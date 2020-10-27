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В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

В окупованому Криму зникло унікальне Краснокаменське озеро, висохло відоме рожеве озеро Сасик-Сиваш, зникло озеро Богайли в Сакському районі Криму. Немає тепер і озера біля села Залісне Бахчисарайського району.

За підрахунками журналістів Крим.Реалії ТВ, за останній рік на окупованому півострові висохло щонайменше 10 водойм, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що якщо кожен рік на півострові будуть висихати по 10 озер, то приблизно за 30 років озер у Криму не залишиться зовсім.

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Чому кримські озера зникають, нам пояснив заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.

"Якщо опади не випадають, то вода з тих же озер живить ґрунтові води або ґрунт на прилеглій території. З огляду на те, що температура у нас зростає і відбувається випаровування, то таким чином водний дефіцит зростає, рано чи пізно це призводить до повної втрати води і, відповідно, озер", - розкриває подробиці природних процесів учений.

Перекритий Північно-Кримський канал, зменшення опадів, діяльність людини і масове буріння свердловин - головні причини зникнення кримських озер, впевнені експерти.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 3942

...
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27.10.2020 10:53
+55
воды НЕТ? возьмите БУБЕН!!!
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 7714
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27.10.2020 11:05
+48
В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет" - Цензор.НЕТ 6711
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27.10.2020 10:51
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NASA собщает. На Луне есть вода!
Крьім сообщает. В Крьіму без бендер нет водьі.
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27.10.2020 14:00 Відповісти
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 8077
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27.10.2020 15:15 Відповісти
А я колись на Багайли карасів ловив.
Там село Фрунзе, іще у 1992 році говорило українською мовою, бо його мешканці переселені у 50-х роках із Рівненської області для роботи на птахофабриці.
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27.10.2020 15:41 Відповісти
"на полуострове исчезло озеро Богайлы в Сакском районе Крыма. Засохло и знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш, расположенное между Евпаторией и Саками"
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27.10.2020 23:40 Відповісти
"Нехай п*ють мочу!" Г.Г.Москаль.
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27.10.2020 15:41 Відповісти
нет воды -сосите камни... В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 2618
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27.10.2020 16:15 Відповісти
пля... нахє.ра я в цей Крим приїхав? Краще би на Марс полетів...
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 1967
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27.10.2020 16:35 Відповісти
2030 рік, тролейбус Сімферополь - Ялта.
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 2893
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27.10.2020 16:37 Відповісти
--- А мені цікаво стало : а чи НЕ перестало . бува .умиватися слізьми всевидяще око в Бахчі - сарайськім гаремі ???
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27.10.2020 17:19 Відповісти
Еслі в кранє нєт вади- значіт випілі жидо-біндєравци В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 8093
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27.10.2020 17:24 Відповісти
терраформування ... террадеформація
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27.10.2020 20:50 Відповісти
в Україні східніше Житомира теж все пересихає.
Скоро пересядемо на верблюдів та ослів
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27.10.2020 21:38 Відповісти
…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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27.10.2020 21:40 Відповісти
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 6920
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27.10.2020 22:23 Відповісти
Крысмане! Крым это горячая сковородка, потому что - исчезающая вода говорит о скором землетрясении. Деньги и мосты - не помогут!
Держитесь там. Хорошего вам здоровья, а главное - настроения!
Помните , главное для предателя - здоровье и настроение хорошее !
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27.10.2020 22:38 Відповісти
Как это, как это, как это! говорили, что хуже не будет!
такое же тупье, как и наши 73%...
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27.10.2020 23:54 Відповісти
Навіть на Місяці воду знайшли, а у Криму знайти не можуть. Місця треба знати та українську мову.
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28.10.2020 00:01 Відповісти
Учкудук, три калодца, защити, защити нас от солнца. Плять, до чего довела расися Крым! Я всю жизнь мечтал греть каструлю воды и подмываться в тазике!
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28.10.2020 08:15 Відповісти
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