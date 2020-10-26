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ОМОН розігнав мітинг студентів у Мінську. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Студенти Білоруського національного технічного університету в межах національного страйку вийшли на протест. Силовики розпочали розгін протестувальників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Onliner.
Затримання студентів ОМОНом відбулися біля БНТУ, на проспекті Незалежності та біля філармонії в Мінську.
Нагадаємо, минулої ночі закінчився термін оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі ультиматуму. Його вимоги - Лукашенко має оголосити про те, що йде, насильство на вулицях має припинитися повністю, усі політв'язні мають бути звільнені - не були виконані.
У зв'язку з цим у Білорусі розпочався загальний страйк. До протестів долучаються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг.
Топ коментарі
+9 Galand
показати весь коментар26.10.2020 10:53
+9 Николай Влад
показати весь коментар26.10.2020 10:57
+6 ALEX 13 fb91baed
показати весь коментар26.10.2020 11:30
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реалии:
Где камни, коктейли молотова, щиты, дубинки?
Ведь студенты это же здоровые молодые люди, которые могут легко дать силовой отпор ментам.
А народ Беларуси, бескровно получив свободу, назначит ее президентом.
А Европа выдвинет на Нобелевскую премию мира.
А Америка - на Пулитцерскую премию за литературный гений.
А Дарвин, глядя на это, перевернется в гробу и скажет: "не всех дурных эволюция забрала".
Лука - полный долбодятел, шиза давно скосила остатки его мозгов.
Так и у сябров,только у них на толпу поющего народа с цветочками вместо стада быков пускают стадо мусоров.)))