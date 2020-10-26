Трьом киянам, які побили до смерті безхатченка, загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення, - МВС. ВIДЕО
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Трьом киянам, які 19 вересня до смерті побили бездомного на вулиці Трьохсвятительській у Києві, загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вбивство розповідається в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
Як виявилося, затримані систематично протягом декількох місяців виходили на вулиці Києва для "полювання" на бездомних. Піймавши, їх били, отруювали сльозогінним газом і навіть погрожували зброєю. Найчастіше зловмисники представлялися співробітниками поліції, тому жертви не чинили ніякого опору.
Всі злочини скоювалися в центральній частині Києва. Деякі з них зловмисники знімали на свої телефони.
"Всі вони - жителі Києва. Одному 47 років, другому - 30, і наймолодшому - 22. Характерно, що організатор цього всього саме наймолодший учасник групи", - говорить глава київської поліції Андрій Крищенко.
Двох зловмисників суд вже взяв під варту, третього - відправив під домашній арешт. Їм загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.
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"А ничего не будет", "откуплюсь", "отмажут", "а все такие ...", "а посмотри на ... и ничего и в депутатах", "И нам ничего ...".
Лет сто назад в Киеве орудовала банда молоточников, били людей сзади в голову молотком и грабили. Иногда убивали. Им всем кроме одного большевики дали вышку.
Но они "работали" на хлеб. Эти просто так.
Бомжи вызывают отторжение, но садисты которые их мучают еще хуже - омерзение, нелюди.
Самое интересное что эти садюги не пропадут. Если не будут дураками будут ломать неугодных