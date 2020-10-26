Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічок". ВIДЕО

Поліцейський, який охороняв приміщення виборчої дільниці на Чернігівщині, записав невеликий пісенний відеозвіт про вибори на території, яку охороняв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах, поліцейський грає на фортепіано і співає про те, що порушень на дільниці немає і бюлетені під надійною охороною, завдяки діям дільничного.

Прізвище дільничного в пісні звучить не дуже чітко, але можна припустити, що йдеться про поліцейського з прізвищем Валічок. Згодом виявилося, що куплет виконав ніжинський дільничий Валентин Бойко.

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