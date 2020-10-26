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Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні на стрімі "Без Цензури" розкладаємо по поличках результати виборів і думаємо, що з цим усім робити.

- Провал "Слуг народу": хто винен і чи можна робити?
- Хто отримав почесну "премію Думчева"?
- Чи справді історія Пальчевського закінчилася цим провалом?
- Як вийшло, що шаріята увійшли до першої п'ятірки в Маріуполі?
- Що означають результати ОПЗЖ і їм подібних? Це реванш чи вже нове завоювання?

Залишайте запитання і враження в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення "Без цензури"! У нас нічого особистого - тільки факти, і тут ми разом з вами відвойовуємо український ютуб.

Читайте також: Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 2684
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26.10.2020 20:37
+27


Michael

То шо, Порошенко знов призначив мерами Гепу та Труху?
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26.10.2020 20:38
+19
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 3258
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26.10.2020 20:38
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Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 2684
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26.10.2020 20:37 Відповісти


Michael

То шо, Порошенко знов призначив мерами Гепу та Труху?
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26.10.2020 20:38 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 617
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26.10.2020 20:39 Відповісти
А як же - Порошенко наш головний ворог . ?? Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 1289 .

Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 295 ....
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26.10.2020 20:49 Відповісти
спасибо, я уже ржу в Голос
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26.10.2020 23:10 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 3258
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26.10.2020 20:38 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 5509
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26.10.2020 22:02 Відповісти
Не случайно.
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27.10.2020 07:32 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 1017
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26.10.2020 20:39 Відповісти
істерика зелених в комментарях у Дубінського, який жаліється що "просрали все". Добре, що вони розуміють свій фінал.Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 8687
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26.10.2020 20:42 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 5435
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27.10.2020 10:23 Відповісти
Ога! Шарій -регіонал на еліта! Бутусов знову за своє!
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26.10.2020 21:03 Відповісти
Всё Не Так,робята.Бенефис глистов откладывается.
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26.10.2020 21:13 Відповісти
У Притули «президентські амбіції»!))))
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26.10.2020 21:19 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 3160

....
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26.10.2020 21:42 Відповісти
А станет тот, кто не сядет. Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 6142 Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 8013 Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 1328
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26.10.2020 22:04 Відповісти
Клоун, шайка баньдюг и ****.
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26.10.2020 22:20 Відповісти
super-duper tufta.
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27.10.2020 03:34 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 676
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27.10.2020 07:20 Відповісти
Тридцять років незалежності, виросло ціле нове покоління украінського населення,яке не жило при СССР, так звідки така ностальгія за вчорашнім , якого воно не знає? Як пояснити цю тягу до рабства?
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27.10.2020 07:40 Відповісти
Убогие совковые родители, убогие совковые учителя + "танцую все", "спивают все", "бухают все" + квартал 95.
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27.10.2020 09:59 Відповісти
Пальчевський це нове обличчя Путіна в Україні? Заміщує ОПЗЖ?
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27.10.2020 07:54 Відповісти
А чму ви думаєте, що в нього провал? Дурні! В них йде все по плану. Вже 29 років.
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27.10.2020 08:50 Відповісти
Те , що вони все просрали - то їхня справа . Гірше за все, що вони привезли до влади перефарбовану ригоанальну погань ! І тепер навіть створюють з ними коаліції , бо в самих сил щоб втриматись вже не вистачає .
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27.10.2020 09:59 Відповісти
 
 