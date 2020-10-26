Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій. ВIДЕО

Нинішні вибори одні з найгірших за рівнем організації і масштабністю фальсифікації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу.

За його словами, головна ознака цих виборів – повернення нашої країни до масштабних фальсифікацій, як це було за часів Віктора Януковича.

"При чому це відбувається у всіх регіонах нашої країни", – сказав він, пояснивши, що більшість правопорушень стосується незаконної підтримки партії влади.

Турчинов повідомив, що однією із поширених форм фальсифікації виборів є прописка наших громадян, які свідомо беруть участь у фальшуваннях, за місцем проживання, де вони ніколи не були.

"І сьогодні багато таких "гастролерів" їздять автобусами країною, фактично змінюючи результати на користь тих чи інших кандидатів", – сказав він, додавши, що на цих виборах відбувається незаконна агітація за партію влади, адміністративний тиск, і навіть підкуп виборців.

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Також керівник Центрального штабу ЄС повідомив, що в Києві були виявлені протоколи дільничних виборчих комісій, "в яких двічі була надрукована така політична сила, як ОПЗЖ".

"ТВК в Києві очолює представник "Слуги народу" і ми вважаємо, що це була свідома "помилка", – сказав він, наголосивши, що коли б ця помилка не була виявлена представниками "Європейської Солідарності", "ми могли б говорити про зрив виборчого процесу в столиці України".

"Попри те, що активістами "Європейської Солідарності" злочини документуються і передаються до правоохоронних органів, в нас поки немає фактів порушення справ проти тих, хто займається фальсифікаціями", – сказав Турчинов.

Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" повідомив, що в штабі партії працює колл-центр, який документує порушення зі всіх регіонів України а також прийматиме інформацію від членів дільниць щодо результатів виборів.

"Наша політична сила проводить паралельний підрахунок голосів, тому ми матимемо раніше, ніж інші, інформацію стосовно результатів виборів", – сказав він.

"Це мабуть одні з найгірших виборів за рівнем організації і масштабністю фальсифікацій", – зазначив Турчинов, резюмувавши, "що за всі порушення рано чи пізно настане відповідальність і всі, хто беруть участь в фальшуванні, підкупі та тиску на виброрців будуть покарані".