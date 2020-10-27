У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві працівники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на мітинг проти заборони працювати через віднесення обласного центру до "червоної" карантинної зони.

В акції, яку підтримали також представники сфери торгівлі та спортивних клубів, взяли участь понад пів тисячі людей, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми не проти карантину, ми не проти влади. Ми проти подвійних стандартів, комусь можна працювати в "червоній" зоні, а комусь - ні. Ми за те, щоб ми працювали так само, як всі люди. Ми маємо на це право. У всіх є сім'ї, діти, як нам жити?" - сказав один із учасників акції Володимир Алексєєв.

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На його думку, в тому, що кількість захворювань на коронавірусну хворобу в Миколаєві зростає, винні також і перевізники, які набивають під зав'язку транспортні засоби, а також ринки і магазини, де мало хто контролює карантинні вимоги.













