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Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічок". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози Суспільство

Поліцейський, який охороняв приміщення виборчої дільниці на Чернігівщині, записав невеликий пісенний відеозвіт про вибори на території, яку охороняв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах, поліцейський грає на фортепіано і співає про те, що порушень на дільниці немає і бюлетені під надійною охороною, завдяки діям дільничного.

Прізвище дільничного в пісні звучить не дуже чітко, але можна припустити, що йдеться про поліцейського з прізвищем Валічок. Згодом виявилося, що куплет виконав ніжинський дільничий Валентин Бойко.

Також дивіться: Каструля-сейф, болгарка й обливання кавою: найнезвичайніші порушення в день голосування на виборах. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
Руками любой дурак сыграет.
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26.10.2020 11:24
+32
Молодец , с юмором )))
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26.10.2020 11:22
+21
Креативненько. Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 8436
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26.10.2020 11:22
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на місце нелоха в кварталі мітить !
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26.10.2020 11:21 Відповісти
Креативненько. Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 8436
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26.10.2020 11:22 Відповісти
нічо не зрозуміло, останні лише слова дають зрозуміти, що москальською.
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26.10.2020 17:20 Відповісти
То не москальська, то суржик.
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26.10.2020 20:30 Відповісти
я розбірливо ідентифікую лише останні слова, і вони неукраїнською.
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26.10.2020 20:59 Відповісти
Молодец , с юмором )))
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26.10.2020 11:22 Відповісти
в квартал 95 его!
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26.10.2020 11:22 Відповісти
Неее, самим пригодится!
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27.10.2020 09:54 Відповісти
Це просто взагалі
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26.10.2020 11:22 Відповісти
сколько у нас талантов в полиции.
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26.10.2020 11:22 Відповісти
А фокусників скільки. То докази зникнуть, то наркотики у пересічного в кишені з'являться)))
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26.10.2020 11:28 Відповісти
Влідік наркотики в Україні не підкидають то мулька рашистів.
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26.10.2020 12:06 Відповісти
Викривляти чуже ім'я- то якраз і є мулька рашистів)) палишся)
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26.10.2020 16:49 Відповісти
Якщо ти не олігофрен, то набери у гуглі "Київ підкинули наркотики" і не ляпай про те, чого не знаєш.
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26.10.2020 16:52 Відповісти
Ти сам то гуглив?
Перше що видає - новина за 2015 рік, "затримали міліціонера який намагався підкинути наркотики".... "знаток" .
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26.10.2020 17:34 Відповісти
А трохи нижче прогорнути терплячки не вистачило? 2019 рік.
Перед тим, як щось написати- думай, хамло.
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26.10.2020 17:42 Відповісти
Було раз чи два, так то х#хли-недомалороси, вважай тіж самі кацапи.
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26.10.2020 19:12 Відповісти
Враховуючи те, скільки проголосували за зажоп та шмарія- то їх у нас хоч греблю гати.
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26.10.2020 19:27 Відповісти
Да на самом деле, если у человека есть чувство юмора, он уже не тупой.
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27.10.2020 09:55 Відповісти
Руками любой дурак сыграет.
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26.10.2020 11:24 Відповісти
Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 1059 Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 6877
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26.10.2020 11:26 Відповісти
Ну... як ********** не зможе... звісно, він же дільнічний , субординація має бути
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26.10.2020 12:05 Відповісти
😂👍
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27.10.2020 09:56 Відповісти
Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 3924 а-ха-ха красаучик
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26.10.2020 11:25 Відповісти
Які кадри пропадають))
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26.10.2020 11:27 Відповісти
майбутній презедент
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26.10.2020 11:35 Відповісти
Талант.
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26.10.2020 11:35 Відповісти
А шо ви хочете? Дякувати 73 відсоткам прийшовших на вибори зебілів, країною керують кловани... На жаль...
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26.10.2020 11:36 Відповісти
Может он еще и "мурку" смогЁт ?... Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 2359
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26.10.2020 11:37 Відповісти
Неее, мурку для него сыграют подотчетный контингент и лица про....бавшие отметку на УДО. Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук" - Цензор.НЕТ 8772
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26.10.2020 11:40 Відповісти
А этот "полицейский" чей шеврон носит?
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26.10.2020 11:39 Відповісти
головне управління поліції Чернігівської області
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26.10.2020 11:48 Відповісти
этак и я смогу..Ты Мурку давай!!!
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26.10.2020 11:58 Відповісти
Зарплату підняли. Свої несуть. Життя -маліна.)))
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26.10.2020 11:59 Відповісти
Браво
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26.10.2020 12:50 Відповісти
Дебілізація всієї країни...
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26.10.2020 13:11 Відповісти
молодец.
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26.10.2020 13:30 Відповісти
Премію йому терміново за сумлінну роботу.
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26.10.2020 14:31 Відповісти
Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук" - Цензор.НЕТ 3706
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26.10.2020 16:20 Відповісти
Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук" - Цензор.НЕТ 556
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26.10.2020 19:25 Відповісти
Не Валічук, а Валічок. Дільничий Валентин Бойко.
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26.10.2020 19:26 Відповісти
А мені подобається Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук" - Цензор.НЕТ 6692.
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26.10.2020 20:32 Відповісти
Красава))
Ще й на клавішах вміє
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26.10.2020 20:55 Відповісти
А мне понравилось. Кстати, в Италии полицейские поощрили сидение граждан дома на карантине, приехав автомобилями под их балконы и сыграв на гитарах. В США мальчик позвонил в полицию и пожаловался, что из-за карантина к нему никто не пришел на день рождения. Полицейские приехали под окна несколькими машинами и спели ему Happy birthday". И никто не кричал, что страна "дебилизирована", или "президент-клоун". Потому что нормальные люди в нормальных странах с нормальной полицией. Так что, участковый - красавчик, ждем новых хитов!
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27.10.2020 09:08 Відповісти
 
 