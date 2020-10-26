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Новини Відео Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Турчинов (1084) фальсифікації (136) Європейська Солідарність (1021)

Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нинішні вибори одні з найгірших за рівнем організації і масштабністю фальсифікації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу.

За його словами, головна ознака цих виборів – повернення нашої країни до масштабних фальсифікацій, як це було за часів Віктора Януковича.

"При чому це відбувається у всіх регіонах нашої країни", – сказав він, пояснивши, що більшість правопорушень стосується незаконної підтримки партії влади.

Турчинов повідомив, що однією із поширених форм фальсифікації виборів є прописка наших громадян, які свідомо беруть участь у фальшуваннях, за місцем проживання, де вони ніколи не були.

"І сьогодні багато таких "гастролерів" їздять автобусами країною, фактично змінюючи результати на користь тих чи інших кандидатів", – сказав він, додавши, що на цих виборах відбувається незаконна агітація за партію влади, адміністративний тиск, і навіть підкуп виборців.

Також читайте: Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук

Також керівник Центрального штабу ЄС повідомив, що в Києві були виявлені протоколи дільничних виборчих комісій, "в яких двічі була надрукована така політична сила, як ОПЗЖ".

"ТВК в Києві очолює представник "Слуги народу" і ми вважаємо, що це була свідома "помилка", – сказав він, наголосивши, що коли б ця помилка не була виявлена представниками "Європейської Солідарності", "ми могли б говорити про зрив виборчого процесу в столиці України".

"Попри те, що активістами "Європейської Солідарності" злочини документуються і передаються до правоохоронних органів, в нас поки немає фактів порушення справ проти тих, хто займається фальсифікаціями", – сказав Турчинов.

Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій 01

Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" повідомив, що в штабі партії працює колл-центр, який документує порушення зі всіх регіонів України а також прийматиме інформацію від членів дільниць щодо результатів виборів.

"Наша політична сила проводить паралельний підрахунок голосів, тому ми матимемо раніше, ніж інші, інформацію стосовно результатів виборів", – сказав він.

"Це мабуть одні з найгірших виборів за рівнем організації і масштабністю фальсифікацій", – зазначив Турчинов, резюмувавши, "що за всі порушення рано чи пізно настане відповідальність і всі, хто беруть участь в фальшуванні, підкупі та тиску на виброрців будуть покарані".
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Топ коментарі
+21
подождите. щас они "считать" начнут и рисовать то что им надо.. все еще очень впереди и если у шмаркли не сработает стоп-кран то по результатам может получиться сильно похоже на соседей на северо-западе
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25.10.2020 19:11
+10
смари ,шоб ночью не приснился Турчинов: Нынешние выборы - одни из самых грязных по уровню фальсификаций - Цензор.НЕТ 2719
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25.10.2020 19:13
+9
Турчинов: Нынешние выборы - одни из самых грязных по уровню фальсификаций - Цензор.НЕТ 5302
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25.10.2020 19:12
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25.10.2020 19:10 Відповісти
смари ,шоб ночью не приснился Турчинов: Нынешние выборы - одни из самых грязных по уровню фальсификаций - Цензор.НЕТ 2719
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25.10.2020 19:13 Відповісти
Це той що їсть рускаязичних младєнцев.
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25.10.2020 19:18 Відповісти
А снігурами закусює !!))
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25.10.2020 19:25 Відповісти
вот задаю ВОПРОС-- так ли жестоко иногда... как спасение устранение большего в 1 млн раз ущерба нежели будет причинен- физически устранять особь- которая способна даже хуже Торнадо разрушить жизнь всей страны и всего ее народа????? и ответа не нахожу... Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 5728
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25.10.2020 20:00 Відповісти
подождите. щас они "считать" начнут и рисовать то что им надо.. все еще очень впереди и если у шмаркли не сработает стоп-кран то по результатам может получиться сильно похоже на соседей на северо-западе
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25.10.2020 19:11 Відповісти
А на що ще здатна зелена пліснева!!)))
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25.10.2020 19:14 Відповісти
ВАНА любить вологість і відсутність вентиляції!!! Атас!!!
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25.10.2020 19:17 Відповісти
Заскрінив.
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25.10.2020 19:16 Відповісти
иди нах. доступно излагаю? скрин-шотер мамкин мля
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25.10.2020 19:20 Відповісти
Ти там уже усе місце зайняв.
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25.10.2020 19:22 Відповісти
Скільки разів тебе посилали нах на Цензорі? Шломо, ти патц, просто гидкий патц.
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25.10.2020 19:58 Відповісти
В тебе стільки звивин нема- якщо вони взагалі є. )))
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25.10.2020 20:07 Відповісти
боюсь не Шмаркле это решать - он опрос пересчитывает....Как-то он слишком тупо удвоил темп своей лично ответственности ЗА ФСЕ! своим лично опросом
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25.10.2020 19:16 Відповісти
Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 3159
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25.10.2020 19:35 Відповісти
Турчинов: Нынешние выборы - одни из самых грязных по уровню фальсификаций - Цензор.НЕТ 5302
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25.10.2020 19:12 Відповісти
Розстрілу злякалися.
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25.10.2020 19:15 Відповісти
Розстрілу злякалися, ні смороду нюхати не хочуть
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25.10.2020 19:22 Відповісти
Хто бажає бути співучасником злочину???)))
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25.10.2020 19:15 Відповісти
дуйте голосувати за ЄС. Ще є 45 хвилин.
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25.10.2020 19:12 Відповісти
Уже отдулись. Турчинов: Нынешние выборы - одни из самых грязных по уровню фальсификаций - Цензор.НЕТ 7838
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25.10.2020 19:16 Відповісти
Вже в табельній відмітились !!!ЄС вперед!!!))))
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25.10.2020 19:17 Відповісти
А ведь Янык тоже думал,что Бога за бороду поймал.
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25.10.2020 19:12 Відповісти
...граждан... ...которые сознательно участвуют в фальсификации
Эх, Саня... -- где ты раньше был, целовался с кем?
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25.10.2020 19:12 Відповісти
А Україна на кожних виборах бере більш високу планку. Бо судової гілки влади в нас просто нема!
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25.10.2020 19:14 Відповісти
Точно так, пане ПАСТОР, брудніше вже й бути не може. Сподіваюсь, що хоч до вбивств не дійде, обійдуться погрозами, як у Краматорську?
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25.10.2020 19:14 Відповісти
Уважаемый Александр Валентинович, пожалуйста, не кривите душой: вы не можете не знать, как занимался фальсификациями выборов старый уголовник кучма. Например, фамилия "кивалов" вам должна многое сказать. Но вы, как и ваш патрон порошенко, приложили максимум усилий для замятия ДАЖЕ этого дела...
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25.10.2020 19:15 Відповісти
Затобезбарыг.
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25.10.2020 19:16 Відповісти
Всё нормально.
Снова всё решает меньшинство. Турчинов: Нынешние выборы - одни из самых грязных по уровню фальсификаций - Цензор.НЕТ 6477
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25.10.2020 19:17 Відповісти
Поприкольщикам вже чомусь стало не цікаво приколюватись.
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25.10.2020 19:23 Відповісти
За Буряка голосовал? Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 9247
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25.10.2020 19:53 Відповісти
- Янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к подпольным советским миллионерам.
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25.10.2020 19:18 Відповісти
"...дважды была напечатана такая политическая сила, как ОПЗЖ". Та же дупа, только сбоку.

Турчинов: Нынешние выборы - одни из самых грязных по уровню фальсификаций - Цензор.НЕТ 1755
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25.10.2020 19:19 Відповісти
У пацана 17-річного питають журанлісти, чи він підписали угоду на оплату своєї праці на опитуванні , коли дізнався про можливі проблеми з незаконністю - Так шо я зря стояв тута цілий день?
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25.10.2020 19:19 Відповісти
"В голове сгнили опилки ,не беда,ми заменим их другими,да,да,да!!!" !!!)))
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25.10.2020 19:22 Відповісти
Намного чище были вадинтур в 2014?
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25.10.2020 19:21 Відповісти
в сравнении с будущими т.н. "президентскими" эти будут выглядеть снегурочкой.
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25.10.2020 19:22 Відповісти
Стопудово!!! )))
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25.10.2020 19:23 Відповісти
лукашенко открыл огонь по людям и минске и других городах.
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25.10.2020 19:28 Відповісти
Бо вони не знають чий Крим і хто путін .
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25.10.2020 19:33 Відповісти
петрові шавки завивають
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25.10.2020 19:28 Відповісти
Какое население -такие и выборы.За 30 лет не смогли создать нормальную страну. Правильно сказала черная Конди Райс в Украине проблема с людьми- у них нет мозгов а вместо них бетон. Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 5164
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25.10.2020 19:30 Відповісти
Голосування має бути через смартфони в додатку "Дія" . А кляті папероносці повинні залишитись в минулому , разом з усім середньовічним мороком і дикунством . Нема чого заразу в натовпах поширювати і стовбичити в довжелезних чергах , як барани . Електронні всенародні референдуми роблять парламент абсолютним непотребом і множать на нуль корупцію . Люди можуть і без популістів-депутатів , самі пролобіювати свої інтереси на референдумі в "Дії" . Ще й бюджет збережеться .🇺🇦😎👍
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25.10.2020 19:31 Відповісти
Что то я не особо доверяю такому приложению, которое сейчас постоянно глючит.
Но в будущем, учитывая короновирус и карантин, вполне допускаю интернет голосование при обеспечении уверенности, что голоса не нарисуют кому надо.
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25.10.2020 20:06 Відповісти
Ага, голосуй! А младший ***** подкрутит результаты в нужную сторону! Например умножит на 0,7 (гугль) Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 1725 Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 5670
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26.10.2020 11:10 Відповісти
Hellis@13Hellis_13 56 мин

а правда, что Харьков таки избрал в один тур обездвиженное тело?

Если да, то можно в самом большом парке Кернеса ставить памятник "Напотопляемый Зомби"
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25.10.2020 19:33 Відповісти
Был председателем участковых комиссий с 1996 по 2002гг и последних выборов в 2004г.Фальсификации самые грязные были парламенские 2002,1_й тур 2004и эти.Но первые два беспредельные,чисто ломовые.Но эти превзошли все предыдущие.Эта хамовитая власть превнесла,что для него человека не существует.И самое страшное народ это не ощущает,как ему откровенно плюют в лицо.Раньше беспредел хоть пытались организовать и не считало всех поголовно за дураков.Но эти откровенные циничные,хамовитые и очень недалёкие исполнители.
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25.10.2020 19:40 Відповісти
Какие фальсификации, на моем округе совсем не присутствует партия ПЕСиков. Потикалы вси. Явка 20 процентов, все в ступоре. Зе развалил все и это, возможно, к лучшему. Возможно придется возводить с ноля, забыв всех старых кошелок, типа ЕС и остальных.
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25.10.2020 19:43 Відповісти
Если так , то предлагаю Турчинову обратиться с требованиями разъяснений к товарищу по революции, соратнику по предыдущему правительству цельному всесильному министру "реформированной" в течении 4 лет МВД и его постоянной команде ( Зоряну тому что Шкиряк, Антону тому что Геращенко все известные "революционеры") Надеюсь они ему все объяснят с присущей им всем прямотой и искренностью, а он с нами поделится.
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25.10.2020 19:47 Відповісти
А що ще можна очікувати від "наперсточників"?
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25.10.2020 19:49 Відповісти
Заявлять такие абсолютно ничем не обоснованные предьявы при 16-20% явке людей - просто смешно!
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25.10.2020 19:59 Відповісти
Зexit
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25.10.2020 20:04 Відповісти
Чому Баптист не сидить за здачу Криму ?? Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 4958
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25.10.2020 21:41 Відповісти
У нас тільки за кражу велосипеда можуть посадити
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25.10.2020 22:25 Відповісти
могут еще кацапского пропагандона на бутілку посадить Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 8259
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26.10.2020 11:18 Відповісти
Потому что Крым сдал янык Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 8259
(расейская медаль "За взятие Крыма" от 20 февраля, а янык сбежал аж 23-го) Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій - Цензор.НЕТ 754
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26.10.2020 11:13 Відповісти
какая фальсификация, такой и результат. Хорошо хоть меня там не было.
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25.10.2020 22:19 Відповісти
Пора давать конкретные сроки за фальсификацию выборов. Например, участникам - лет 5, организаторам по 10, и без права на амнистию. И по годику за продажу голосов. Иначе этот бардак не прекратится никогда.
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25.10.2020 22:55 Відповісти
покажите пойманных за руку.
и да, на фото пастор на своей ботоферме.
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26.10.2020 03:16 Відповісти
зачем ботоферме гарнитуры? (наушники с микрофонами)
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26.10.2020 11:14 Відповісти
для фото. чтоб не было не ферму похоже.
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26.10.2020 12:03 Відповісти
Как приятно слушать умных людей, для которых бумажка просто как легкая подсказка. А так говорят сознательно, доходчиво
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26.10.2020 11:00 Відповісти
пустобріх
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26.10.2020 12:01 Відповісти
за шесть лет пастер разов 100 предупреждал
о нападении России на Украину
а слабо было тогда как главком
взять полк десантников и очистить Луганск Донецк
от нечисти
шлепал губами ,, мы все решим мирным путём ,,
решил?
и учит шлепает губами
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26.10.2020 12:50 Відповісти
Який "взяти полк"? Ти знаєш що за армія була в 2014 поці?
Ось цей полк може треба було відправити в Крим,який в Донбасі перейшов на бік сепаратистів!!??
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26.10.2020 14:40 Відповісти
Чого незнають українці про Крим та війну 2014рік.Зізнання Путіна та Турчнова.
Що насправді відбувалось в 2014 році.
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26.10.2020 14:36 Відповісти
 
 