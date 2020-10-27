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Зеленський (17428) Буткевич Богдан (432)

Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Погано чи дуже погано? Яке майбутнє чекає на Володимира Зеленського і "слуг народу" після епічного провалу на місцевих виборах? Богдан Буткевич дотепно розкладає по поличках наслідки недільного голосування для президента, українських олігархів та нас із вами.

Оточення Зеленського буквально за кілька місяців провалило все, що тільки можна було провалити. Причому масштаби катастрофи настільки великі, що "робити хоч щось" президента вже закликає Олександр Дубинський!

Тепла ванна Єрмака і решти найближчого оточення відірвали президента від реальності. А в цій реальності в нього є програні вибори (якщо не сказати гірше), зруйнований міф про "найвидатнішого лідера сучасності", слабо контрольований парламент і слабкі керівники силових органів (до речі, не такі вже й лояльні до самого Зеленського)... А ще є величезна діра в бюджеті та зіпсовані відносини із західними донорами. Має поганий вигляд, чи не так?

Отже, розбираємо, як президент Зеленський у турборежимі наближається до своєї політичної смерті. Чи наважиться він змінити токсичне оточення, яке все сильніше тягне його на дно?

І яким із результатів місцевих виборів можна трохи порадіти? (Спойлер - ідеться про Коломойського).

А як вам вибори та їх результати? Залишайте враження в коментарях, а потім - ставте лайк і підписуйтесь на оновлення "Без цензури"!

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Також читайте: "Слуга народу" Дубинський проситиме Зеленського призначити його головою КМДА: якщо він хоче залишатися президентом, потрібно щось робити в Києві
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Топ коментарі
+29
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 3138
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27.10.2020 15:15
+24
Вава, давай на Ростов разом з кварталом.
Проект Без цензуры: Какое будущее у Зеленского? Как ближайшее окружение топит президента - Цензор.НЕТ 2032
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27.10.2020 15:06
+18
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 529
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27.10.2020 15:10
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как же его утопишь если он деревянный
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27.10.2020 15:04 Відповісти
деревянный ли? ))))
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27.10.2020 15:07 Відповісти
Так говно тоже не тонет
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27.10.2020 15:21 Відповісти
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 5461
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27.10.2020 15:08 Відповісти
не не утонет, даже если тока головой патиковый.
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27.10.2020 15:22 Відповісти
Короля делает свита,а ЗЕ свита просто использовала как презерватив и выбросила.Теперь ЗЕ на свою свиту не влияет.
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27.10.2020 15:05 Відповісти
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 3138
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27.10.2020 15:15 Відповісти
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 373 Вон даже пальчевский, с горя уже второй день бухает.
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27.10.2020 15:23 Відповісти
бабки вкладені у вибори доведеться віддавати
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27.10.2020 15:58 Відповісти
Бущее Зебила всё еще туманно - не понятно, его посадят или таки повесят ..
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27.10.2020 15:05 Відповісти
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 529
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27.10.2020 15:10 Відповісти
Або "хайфа", або Італія (в нього там особняк в "русской_дєрєвнє").

"-скі" не сидять.
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27.10.2020 15:20 Відповісти
Абашто рэчь?! Хто кого топить? Його туди спеціально поставили. Воно - зіцпрэдсєдацєль Фунт! Тобто цап-відбувайло, але настільки тупий, що навіть не помічає цього...
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27.10.2020 15:05 Відповісти
Вава, давай на Ростов разом з кварталом.
Проект Без цензуры: Какое будущее у Зеленского? Как ближайшее окружение топит президента - Цензор.НЕТ 2032
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27.10.2020 15:06 Відповісти
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 1906
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27.10.2020 15:11 Відповісти
Проект Без цензуры: Какое будущее у Зеленского? Как ближайшее окружение топит президента - Цензор.НЕТ 4879
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27.10.2020 15:07 Відповісти
наигрался )))))
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27.10.2020 15:08 Відповісти
Чемодан-вокзал- растофф... Це якщо встигне. Отаке от світле майбутнє...
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27.10.2020 15:11 Відповісти
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 7148
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27.10.2020 15:12 Відповісти
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 7773
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27.10.2020 15:13 Відповісти
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 853

...
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27.10.2020 15:13 Відповісти
Сейчас опять начнут топить за голос партию хипстеров как до этого топили за партию слуг.
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27.10.2020 15:14 Відповісти
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 6470
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27.10.2020 15:16 Відповісти
Мама любит скорость, а 75% - грабли.
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27.10.2020 15:38 Відповісти
будущее ЗЕ в руках Бени
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27.10.2020 15:30 Відповісти
Да особо ничего особого в будущем Зеленского не ждет. Добудет как и Порошенко президентский срок, да также и уйдет. А Украина еще пять лет потеряет в своем развитии.
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27.10.2020 15:46 Відповісти
А із ким не загубить, новоявлений француз?
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27.10.2020 18:49 Відповісти
Ці патріоти України під проксі і російською постійно натякають на якусь третю силу! Ви можете накінець висратись? Хто цей профет, який спасе Україну?! Хто?
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27.10.2020 18:50 Відповісти
За патріотів з під проксі дякуйте адмінам Цензора. За їх так звану "повагу" до свободи слова та іншої думки. Бо банити дуже *******. Зараз робочий айпі забанили. Доводиться викручуватись. Про що вже не раз казав. Зараз можуть і цей забанити. Бо критики не *******. До того кілька разів банили обліковий запис. Раз взагалі перереєстрацію проходив. Чому підтвердження казябли після ніку. Тут на форумі себе вільно порохоботи тільки почувають. Для всіх інших закон джунглів. Це відносно проксі. Стосовно з ким не згубить власне я не знаю. Життя покаже. Доречі Ви теж американець з під проксі, чи просто патріот України здалеку? Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 8542
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27.10.2020 22:39 Відповісти
Тебя , дятла, в дверь ты через унитаз
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28.10.2020 06:10 Відповісти
Шо, жаба душить? Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 1363
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28.10.2020 09:46 Відповісти
Я не під проксі і я патріот УКРАЇНИ З Америки. В тебе із цим проблеми, кацапський виродок?
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28.10.2020 11:48 Відповісти
Дайте спробую вгадати. Ви мабуть завзятий прихильник Петра Порошенка. Вгадав? Бо тільки вони схильні поливати брудом людей, навіть не знаючи їх, на цьому форумі. Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 360 А проблем у мене поки що ніяких. Вони здається у вас і дуже суттєві. А чому я з під проксі пишу - вказав вище і вже під своїм прапорцем. Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 151 Ну а патріотом України звісно легше бути в Америці ніж безпосередньо в самій Україні. Також легше поради давати що та як нам тут робити.
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28.10.2020 12:30 Відповісти
І до речі, в данному контексті не "загубить", а "втратить". Це якщо вже Ви так дорікаєте знанням мови. Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 4517
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27.10.2020 22:46 Відповісти
Найближче оточення топить Зе, а він топить Україну. Але він сам підбирав своє оточення, то виходить, що він тоне і за собою тягне нас?
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27.10.2020 16:03 Відповісти
Я могу со 100% точностью рассказать вам о будущем зеленского. Тут два варианта: он либо сам покончит жизнь самоубийством (может от передоза) от всеобщего презрения либо проведет остаток своих дней за решеткой. Остальные варианты практически нереальны.
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27.10.2020 16:16 Відповісти
Доволі критично.
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27.10.2020 19:59 Відповісти
А якщо все-таки його ?
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28.10.2020 00:51 Відповісти
А не пішов би в сраку ти, ЗЕлене ЧМО???.
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27.10.2020 17:09 Відповісти
Если честно , то Зеленскому вместе с 95-м кварталом пора на гастроли в Ростов-на-Дону. Там очень уважают украинских юмористов и уже заждались...
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27.10.2020 17:28 Відповісти
якщо повезе знову піде грати на роялі
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27.10.2020 18:02 Відповісти
якою клавішею?
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27.10.2020 19:45 Відповісти
А яке в нього може бути майбутнє? Ні актором, ні президентом він вже не буде. Дорога в Ростов.
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27.10.2020 19:17 Відповісти
ну чому, ще можуть у нас тут вбити. Його як яника вже впускати не можна
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27.10.2020 19:46 Відповісти
А хто це?
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27.10.2020 19:58 Відповісти
Вован бери дубину и п..те в хайфу.
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27.10.2020 20:20 Відповісти
Зеля сам себя топит. Кто просил его продавать землю по 10 000 га ? Коломойский? Это что его окружение? Он отрабатывает те деньги которые взял.
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27.10.2020 21:08 Відповісти
Не Зе підбирав собі команду.......Цих людей йому дали господарі які поставили його на чолі.
І не він вирішує кого міняти . От такі от казочки малята.
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27.10.2020 21:44 Відповісти
Зеленський позбавиться оточення? Не смішіть. В ОП давно вже хвіст махає собакою, а не навпаки.
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28.10.2020 08:17 Відповісти
Плохо или очень плохо? Какое будущее ждет Владимира Зеленского и "слуг народа" после эпического провала на местных выборах? Источник: https://censor.net/ru/v3227360

Ну от Зе клоун свято вірить що з ним все буде гарно, тіпа викрутиться, моя думка така на його майбутнє -
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 4752
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28.10.2020 10:11 Відповісти
 
 