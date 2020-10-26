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Трьом киянам, які побили до смерті безхатченка, загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення, - МВС. ВIДЕО

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Трьом киянам, які 19 вересня до смерті побили бездомного на вулиці Трьохсвятительській у Києві, загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вбивство розповідається в новому випуску програми "Поліцейська хвиля"  на телеканалі "Еспресо".

Як виявилося, затримані систематично протягом декількох місяців виходили на вулиці Києва для "полювання" на бездомних. Піймавши, їх били, отруювали сльозогінним газом і навіть погрожували зброєю. Найчастіше зловмисники представлялися співробітниками поліції, тому жертви не чинили ніякого опору.

Всі злочини скоювалися в центральній частині Києва. Деякі з них зловмисники знімали на свої телефони.

"Всі вони - жителі Києва. Одному 47 років, другому - 30, і наймолодшому - 22. Характерно, що організатор цього всього саме наймолодший учасник групи", - говорить глава київської поліції Андрій Крищенко.

Двох зловмисників суд вже взяв під варту, третього - відправив під домашній арешт. Їм загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Это маньяки. Таких в социум выпускать нельзя. Только пожизненное.
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26.10.2020 14:38
+11
Це псих. хвори САДИСТИ они опасны для всего общества!
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26.10.2020 14:39
+7
П'яне криваве бидло. Трем киевлянам, избившим до смерти бездомного, грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, - МВД - Цензор.НЕТ 1169
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26.10.2020 14:37
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П'яне криваве бидло. Трем киевлянам, избившим до смерти бездомного, грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, - МВД - Цензор.НЕТ 1169
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26.10.2020 14:37 Відповісти
есть такое понятие как садисты....
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26.10.2020 14:38 Відповісти
Это маньяки. Таких в социум выпускать нельзя. Только пожизненное.
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26.10.2020 14:38 Відповісти
Це псих. хвори САДИСТИ они опасны для всего общества!
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26.10.2020 14:39 Відповісти
золотые кадры для лугандонской пыточной "изоляция". Счас выпустят за залог-туда и двинут. Или осел их обменяет на таксиста какого то
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26.10.2020 14:46 Відповісти
точно выпустят. Мать главаря-адвокат, отец-владелец винопроизводственной компании.
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26.10.2020 14:51 Відповісти
Довічно всім без винятку і без права амністії бо будуть депутатами. Трьом киянам, які побили до смерті безхатченка, загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення, - МВС - Цензор.НЕТ 6187
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26.10.2020 15:02 Відповісти
А в Одессе Петросян в ДТП разбил 11 машин, убил таксиста и покалечил пассажирку, и ему вообще ничего не было за это! Всех папа купил.
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26.10.2020 15:03 Відповісти
Вони не психи,вони садюги.Такі самі в беркут ідуть,такі самі на Донбасі воюють,такі самі були нкведістами.Це все потвори.
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26.10.2020 15:14 Відповісти
Троё на Трёхсвятительской..Хорошо хоть не из Простоквашино..
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26.10.2020 15:17 Відповісти
Нелюди
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26.10.2020 15:38 Відповісти
Там где нивелируется патриотическое воспитание, где отсутствуют примеры объективных судов и справедливых наказаний за преступления, вырастает правовой нигилизм.
"А ничего не будет", "откуплюсь", "отмажут", "а все такие ...", "а посмотри на ... и ничего и в депутатах", "И нам ничего ...".
Лет сто назад в Киеве орудовала банда молоточников, били людей сзади в голову молотком и грабили. Иногда убивали. Им всем кроме одного большевики дали вышку.
Но они "работали" на хлеб. Эти просто так.
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26.10.2020 15:57 Відповісти
У спортивних костюмах абібос - типова бидло-гопота...
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26.10.2020 16:17 Відповісти
Маньяки стопроцентные. Не смог до конца досмотреть. Странно почему на видео бомж без трусов, а далее и несчастный Михайло каже, что нашли его кореша бомжа в одних трусах, они там не только били.... мегаизвращенцы - таким только пожизненное, реально опасные выродки.
Бомжи вызывают отторжение, но садисты которые их мучают еще хуже - омерзение, нелюди.
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26.10.2020 16:59 Відповісти
цих покидьків нe можна випускати в соціум- лишe довічнe. Хоча мафіозі Лозинський, який влаштував сафарі на місцeвого дивака, пeрeіхав його джипом, так що ногу відірвав, відсидів років 5-7, а тeпeр став дeпутатом району
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26.10.2020 17:47 Відповісти
Помню 9 лет назад в Днепропетровске такие были.Избивали до смерти Правда забивали не бомжей а обыченых граждан, причем крепких здоровых мужчин.
Самое интересное что эти садюги не пропадут. Если не будут дураками будут ломать неугодных
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26.10.2020 18:50 Відповісти
Руки ноги отрезать и кинуть на самоздыхание.
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26.10.2020 22:07 Відповісти
вырезать ******* глаза и язык нужно, недалеко недавно убили бомжа ходил собирал бутылки -никого не трогал - утопили .
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27.10.2020 10:01 Відповісти
 
 