У 30% випадків у хворого COVID-19 негативний ПЛР-тест, - Степанов. ВIДЕО
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Тестування методом ПЛР не підтверджує наявності коронавірусу в 30% хворих. У зв'язку з цим в Україні госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається за наявності клінічних симптомів.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, є кілька причин неточного діагностування коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.
"Це пов'язано із забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, в тому числі з тим, де перебуває вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+4 Seva Stopov
показати весь коментар27.10.2020 11:46
+3 Меркава
показати весь коментар27.10.2020 10:35
+2 юра Лонг
показати весь коментар27.10.2020 10:30
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Але ж хіба приватні лабораторії не повинні звітувати про походження тестів та їх сертифікацію? І шо по етому поводу думає "міліція нє люді"?
Вот он и без микроскопа видать. Дурак не степаша это мы придурки если ему подчиняемся.
Это практика, которую начали месяца 3-4 применять в США по рекомендации CDC.
Это я обо всем остальном молчу.
Ну почему его не штрафуют? Да бюджет бы озолотился уже на одном только нём!
Для прикладу тест на вживання алкоголю може давати хибний результат у окремих людей, організм яких сам виробляє надлишок алкоголю.