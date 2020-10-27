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Зеленський (17420) карантин (16095) опитування (1403)

"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Неповнолітній хлопець проводив опитування Зеленського на одній з дільниць на Чернігівщині, порушуючи карантинні обмеження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, карантинне порушення хлопець пояснив непередбаченими обставинами.

"Дивіться, просто така ситуація виходить - рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла, а я не міг байдуже прореагувати. Вона зараз вийде і віддасть мені мою маску", - сказав хлопець.

"Ну, помру виходить", - відповів волонтер Зеленського щодо небезпеки такого використання маски.

Крім того, хлопець заявив, що нічого не знає про те, що робота його волонтерська і не оплачується.

Відео ВЕХА

Також читайте: Результати "опитування Зеленського" не можна використовувати, щоб обґрунтувати якесь рішення: від них немає жодної користі, - голова КМІС Паніотто

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
и косит под дурачка как зеля "Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 880
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27.10.2020 10:06
+26
Будущий премьер , так что поосторожней с критикой
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27.10.2020 10:08
+25
перчатки погрызла собака, маску отдал бабушке, а мозгов бог не дал. вот такие "полвареники" нам позапрошлой весной власть и выбрали.
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27.10.2020 10:08
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О, парень с велосипедом, как настоящий слуга народа!!! "Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" опроса Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 9019
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27.10.2020 10:04 Відповісти
и косит под дурачка как зеля "Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 880
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27.10.2020 10:06 Відповісти
А з чого Ви взяли, що Клоун косить?
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27.10.2020 10:10 Відповісти
Когда нечего ответить и поймали за руку, то начинает ссать в глаза, а бабушки у экранов будут умиляться, какой внучатый лапочка. Как ниже написали - зелина школа "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 9324
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27.10.2020 10:12 Відповісти
Шустрый цыганенок и опытный. Наверняка за день до "опроса" ходил по трамваям и просил деньги на операцию для младшей сестрички.
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27.10.2020 15:15 Відповісти
А чому косить?
Слуги нарІду, вони такі і є!
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27.10.2020 10:11 Відповісти
а он и не косит - он такой и есть))
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27.10.2020 12:00 Відповісти
Будущий премьер , так что поосторожней с критикой
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27.10.2020 10:08 Відповісти
это защитники гроси отлайкали? )
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27.10.2020 23:06 Відповісти
крестовый поход детей

Во Франции в мае того же года у пастушка Стефана из Клуа[en] произошло видение: ему явился Иисус в образе белого монаха, велев встать во главе нового Крестового похода, в котором приняли бы участие лишь дети, дабы без оружия с именем Божьим на устах освободить Иерусалим
погибло 30 тыс. детей и подростков
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27.10.2020 11:55 Відповісти
А Иисус тот еще троляка "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 9564
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27.10.2020 11:57 Відповісти
все они из Земли обещанной одной миррой мазаны "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 7147
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27.10.2020 12:01 Відповісти
от этой традиционной истории современные историки отказались.
Увы, русская вики продолжает вводить в заблуждение.
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27.10.2020 17:32 Відповісти
такой маленький а уже Зебил
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27.10.2020 10:06 Відповісти
освіта таких виробляє, і Зе виробила ж.
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27.10.2020 12:38 Відповісти
Юноша откровенно ссыт в глаза. Молодец, зелина школа.
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27.10.2020 10:07 Відповісти
це не то, він реально так думає. вчителі ж так само ссуть в очі учням і батькам.
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27.10.2020 12:39 Відповісти
"Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 9809
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27.10.2020 10:07 Відповісти
перчатки погрызла собака, маску отдал бабушке, а мозгов бог не дал. вот такие "полвареники" нам позапрошлой весной власть и выбрали.
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27.10.2020 10:08 Відповісти
плюс - выйдет бабушка и отдаст маску и он ее наденет))))
масочка многоразового и многократного использования - одна на весь участок)))))
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27.10.2020 11:30 Відповісти
"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 8738
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27.10.2020 10:09 Відповісти
Хм,это говно очень похоже на то,странно...
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27.10.2020 10:10 Відповісти
з однієї ж фабрики. хоч і випуски різні.
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27.10.2020 12:40 Відповісти
Та никакой это не волонтёр - это бедные студенты подрабатывают.
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27.10.2020 10:14 Відповісти
студент з 16, а тут мова про неповнолітнього повністю і розвитком теж
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27.10.2020 12:42 Відповісти
прям Дубінський-собачий рот
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27.10.2020 10:15 Відповісти
Спіймали одного хлопця на всю країну і цькують наче злочинця.Він не пішов ні красти, ні граб увати, ні вбивати, а чесно відпрацьовує свої гроші нікого не змушуючи, і ні до кого не чіпляючись, як ці доморощені журнашлюшки. Ганьба журнашлюхам. "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 6170
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27.10.2020 10:16 Відповісти
Так они не то что он подрабатывает снимали, а его брехню. Брехню снимать и показывать всем, это по мнению сторонников зебила большое преступление. Ганьба доморощенным защитникам лжи.
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27.10.2020 11:23 Відповісти
Що кому брехала та детина? Кожний дебіл бачить те що йому хочеться бачити.
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27.10.2020 11:37 Відповісти
Вот дебил и увидел журнашлюх, там где показывают брехню. Большой ублюдок вырастает из маленького - сначала "перчаточки погрызла собачка", а потом "3000 вагонов зерна в госрезерве погрызли мышки".
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27.10.2020 12:01 Відповісти
Взагалі то я з ************ патрніотами не спілкуюсь бо ці патріоти чомусь звуть ***** і обирають мертвечука.
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27.10.2020 12:05 Відповісти
Ха-Ха. Так и знал что ты этим закончить попытаешься, тварь псевдоукраинская.
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27.10.2020 12:07 Відповісти
Не розумію собачої гав гав
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27.10.2020 12:09 Відповісти
"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 4397
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27.10.2020 12:10 Відповісти
ПТН-ПНХ "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 3846
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27.10.2020 12:12 Відповісти
"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 1440
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27.10.2020 12:13 Відповісти
А українськомовні свідомі українці НЕ МОЖУТЬ підтримувати русскаязичного неукраїнця Зе і його опитування тупе!
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28.10.2020 08:57 Відповісти
чесно відпрацьовує свої гроші..."

не может быть честных грошей на брехне !
Владимира Зеленского будут судить также за моральное растление детей "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 4946
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27.10.2020 11:58 Відповісти
Звісно було б чесніше якби це дитя приставило тобі до горла ножа і відібрало ті грош,тоді б і ти не гавкало.
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27.10.2020 12:11 Відповісти
Це дитя може тіко косяк з канабісом приставити...)))) був би нож - воно б порізалось, 10-15 разів, потім той ножик лежав в його руці))) не мрій зайве
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27.10.2020 14:09 Відповісти
Просто кто-то решил использовать ребенка, глупого и ничего не познавшего в нашем животном мире, а тот не прочь заработать самостоятельно хоть какую копейку.
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27.10.2020 10:26 Відповісти
Перечитал свое сообщение и понял, что там каждое слово нужно было выделать жирным - там что ни слово, то зашквар
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27.10.2020 10:34 Відповісти
На какой мове он все это рассказывает? Довели школяров, как цыганы разговаривают.
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27.10.2020 10:36 Відповісти
И вот этих закон обязывает обучать на украинском. Понятно почему он выглядит полным дебилом.
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27.10.2020 10:46 Відповісти
Care to elaborate?
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27.10.2020 11:23 Відповісти
а может он таким родился ? "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 4936
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27.10.2020 11:59 Відповісти
Он не может правильно говорить ни на русском, ни на украинском. Вербальная дезориентация.
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27.10.2020 12:56 Відповісти
Сам ти дебіл **************.
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27.10.2020 13:13 Відповісти
Це наркоман?
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27.10.2020 10:58 Відповісти
....если не действующий, то будущий "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 871
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27.10.2020 12:00 Відповісти
эта муйня тупо легализует "референдум" в Крыму и ОРДЛО
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27.10.2020 11:23 Відповісти
такое впечатление, что пионєр подогрелся от зе "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 1411
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27.10.2020 11:28 Відповісти
обнять и плакать !!!
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27.10.2020 11:32 Відповісти
Яка важлива і насущна новина!!!
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27.10.2020 12:00 Відповісти
Припе....денный как и весь электорат Зедебилов. Косит под идиота (хотя почему косит). В свете этого - все штрафы - начиная от незаконного участия в незаконном опросе, кончая нарушением карантинных мер - выписать тупым папе и маме. Я б для страховки умножил эти штрафы на 20-30. и пусть, если деньги закончаться - в качестве питания, всей семьей, включая папу, маму, бкушку (в маске) и саиого этого недоразвитого организма - чмокают у собачки, которая погрызла перчатки.
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27.10.2020 12:00 Відповісти
укуреное .больное е...тое типичный зелебоб
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27.10.2020 12:06 Відповісти
Напомнило песню бейгеле, купити бублички 🤫🙄🤔🤦😂😂😂😂
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27.10.2020 12:14 Відповісти
Я б не сміявся з цієї молодої людини.
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27.10.2020 12:21 Відповісти
Воно до того ж ще й вторчене... І за це несе повну особисту відповідальність **********.
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27.10.2020 12:39 Відповісти
волонтеры Зеленского там все охренели, когда узнали работа их волонтерская и не оплачивается. всех кормят завтраками и не рассчитываются
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27.10.2020 17:51 Відповісти
Гадя Петрович Хренова, один в один.
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27.10.2020 18:24 Відповісти
от собралось кодло "добрейших" и "правильных" сограждан , вместо того что бы объяснить пацану шо он делает не правильно и зебилизм это зло -они взяли и выставили его на посмешище на всю страну... хайпанули ? ... на следующих выборах он назло вам проголосует по приколу или за шмария с жопоблоком...
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27.10.2020 21:33 Відповісти
Сумно стає за таку молодь... По ньому видно, що він не наркоман, та й цигарки мабуть ще й не пробував. Бабусю свою любить. Складається таке враження, що і від політики він такий далекий , як Земля від Сатурна. У нього скоріш компютерні ігри в голові. І тут з"явився "добрий дядя", який запропонував "підзаробити". І разом з тим не було поруч жодного, хто б міг скерувати його на шлях праведний... Не судіть його, бо він ще "зелений", і зелень його не від прізвища харанта ! Думаю, він вже зробив висновок з цього "театру", і в майбутньому він буде дмухати на холодне. Згадайте свої юні літа, ви такі розумні були в його віці ? Не думаю...
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27.10.2020 22:35 Відповісти
 
 