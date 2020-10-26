Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічок". ВIДЕО
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Поліцейський, який охороняв приміщення виборчої дільниці на Чернігівщині, записав невеликий пісенний відеозвіт про вибори на території, яку охороняв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах, поліцейський грає на фортепіано і співає про те, що порушень на дільниці немає і бюлетені під надійною охороною, завдяки діям дільничного.
Прізвище дільничного в пісні звучить не дуже чітко, але можна припустити, що йдеться про поліцейського з прізвищем Валічок. Згодом виявилося, що куплет виконав ніжинський дільничий Валентин Бойко.
Топ коментарі
+47 Виктор Ямской
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+32 Banderovec UA
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+21 vitaliymkua
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Перше що видає - новина за 2015 рік, "затримали міліціонера який намагався підкинути наркотики".... "знаток" .
Перед тим, як щось написати- думай, хамло.
Ще й на клавішах вміє