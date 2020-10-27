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У Чорноморську ДВК "загубила" пакет із бюлетенями на підтримку однієї з партій: на дільниці проведуть повторний підрахунок, - "Опора". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У м.Чорноморськ (Одеська область) дільнична виборча комісія виявила відсутність пакета з бюлетенями на підтримку політичної партії мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора", передає Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері 26 жовтня члени дільничної виборчої комісії №ДВК 511026 (м.Чорноморськ Одеської області) під час здачі виборчої документації в міську територіальну виборчу комісію виявили відсутність пакета з бюлетенями на підтримку політичної партії "Довіряй справам", - сказано в повідомленні.

В "Опорі" розповіли, що, члени ДВК не змогли пояснити, де є пакет з бюлетенями, зазначивши, що на виборчій дільниці його теж немає.

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"Після цього представник політичної партії "Довіряй справам" у Чорноморській міській ТВК викликала на місце поліцію", - сказано в повідомленні.

Водночас пізніше територіальна виборча комісія, порадившись, розглянула уточнення про те, що ці бюлетені помилково упакували разом із бюлетенями за іншу партію. Після цього ТВК ухвалила рішення залишити документацію на повторний підрахунок усіх бюлетенів. Представник "Довіряй справам" написав відповідну заяву в поліцію.

Згідно з ч.2 ст.158-1 Кримінального кодексу України, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
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27.10.2020 16:09 Відповісти
Загубила, щоб підмінити булетені. Або додати. Або навпаки, вилучити. Єдиний спосіб виправити ситуацію - нові вибори.
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27.10.2020 16:17 Відповісти
Не потеряли, а уничтожили
Потерять рассудок можно а не пару мешков документов за которые ты отвечаешь
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27.10.2020 16:27 Відповісти
Ни стыда .ни совести.И противоядия нет.Ведь это преступления против основ государства.
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27.10.2020 16:29 Відповісти
///
26 октября, около 3:40, возле днепровского городского совета двое неизвестных пытались украсть бюллетени с результатами голосования избирательного участка №121229.
Была ли это акция протеста, шутка или ребята хотели исправить роковую ошибку и переставить заветную галочку - не известно.)))))))

https://youtu.be/ezzEvZXzc2w

По предварительной информации, одна из работниц избирательной комиссии несла два опечатанных мешка с бюллетенями. К ней подбежали двое неизвестных мужчин в масках, один из которых схватил мешок и принялся бежать. Злоумышленников стал преследовать инспектор полиции. Возле дома 14 на Воскресенской неизвестный выбросил мешок и скрылся. Правоохранитель вернул украденное комиссии, целостность мешка не нарушена.

У Чорноморську ДВК "загубила" пакет із бюлетенями на підтримку однієї з партій: на дільниці проведуть повторний підрахунок, - "Опора" - Цензор.НЕТ 6033
(очередь сдать мешки с бюллетенями)
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27.10.2020 16:39 Відповісти
Одеса.
Така ж черга.У Чорноморську ДВК "загубила" пакет із бюлетенями на підтримку однієї з партій: на дільниці проведуть повторний підрахунок, - "Опора" - Цензор.НЕТ 8218
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27.10.2020 20:12 Відповісти
Игра в пользу сКОРЫКА?
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27.10.2020 16:58 Відповісти
обнаружили отсутствие пакета с бюллетенями в поддержку политической партии "Доверяй делам"

Что ж вы, блд, такие безграмотные?
Партия называется, ска, - ДОВІРЯЙ ДІЛАМ !!!
По-рузке - ДОВИРЯЙ ДИЛАМ !!!
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27.10.2020 22:06 Відповісти
Закусывать надо!
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28.10.2020 10:22 Відповісти
 
 