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Документальний фільм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи". ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Документальний фільм режисера Романа Островського "Аеророзвідка. Технологічна Січ" про становлення і роботу фронтової аеророзвідки з'явився в соціальних мережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, у фільмі розповідають про те, як мрії одного із засновників та ідеологів "Аеророзвідки" Володимира Кочеткова втілюються в життя. Аеророзвідка-Технологічна Січ - саме так називають себе аеророзвідники.

У фільмі розповідають не лише про досягнення комманди, міжнародне співробітництво і перемоги, а й про проблеми. Умови роботи розвідників змінилися, і деякі з них ідуть зі Збройних сил.

"Люди почали йти з армії. Деякі з них провели в армії по 2-3-5 років, і дуже шкода втрачати цей ресурс. Зараз одна людина з дуже великим досвідом таксує в Києві. Досвід за його плечима - це щось неймовірне - понад тисячу польотів. Ще одна людина поїхала до Польщі на заробітки", - розповідає пілот і голова ГО" Аеророзвідка "Артем Молчанов.

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Топ коментарі
+13
Ви заважаєте терористам, а значить і "українському" командуванню.
Командування військ зв'язку повідомило про розформування Центру аеророзвідки створеного волонтерами у 2015 році

17.09.20
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27.10.2020 12:50
+5
Какая разница , это вам скажет еврей , которого Вы выбрали в президенты
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27.10.2020 12:53
+5
Документальний фільм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи" - Цензор.НЕТ 7431
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27.10.2020 12:56
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Ви заважаєте терористам, а значить і "українському" командуванню.
Командування військ зв'язку повідомило про розформування Центру аеророзвідки створеного волонтерами у 2015 році

17.09.20
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27.10.2020 12:50 Відповісти
Документальний фільм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи" - Цензор.НЕТ 7431
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27.10.2020 12:56 Відповісти
техника не погибает, а ломается.
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27.10.2020 12:51 Відповісти
Какая разница , это вам скажет еврей , которого Вы выбрали в президенты
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27.10.2020 12:53 Відповісти
Хай гинуть роботи

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Документальний фільм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи" - Цензор.НЕТ 3780
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27.10.2020 13:12 Відповісти
Самый простой способ прекратить войну на Донбассе - ПЕРЕСТАТЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПЕНСИИ И СОЦПОСОБИЯ, ДАВАТЬ СВЕТ ВОДУ И ТЕПЛО НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЗАКРЫТЬ ВЬЕЗД-ВЫЕЗД ДЛЯ ВСЕХ ! (с)
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27.10.2020 13:23 Відповісти
нельзя перекрыть свет тепло и воду там где пальчиком тыкнешь. нужно прокладывать новые коммуникации и демонтировать все старые, время и деньги затраченые на это трудно представить.
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27.10.2020 15:02 Відповісти
гинути должны не роботы, а сепары.... пригласите турецко-азербайджанских спецов
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27.10.2020 14:01 Відповісти
Хмммм.....а вы знаете где грань мажду нами и ...ими, роботами ??? Не забывайте, что и мы с вами тоже роботы!!! И те, которые нас создавали....думали точно также,.....о роботах.
Я вам серьезно это говорю, но уверен, что вы меня не слышите.
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27.10.2020 18:12 Відповісти
 
 