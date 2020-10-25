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Силовики стріляли гумовими кулями по учасниках акції в Мінську, щонайменше одну людину поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

Під час розгону акції в Мінську 25 жовтня силовики стріляли гумовими кулями по людях.

Про це повідомляє "Нова газета" з посиланням на свого кореспондент в Мінську, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, мінімум один демонстрант поранений - у нього перебитий живіт.

Силовики стріляли гумовими кулями по учасниках акції в Мінську, щонайменше одну людину поранено 01

Також читайте: Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У коментарі РІА Новини міліція обґрунтувала застосування спецзасобів тим, що учасники протесту нібито "намагалися нападати на силовиків".

Радыё Свабода опублікувало відео розгону. Видно, що також силовики використовували світлошумові гранати.

За даними TUT.BY,в районі вулиці Орловської силовики влаштували масовий розгін із застосуванням спецзасобів.

Люди побігли врозтіч по дворах. Силовики вирушили за ними.

Також дивіться: На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики стріляли гумовими кулями по учасниках акції в Мінську, щонайменше одну людину поранено 02
Силовики стріляли гумовими кулями по учасниках акції в Мінську, щонайменше одну людину поранено 03
Силовики стріляли гумовими кулями по учасниках акції в Мінську, щонайменше одну людину поранено 04
Силовики стріляли гумовими кулями по учасниках акції в Мінську, щонайменше одну людину поранено 05

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнає оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Особливо масові виступи опозиції відбуваються в Мінську по неділях.

Основний суперник Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська через кілька днів після виборів поїхала в Литву через тиск силовиків. 13 жовтня вона поставила ультиматум Лукашенку: він до 25 жовтня має оголосити що йде, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах".

Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".
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Топ коментарі
+18
Выйшло приблизно сто тисяч людей , а це значить , що можна було втоптати в асфальт тих оионовців !!
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25.10.2020 19:57
+13
Таки садо-мазо. Хай забавляються.
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25.10.2020 19:51
+11


Dr.Swine@drunken_swine 47 мин

Беларусьі. Пагоня - гета кагда вьі ментов даганяеце, а не наадварот.
Разверні пагоню! Вораг пазаду!
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25.10.2020 20:01
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Пані письменниця? Не читачка?
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26.10.2020 16:52 Відповісти
Так чий Крим?
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25.10.2020 21:13 Відповісти
Всем по*уй уже!
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25.10.2020 21:17 Відповісти
Да ты хотя бы за себя ответь, обиженка. А то за всех взялся отвечать.)))
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25.10.2020 21:19 Відповісти
Дякую за відповідь!
А що там у вас сьогодні із заявленою забастовкою- склалося?
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26.10.2020 16:53 Відповісти
Ожидаемо. У нас говорят так- За свободу надо не умирать, а убивать. Другие варианты не проходят.
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26.10.2020 17:03 Відповісти
Чем дольше вождь при власти тем кровавее.
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25.10.2020 22:37 Відповісти
Я уже устал от новостей о этих двух ********* Луке и *****. Иногда смешных, иногда тупых, но чаще страшных. Два откровенных уголовника терроризируют и убивают людей на глазах у всего Мира. И Мир стыдливо выражает озабоченность. Стыдобище...
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26.10.2020 00:13 Відповісти
Бел русам наверное это нравиться ,,,
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26.10.2020 18:52 Відповісти
Погана новина. Це означає, що силовики готові вбивати свій народ. Це дуже погана новина.
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27.10.2020 00:12 Відповісти
Неужели нет камней бензина и бутылок ?????
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27.10.2020 21:41 Відповісти
Как вы так терпите?
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27.10.2020 21:44 Відповісти
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