В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде". ВIДЕО
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В окупованому Криму зникло унікальне Краснокаменське озеро, висохло відоме рожеве озеро Сасик-Сиваш, зникло озеро Богайли в Сакському районі Криму. Немає тепер і озера біля села Залісне Бахчисарайського району.
За підрахунками журналістів Крим.Реалії ТВ, за останній рік на окупованому півострові висохло щонайменше 10 водойм, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що якщо кожен рік на півострові будуть висихати по 10 озер, то приблизно за 30 років озер у Криму не залишиться зовсім.
Чому кримські озера зникають, нам пояснив заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.
"Якщо опади не випадають, то вода з тих же озер живить ґрунтові води або ґрунт на прилеглій території. З огляду на те, що температура у нас зростає і відбувається випаровування, то таким чином водний дефіцит зростає, рано чи пізно це призводить до повної втрати води і, відповідно, озер", - розкриває подробиці природних процесів учений.
Перекритий Північно-Кримський канал, зменшення опадів, діяльність людини і масове буріння свердловин - головні причини зникнення кримських озер, впевнені експерти.
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Крьім сообщает. В Крьіму без бендер нет водьі.
Там село Фрунзе, іще у 1992 році говорило українською мовою, бо його мешканці переселені у 50-х роках із Рівненської області для роботи на птахофабриці.
терраформування... террадеформація
Скоро пересядемо на верблюдів та ослів
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
Держитесь там. Хорошего вам здоровья, а главное - настроения!
Помните , главное для предателя - здоровье и настроение хорошее !
такое же тупье, как и наши 73%...