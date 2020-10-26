Трьом киянам, які побили до смерті безхатченка, загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення, - МВС. ВIДЕО

Трьом киянам, які 19 вересня до смерті побили бездомного на вулиці Трьохсвятительській у Києві, загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вбивство розповідається в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Як виявилося, затримані систематично протягом декількох місяців виходили на вулиці Києва для "полювання" на бездомних. Піймавши, їх били, отруювали сльозогінним газом і навіть погрожували зброєю. Найчастіше зловмисники представлялися співробітниками поліції, тому жертви не чинили ніякого опору.

Всі злочини скоювалися в центральній частині Києва. Деякі з них зловмисники знімали на свої телефони.

"Всі вони - жителі Києва. Одному 47 років, другому - 30, і наймолодшому - 22. Характерно, що організатор цього всього саме наймолодший учасник групи", - говорить глава київської поліції Андрій Крищенко.

Двох зловмисників суд вже взяв під варту, третього - відправив під домашній арешт. Їм загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

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