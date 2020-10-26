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Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Члени виборчих комісій працюють у нелюдських умовах.

У Дарницькій районній територіальній виборчій комісії представники виборчих дільниць годинами змушені чекати своєї черги, щоб здати протоколи про підсумки голосування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Відео ТСН

Втомлені після безсонної ночі члени ДВК лежать і сидять на підлозі з мішками і коробками протоколів, оскільки стільців у Дарницькій ТВК для них немає.

Відповідні фото оприлюднила секретар однієї з дільничних виборчих комісій Леся Шелест.

"Якось так здають протоколи в ТВК (територіальної виборчої комісії)", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК

Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів 01
Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів 02

У Києві утворюються величезні черги біля дільниць. Люди кілька годин чекають, щоб здати протоколи, повідомляє 112 канал.

У Запоріжжі сотні людей зібралися під стінами територіальної виборчої комісії, щоб здати протоколи. Члени виборчкомів скаржаться на повільну роботу комісії. Пропрацювали лише 10% загальної кількості протоколів. Люди стоять у черзі навіть на вулиці. Тут прогнозують - все може розтягнутися на кілька днів, повідомляє ТСН.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
грёбанное средневековье, а як же країна в смартфоні?
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26.10.2020 14:52
+6
Вітаю верещучку! Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5448

Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5435
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26.10.2020 14:58
+6
Так собственно всегда на выборах было.
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26.10.2020 15:02
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Які многчіслені очереді? 36 % явка на ці вибори! А у вас уродів очереді !
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26.10.2020 14:52 Відповісти
грёбанное средневековье, а як же країна в смартфоні?
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26.10.2020 14:52 Відповісти
там же где пасадки, мир, инвистицицици и эпоха "багацтвов и працвитаний"! Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 3751
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26.10.2020 14:55 Відповісти
Принимающие так привыкли - а покушать, а поспать и весь мир подождет...
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26.10.2020 14:55 Відповісти
Вітаю верещучку! Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5448

Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5435
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26.10.2020 14:58 Відповісти
Так собственно всегда на выборах было.
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26.10.2020 15:02 Відповісти
да каждые выборы так, сам помню как в 2007 (вроде) сдавал отчетность... проклял тот день когда подписался на это вот все
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26.10.2020 15:12 Відповісти
Помню....Столько времени и сил и ради того чтоб гребаный Ющенко все слил и получил пожизненное содержание от Овоща....Всю суть понял уже тогда....
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26.10.2020 20:03 Відповісти
Порядні працівникі комісїй - теж Воіни!
Ф
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26.10.2020 15:16 Відповісти
Вибори треба проводити через мобільний додаток "Дія" . І референдуми теж . І опитування . А не бігати по дільницях , як в 16 столітті , розносячи заразу по довжелезних чергах . І волочити мішки з макулатурою до Києва не треба буде з усієї країни 👍😎🇺🇦
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26.10.2020 15:43 Відповісти
да можно одразу ківати зомбоящику - нащо взагалі оті вибори проводити?
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26.10.2020 23:28 Відповісти
Такое каждые выборы. Уже 30 лет. Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів - Цензор.НЕТ 6223
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26.10.2020 15:48 Відповісти
с ковидом в закрытых помещениях по двое суток....
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26.10.2020 18:50 Відповісти
вони ж знали на що йдуть Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів - Цензор.НЕТ 3119
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26.10.2020 18:22 Відповісти
представляю через неделю статистику по ковиду. конечно надо было отменять эти выборы или проводить в другом формате
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26.10.2020 18:49 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять
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26.10.2020 22:55 Відповісти
Щось президентські вибори при більшій явці дуже швидко порахували, а тут бач - треба кілька діб.
Шаромижніки щось шахрайнічають
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26.10.2020 23:30 Відповісти
 
 