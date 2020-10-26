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вибори (6158) фальсифікації (136)

У селі Гора поблизу Києва кількість виборців перед виборами різко збільшилася на 300 осіб, а за деякими адресами було зареєстровано до 30 нових жителів, - МВС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У селі Гора поблизу Києва кількість виборців перед місцевими виборами різко збільшилася на 300 осіб і за деякими адресами в селі було зареєстровано до 30 нових жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про технології фальсифікації під назвою "виборчі парашутисти" розповідається в новій програмі "Поліцейська хвиля".

За підрахунками, якщо явка на виборах у селі Гора становитиме 40%, то кожен шостий голос буде належати фінансово мотивованим "парашутистам".

На думку місцевих активістів, причиною таких фальсифікацій є той факт, що ОТГ стане після виборів однією з найбагатших сільських громад - не територія ОТГ розташований міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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Автор: Анастасія Потіха
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Скоро і не таке буде.
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26.10.2020 13:00 Відповісти
- да, были вчера там виртуальные демоны. но сегодня они уже самоликвидировались! )
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26.10.2020 13:01 Відповісти
Демографический взрыв В селе Гора вблизи Киева количество избирателей перед выборами резко увеличилось на 300 человек, а по некоторым адресам было зарегистрировано до 30 новых жителей, - МВД - Цензор.НЕТ 1174
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26.10.2020 13:04 Відповісти
Ну, так потрібно переглянути субсидії та податки з квартиродавців.
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26.10.2020 13:19 Відповісти
в селе "Гора", что на горе "Село",
есть магазин "Вкусняшки", в котором продают лампочки, спички, сигареты прилуки, парафиновые свечки и тройной одеколон У селі Гора поблизу Києва кількість виборців перед виборами різко збільшилася на 300 осіб, а за деякими адресами було зареєстровано до 30 нових жителів, - МВС - Цензор.НЕТ 6370
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26.10.2020 13:33 Відповісти
Демографический взрыв в отдельно взятом селе?! И шо! В Украине и не такое бывает. Вот, например, в Харькове вообще проголосовали за кресло мэра, и ничего.
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26.10.2020 14:13 Відповісти
 
 