жён трудоустраивают на должностя голов областей и мутят с медобеспечением и питанием солдат. При "барИги" такого не было.
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25.10.2020 17:17
+35
Велика подяка ХЕРанелітету України, мізків немає, вмінь немає, розуміння немає.
Будемо будувати флот, в той час, коли за ^досить^ малі гроші можна БУЛО підняти боєздатність на новий щабель!(
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25.10.2020 17:11
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Ракета ведется оператором до попадания, там видеоканал есть В этих роликах даже видно, как оператор судорожно перенацеливает ракету туда-сюда, потому что достойной цели не видно.
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26.10.2020 04:51 Відповісти
Ты как, Деня, сюда попал? Это сайт для 12+
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26.10.2020 07:14 Відповісти
это был рофл сарказм а у тя мозг улитки если не понял ты))
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26.10.2020 09:14 Відповісти
А кисельрашабрехло ТВ казали шо мимо Пнцирь-с1 и муха не пролетит.
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25.10.2020 18:01 Відповісти
мухи есть в ролике. пролетели
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25.10.2020 18:25 Відповісти
Муха не сможет пролететь, у нее просто силы воли не хватит пролететь мимо. Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 7905
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26.10.2020 07:19 Відповісти
Святая правда. Ни одна муха мимо Панциря не пролетит - она на него сядет. Ибо Панцирь - полное говно.
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26.10.2020 07:58 Відповісти
Байрактары заждались свеженьких панцирей
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25.10.2020 18:27 Відповісти
Я думаю, что надо готовить освобождение Украины по этим рецептам. Заготовлять дроны как дрова. (то-то для внутренних врагов выделяя). А так, только впрок. С мульйон единиц, чтоб не мало было. Для каждой кацапской колесницы.
А, потом, освобождать восток и крым.
С Банковой начав...
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25.10.2020 18:02 Відповісти
Для початку ВР повинна ухвалити 2 основних закони: 1) в паспортах має бути графа "етнічна приналежність", 2) до влади можна обирати лише етнічних українців та право голосу - теж лише у етнічних українців. Тоді не буде у нас таких президентів, яких ми бачимо впродовж 30 років.
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25.10.2020 18:14 Відповісти
Можу Вам нагадати, що в новітьній історії України було достатньо президентів-етнічно українців - усі, крім останього і яника.
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25.10.2020 18:50 Відповісти
ВСУ сегодня состоит из половины русских.
Далее надо развивать мысль, что эта идея 1) есть глупость?
2) Это право людей выбирать, кого хотят. Если выбирут рассеянина Пальчевского, Лозинского, или Штепу, то кто ж им лекарь? Значит хотят таких ублюдков у власти.
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25.10.2020 18:50 Відповісти
Спайк - израильские ракеты. Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 1630
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25.10.2020 18:02 Відповісти
А Израильтяне лучшие друзья Украины.
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25.10.2020 18:12 Відповісти
Армяне, примите неизбежное и сами уйдите из Карабаха!
Никто вас ни убивать, ни изводить всю нацию не хочет!
Отдайте то, что вам не принадлежит, иначе вас будут уничтожать и дальше!
Карабах - Азербайджан! Крым, Донецк и Луганск - Украина!
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25.10.2020 18:03 Відповісти
А как Вы относитесь к Степану Андреевичу Бандере?
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25.10.2020 18:22 Відповісти
Когда человек уничтожает всех врагов, пришедших с оружием на его землю (немцев, поляков, или русских), я, как украинец, с уважением отношусь к таким людям.
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25.10.2020 18:41 Відповісти
У армян в Нагорном Карабахе могилы прапрадедов, они не могут бороться за эту землю?
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25.10.2020 18:46 Відповісти
Дивився відео з Карабаху, на могільних плитах самі -огли і -заде. це точно вірмени?
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25.10.2020 18:48 Відповісти
Это не сама Карабахская АО, а районы, захваченные армянами в войне. Сама армянская область вдвое меньше.
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25.10.2020 18:53 Відповісти
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 3986
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25.10.2020 18:58 Відповісти
Дьяченко, могила Степана Бандери у Мюнхені. То що, ти завтра на Бєрлін, чи нє?..

до чого тут могили прадедів?.. Знаєш, скільки на Колимі могил наших прадедів?..
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25.10.2020 19:03 Відповісти
Я к тому, что поляки считали его сепаратистом и оккупантом, пытавшимся отщемить кусок международно признанной территории Польши.
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25.10.2020 19:05 Відповісти
Армяне не могут бороться за Карабах, т.к. это земля Азербайджана. То, что там умирали армяне в течении нескольких поколений, которых по доброте душевной пустили азейбайджанцы!, не делает армян хозяевами земли!
Квартиранты могут жить, соблюдая правила хозяев, но не получать право на квартиру, пусть там хоть 100 поколений их проживет.
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25.10.2020 19:08 Відповісти
Расскажите это косовским албанцам.
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25.10.2020 19:12 Відповісти
Косово не принадлежало Сербии, оно принадлежало Югославии, которой больше нет. И никто бы не отделялся, если бы сербы не устраивали геноцид как в Сребренице
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26.10.2020 01:25 Відповісти
Косово принадлежало именно Сербии.
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26.10.2020 16:43 Відповісти
Им вроде было предложение сделать два коридора - один в Карабах, другой в Нахичевань. Но армяне решили бороться и вот теперь успешно выбарывают себе по 2 м3 этой земли ...
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26.10.2020 07:45 Відповісти
Дуже і дуже добрє! Хай спочиває з Богом!
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25.10.2020 18:58 Відповісти
Фамилия Бандера, похоже, испанская.
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26.10.2020 15:23 Відповісти
Якби в Україні була українська влада, то в такий ж спосіб можна було звільнити всі свої землі - від Смоленська до Кубані, - і загнати москалів аж до Волги. Бо нема проблем з розробкою власних малих літальних апаратів, вони є але розроблені волонтерами і лише одиничних кількостях.
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25.10.2020 18:11 Відповісти
Кацапи пригрозили б ядерною зброєю. Ми б пригрозили родовбати їх атомні електростанції. Америкоси з гейропою відкрутили б нам я-ця. Тільки і всього.
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25.10.2020 18:18 Відповісти
В-52 над Українським Дніпром для того щоб більше не грозили ядерною зброею .
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25.10.2020 18:24 Відповісти
Не так все просто. На політичній арені Україна має заявити про переділ Європи, оскільки попередній 1975 був в той час, коли м були під окупацією. М можемо запропонувати: німці забирають Кьоніґсберг, Фінляндія і Естонія - також сої частини від москалів, а ми - свої. В цьому контексті ми можемо і Угорщину посунути з наших земель аж за Дунай, до Балатону. У поляків заберемо приграничні землі і в Білорусі - Брест, а Білруси повертають собі Смоленськ. Так що всі будуть задоволені. Є і нагода - москалі самі порушили всі попередні домовленості.
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25.10.2020 18:26 Відповісти
Бред. Договор о нерушимости границ в Европе был для того и подписан, что бы исключить территориальные претензии всех против всех. Другой вопрос, что ********* никогда не соблюдала подисанные договора.
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25.10.2020 18:40 Відповісти
Кацапы об этом и мечтают, чтобы был новый передел мира и отжатое типа узаконить.
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25.10.2020 18:43 Відповісти
Америкоси з Гейропою відкрутили б нам яйця?.. Та ну.. хіба що виразили б глибоку стурбованість Поважають сильних та впевнених.
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25.10.2020 19:05 Відповісти
Щоб в Україні була українська влада населення повинно бути українським, а не малоросійським та рогульським та повикидати телевізори.
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25.10.2020 18:20 Відповісти
Ну с Арменией это проходит.Там же нет ядерной ракеты
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25.10.2020 18:15 Відповісти
Сильно допомогла та ракета, коли турки збили мокшанський пепелац? Ну да, помідорам досталось і каченят подавили.
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25.10.2020 18:17 Відповісти
тут один писал "надо накрыть крылатой ракетой место работы оператора беспилотников". Ага, он сидит такой в трехосном Урале, а на крыше будки надписи на английском, русском и азербайджанском языках "Пункт управления Байрактарами"
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25.10.2020 18:22 Відповісти
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 3881 Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 2938 Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 4892
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26.10.2020 17:07 Відповісти
СПАСИБО МАЙДАНЦЫ,АТОВЦЫ,УКРАИНЦЫ-НЕ ЗАБЫВАЯ МАТЕРЕЙ УКРАИНСКИХ,АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОСТАЯЛИ УКРАИНУ В КИЕВЕ.2013 ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ !!!
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25.10.2020 18:27 Відповісти
ВЫ ешо помечтаете мером КИЕВЕ -пуст будет коррупсинерам.но зато наш ((( порошенко ,зеленские ИХНИ..
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25.10.2020 18:29 Відповісти
Кличко с РОЖДЕНИЕ УКРАИНЕЦ !!!
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25.10.2020 18:31 Відповісти
Який боком поняття "українець" підходить до Кличка?? Крім етнічної приналежності не до слов'ян, він ще й з 17-ти років на службі у мафії.
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25.10.2020 18:39 Відповісти
А Зе не на службі у Бені?
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25.10.2020 18:42 Відповісти
А можна конкретніше, щодо «етнічної приналежності не до слов'ян» Кличка ?
(Щодо етнічнобї приналежності його бабусі по батьку, військовому льотчику, ліквідатору чорнобильської катастрофи, можете не утруднювати себе, то відомий факт)
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25.10.2020 19:03 Відповісти
Спайк, зто довольно старая израильская даже не ракета, а рактка.
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25.10.2020 18:38 Відповісти
Но свою работу делает.
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25.10.2020 21:02 Відповісти
Там головне надійність єлектроніки і точність попадання. 10 -15 кг. вибухівки направленої дії достатньо, щоб перетворити на металобрухт одиницю військової техніки.
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26.10.2020 12:21 Відповісти
Нічого особистого.СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ. Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 1103
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25.10.2020 18:43 Відповісти
Азербайджанские войска демонстрируют "стахановские" темпы уничтожения армянской техники и живой силы. Утилизация проводится и днем, и ночью #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1320395419038396418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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25.10.2020 18:48 Відповісти
Цікаво, а скільки танків і бтр знищили Джавеліни, які Америка дала Петі?
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25.10.2020 18:48 Відповісти
Джавелины это оборонительное оружие, чучело ты глупое Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 4267 Попроси ***** пойти в наступление - узнаем сколько танков смогут уничтожить американские Джавелины Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 4712
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25.10.2020 19:15 Відповісти
Шо ти за пургу несеш, кацапьонок
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25.10.2020 19:26 Відповісти
армяшки пожелейте сваих "убиждение" .в ЭТОТ РАЗ НАШИ ДЕТИ ОСТАИВАЮТ СВАЮ ФАМИЛИЮ !!! МЫ НЕ ХОТИМ ВАС рабов при францие,россие и ирена но перезвол судбы не оставим.ВЫ наши ублюдки- МЫ КАК НЕ БУД РАЗАБРОМСА С ублюдками без "жены ешо отсасут"
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25.10.2020 18:52 Відповісти
Треба робити висновки і то в авральному порядку. Броньована техніка відживає своє. Ракетна зброя стала надточною і порівняно дешевшою.
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25.10.2020 19:05 Відповісти
В России азейбарджанцев называют азерами и джамшутами.
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25.10.2020 19:15 Відповісти
А армян хачиками.
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25.10.2020 19:40 Відповісти
Мало лі там кацапня когось якось називає.
Кацапія - це жопа міра. А жопє слова нє давалі.

Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 5752
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25.10.2020 20:06 Відповісти
В Азербайджане русских называют свиньями, а армян хачиками. Дальше что ?
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25.10.2020 20:37 Відповісти
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 9361
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25.10.2020 22:00 Відповісти
зеля - тормоз Украины
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25.10.2020 19:58 Відповісти
аракупант, бросай сворованное и сдавайся
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25.10.2020 19:58 Відповісти
Уничтожение армянских террористов и боевой техники . https://www.youtube.com/watch?v=wVGtUSKZ1fo&feature=youtu.be
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25.10.2020 20:14 Відповісти
Конец "серой зоны" беззакония в Карабахе https://www.youtube.com/watch?v=cXQXQGvMCU4
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25.10.2020 20:18 Відповісти
"Они сражались НЕ за Родину. Их послал на убой Никол Пашинян" https://www.youtube.com/watch?v=cPEIxnKIWmQ
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25.10.2020 20:20 Відповісти
Да. Тут знойно накрошили и далеко не все беспилотники. У оккупантов должно быть только так и не иначе.
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25.10.2020 20:44 Відповісти
"Вазген проснись, в пункт назначения прибыли" https://www.youtube.com/watch?v=-fAHV9ib8mY
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25.10.2020 20:24 Відповісти
Тут есть фейерверки из оккупантов. Зрелищно и поучительно.Днем 25 октября части азербайджанской армии в боях на разных направлениях фронта нанесли противнику точные удары.Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.В результате ударов было уничтожено 6 гаубиц Д-30 и 1 гаубица Д-1, 2 бронетранспортера ДПМ-2, 1 машина и большое количество боеприпасов.
https://www.youtube.com/watch?v=wVGtUSKZ1fo&feature=emb_title
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25.10.2020 20:27 Відповісти
С таким успехом, один дрон + две машины с самонаводящимися ракетами спайк по 25 штук. Бутылка пивка и войнушку можно заканчивать
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 2354Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 6884
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25.10.2020 20:42 Відповісти
Аллаху Акбар!
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25.10.2020 21:01 Відповісти
На линии огня. https://www.youtube.com/watch?v=SZQOKB-TCTw
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25.10.2020 21:07 Відповісти
Фигово. Надо запретить поставки вооружений Азербайджану.азербайджанскиеи солдаты расстреляли пленных армянских солдат. Может повториться геноцид армян , как это было на территория бывшей Османской империи в 1915-1920 годы. Может Рашка перестанет мямлить "давайте жить дружно" и поможет армянам хоть бы современным оружием. армяне не дадут себя убить туркам, как в 1915-1920 годы.
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25.10.2020 22:37 Відповісти
А как же обстрелы баллистическими ракетами мирных городов Азербайджана, электростанций, евромагистарльных нефте и газо проводов, глумление над убитыми солдатами,геноцид и депортация 1 млн. азербайджанцев.
Фейк про "расстрелянных" армян как и геноцид турками - лживая пропаганда армянских военных преступников.
Долг каждого на земле - прекратить оккупацию Молдовы, Грузии, Украины, Азербайджана, массовые убийства сирийцев и ливийцев рашистами и их марионетками типа армян.
А оружие - всем для истребления оккупантов.
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Расстреляли пленных - это факт. Депортация и геноцид армян в Османской империи - трагедия всемирного масштаба, факт истории. А обстрелы баллистическими ракетами скад военных , а не гражданских обьектов,это реалии войны, которую начали турки. Ракеты старые, радиус отклонения от цели - 400 метров.может упасть не там, куда целились. Зря все это начали турки. Эрдоган и Алиев, сами не воюют, их дети - дома сидят. Оба они воры и коррупционеры, хотят быть по жизненными диктаторами. Вот и война. Зря.
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26.10.2020 14:07 Відповісти
Это факты только для уродов
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26.10.2020 15:35 Відповісти
Самый крупный поставщик вооружений и боеприпасов Азербайдажану - Россия. Обращайся в Кремль со своим призывом.
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26.10.2020 04:01 Відповісти
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
\.
.\.

.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
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26.10.2020 08:29 Відповісти
Все это конечно же красиво смотрится, но очень затратно и судя по видео после запуска ракеты подходящей цели может не оказаться и тогда лупят по пехоте или раздолбаным грузовикам и тут вопрос в том, насколько хватит запасов и бюджета у Айзербайджана.
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26.10.2020 03:35 Відповісти
В любом случае военный бюджет Азербайджана больше всего бюджета Армении. Силы в данный момент совершенно несоразмерны. Азербайджанцы планомерно копили силы, в то время, пока армяне верили в свою собственную пропаганду о своей непобедимости. А надо было пахать на оборону, если они так уж хотят удержать у себя чужое ворованное.
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26.10.2020 04:05 Відповісти
Армяне похоже верили не в свою непобедимость, а в помощь кацапов. Причем я уверен, что если бы кацапы не построили турецкие потоки с завязкой на них транзита газа в южную Европу и не влезли бы в Сирию и Ливию, где их войска достаточно уязвимы, то наверняка бы помогли бы армянам в Нагорном Карабахе.
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26.10.2020 15:03 Відповісти
Они не могут помочь открыто и полномасштабно так как Азербайджан не покушается на территорию Армении и не ведет там военных действий.
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26.10.2020 19:01 Відповісти
Прошлый раз кацапам никак это не мешало вести боевые действия на территории Азербайджана. Так называемые "военные победы" армян в 90-х, это ничто иное, как известная и нам теперь псковская десантная дивизия. Причем в те времена они даже не прятались и не скрывались за своим "ихтамнет".
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26.10.2020 19:38 Відповісти
наш "строитель" самой мощьной армии в Европе лишил нас возможности наблюдать такие кадры, так хоть за азеров порадуемся! Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 7635
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26.10.2020 07:46 Відповісти
А пархатые продавали нам свои ударные беспилотники??? С кацапами они с радостью сотрудничают, но не с нами. И вообще нам хоть кто-то продавал современное вооружение после начала войны (турки продали нам свои беспилотники, но и тогда местные "эксперты" на говно исходили рассказывая про их бесполезность) хотя мы постоянно просим это сделать наших западных "друзей"?
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26.10.2020 14:56 Відповісти
Согласен, но можно было купить не 6, а 60 байрактаров и вести более агрессивную политику по покупке-производству , сколько у нас иудеев проживает??, а не отводить Азов в тыл...
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26.10.2020 15:19 Відповісти
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НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
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26.10.2020 16:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=djsMufjDt0Q

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Как бороться с беспилотниками
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26.10.2020 16:53 Відповісти
Ну вот и всё! Отлетались Байрактары!
Новейшая вундервафля, аналогавнет - противобэпэлэашный параллелепипедический пепелац из новейшей нанофанеры, это конец эры Байрактаров
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 7686
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26.10.2020 22:36 Відповісти
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