"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Неповнолітній хлопець проводив опитування Зеленського на одній з дільниць на Чернігівщині, порушуючи карантинні обмеження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, карантинне порушення хлопець пояснив непередбаченими обставинами.
"Дивіться, просто така ситуація виходить - рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла, а я не міг байдуже прореагувати. Вона зараз вийде і віддасть мені мою маску", - сказав хлопець.
"Ну, помру виходить", - відповів волонтер Зеленського щодо небезпеки такого використання маски.
Крім того, хлопець заявив, що нічого не знає про те, що робота його волонтерська і не оплачується.
Відео ВЕХА
Топ коментарі
+37 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.10.2020 10:06
+26 Roman Rjevskiy
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+25 des_104
показати весь коментар27.10.2020 10:08
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Слуги нарІду, вони такі і є!
Во Франции в мае того же года у пастушка Стефана из Клуа[en] произошло видение: ему явился Иисус в образе белого монаха, велев встать во главе нового Крестового похода, в котором приняли бы участие лишь дети, дабы без оружия с именем Божьим на устах освободить Иерусалим
погибло 30 тыс. детей и подростков
Увы, русская вики продолжает вводить в заблуждение.
масочка многоразового и многократного использования - одна на весь участок)))))
не может быть честных грошей на брехне !
Владимира Зеленского будут судить также за моральное растление детей