"Сітки" підкупу виборців викрили в Києві і чотирьох областях, - глава Нацполіції Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Протягом виборчого дня поліцейські зафіксували "каруселі" в Києві, а також Одеській, Запорізькій, Миколаївській та Київській областях.
Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу.
Так, поліцейські затримали групу осіб, які звозили людей з Луганської області, аби ті проголосували за конкретного кандидата.
"Що стосується так званих "каруселей": ми встановили "схему" підкупу, де організатори налагодили прибуття в Київську область групи з 24 мешканців Луганщини. Потягом "Попасна – Київ" ці люди прибули до Києва і їх централізовано везли в селище Гатне Київської області. Ми встановили всіх учасників "каруселі", серед яких і організатор. Вони затримані, їм повідомлено про підозру. Ціна голосу - 500 гривень", - повідомив голова Національної поліції України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.
"У Миколаєві ми задокументували цю "сітку" підкупів виборців в самій Київській області. Організатори – батько та син, жителі Миколаївщини. Вони при голосуванні пропонували та платили до 2000 гривень громадянам, які приїхали в Бучанський район в Борщагівську сільську раду. Цю "делегацію" зібрали на Миколаївщині. Після проведення інструктажу даних осіб доставили до столиці, а потім - будь-яким транспортом, включаючи таксі, підвозили до місця голосування. Заявники підтвердили, що отримали 2000 гривень за голосування", – зазначив Ігор Клименко.
Всього у фальсифікаціях, за попередніми даними, взяло участь близько 80 миколаївців. Розслідується кримінальне провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Також поліція Києва встановила факт організованого підвозу громадян із Житомирської області до виборчих дільниць у Святошинському районі. Правоохоронці виявили два автобуси, в яких перебувало 132 особи. Організатором "сітки" виявилася 43-річна мешканка Житомира.
За підозрою в організації підкупу виборців слідчі затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі з нею проводяться слідчі дії та з’ясовуються усі обставини скоєного.
Крім того, у Києві перехожі громадяни повідомили до поліції про офіційного спостерігача від одного із кандидатів на посаду мера Києва. Чоловік пропонував за винагороду проголосувати за певного кандидата. При собі він мав список осіб з відмітками. Під час затримання у фігуранта вилучено гроші та списки. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 160 ((Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Сьогодні йому повідомили про підозру за підкуп виборців.
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Это же не выборы Президента где голосование проводится простым большенством по всей стране, а голосуют большенством местных жителей в общине и избирают они себе в общине власть,при чем здесь прикомандиррванеые работники к местной общине они же не жили там, а путем искуствеенного увеличения иберателей искажают волеизявление местных жителей и не дают избрать того кого они хотят, как приехали так и уедут, как Арахамия и тот де Зеленский у , которого недвидимость по ссему миру и рангом прменьше Сиросятины , как Гончарук и Милованов, деньги крадут в Укрине а живут в комфортных условиях за границей потому у нас и нищета, вот они и решили еще пограбить.
Что бы путем такого временного переселения где например при помощи 200 туристов- выборщиков, можно исказить волеизявлерие местной общины к которой они не имею ни какого отношения ,привести к власти "нужных" по партийной линии людей и украсть комунальную сабственность,если предположим прикомандированные работают на территории данной общины то голосовать они могут по месту работы,что бы не ездить, но за тех кандидатов которые балатируются по месту жительства, а бюлетени получать и отпралять за раннее предположим по электронке или по почте, какие проблемы их нет было бы желание это прописать в законе, а так - чистое фальсификация выборов и воровство, а потом Зеленский расказывает, что страна у нас бедная,денег на борьбу с пандемией нехватает, только на э/э своему подельнику Ахметову,% Соросам и Рошильдам и на дороги с откатами, которые развалятся.
У нас страна не бедная , а не правовая, когда ВР и Презилент фальсифицируют и крадут сначала голоса, а потом и все остальное, а оставшиеся налоги уплаченные народом и те не используют на борьбу с короновирусом, что бы медики из за того, что болеют без защиты и без зарплаты увольнялись, а население вымерло и освободило им территорию для того , что они окончательно смогли прихватизировать и продать страну .
Спасибо вам, зебилы! "хуже не будет", ага, как же. Это вам ещё голосование через "дию" не внедрили. Вот тогда реальный коммунизм с монобольшинством одной партии случится..