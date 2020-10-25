Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки. ВIДЕО

У мережі опубліковані записи успішних атак армії Азербайджану ракетами "Спайк" на військову техніку Вірменії в Нагірному Карабасі.

Відео опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Ракети "Спайк" виробляються в Ізраїлі, дальність пуску - до 32 км.

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