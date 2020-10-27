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У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У Миколаєві працівники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на мітинг проти заборони працювати через віднесення обласного центру до "червоної" карантинної зони.

В акції, яку підтримали також представники сфери торгівлі та спортивних клубів, взяли участь понад пів тисячі людей, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не проти карантину, ми не проти влади. Ми проти подвійних стандартів, комусь можна працювати в "червоній" зоні, а комусь - ні. Ми за те, щоб ми працювали так само, як всі люди. Ми маємо на це право. У всіх є сім'ї, діти, як нам жити?" - сказав один із учасників акції Володимир Алексєєв.

Дивіться також: Люди не вірять у коронавірус, а в лікарнях вже закінчуються місця, - мер Миколаєва Сенкевич. ВIДЕО

На його думку, в тому, що кількість захворювань на коронавірусну хворобу в Миколаєві зростає, винні також і перевізники, які набивають під зав'язку транспортні засоби, а також ринки і магазини, де мало хто контролює карантинні вимоги.

У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в червону зону: Нам треба годувати дітей 01
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в червону зону: Нам треба годувати дітей 02
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в червону зону: Нам треба годувати дітей 03
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в червону зону: Нам треба годувати дітей 04
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в червону зону: Нам треба годувати дітей 05
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в червону зону: Нам треба годувати дітей 06
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в червону зону: Нам треба годувати дітей 07
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Топ коментарі
+12
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей" - Цензор.НЕТ 5536
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27.10.2020 16:48
+6
Ніхто не може лишати здорових людей право на працю.
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27.10.2020 17:15
+6
ТЕПЕРЬ ЗАОПОЗАЖОПА ВАС НАКОРМИТ
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27.10.2020 17:22
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- Требуем навести в стране порядок!!!
Через 10 минут те же люди.
- Требуем чтобы порядок не наводили!!!
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27.10.2020 16:46 Відповісти
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей" - Цензор.НЕТ 5536
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27.10.2020 16:48 Відповісти
Это ложь ! Еврей ЗЕ и еврей Коломойский не могут быть врагами Украины и народу украинского , это вам скажет каждый кто голосовал за еврея ЗЕ и компанию
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27.10.2020 17:15 Відповісти
А помните, пока Лешко не приехал в Николаев там вообще не было инфицированных, был последний оплот и стоял особняком Николаев? Вот так-то В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей" - Цензор.НЕТ 6931
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27.10.2020 16:48 Відповісти
Потому что главврач сказал(а) - кто испортит статистику, тот сам будет мечтать заболеть после того что я с ним сделаю
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27.10.2020 16:55 Відповісти
В кафе сидять без масок.
То хіба так можна когось уберегти від вірусу ?
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27.10.2020 16:49 Відповісти
Пані,а як пити каву у масці?
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27.10.2020 16:54 Відповісти
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей" - Цензор.НЕТ 7262
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27.10.2020 16:59 Відповісти
в кафе, к чашечке кофа должны выдавать маску из собственно фильтра для самого кофа. пьеш через неё и фильтруеш тут же )
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27.10.2020 17:08 Відповісти
Як варіант, для особливо боязливих - застосувати клізьму..
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27.10.2020 17:17 Відповісти
Вдома не пробували?
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27.10.2020 18:10 Відповісти
То висновок який ?
Закрити кафе.
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27.10.2020 17:09 Відповісти
все правильно, людям надо жить. А власть из денег фонда на борьбу с короновирусом строит дороги а не думает о людях. У них это называется "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО"
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27.10.2020 16:50 Відповісти
Давай так.
зеублюдков отдельно, карантинные мероприятия отдельно.
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27.10.2020 16:53 Відповісти
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей" - Цензор.НЕТ 4901
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27.10.2020 16:56 Відповісти
Ось така дуже цинічна думка від нашої держави у відповідь тим, хто каже, що їм треба годувати дітей: "А держава не просила вас народжувати!".
До речі, у Китаї був момент, коли держава саме так і просила у свого народа.
Отже, я бачу, що, якщо хтось з українців запланував народження дитини, це треба узгодити з Урядом. Можливо, що Уряд запропонує вам утриматися від цього "поспішного" кроку.
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27.10.2020 17:05 Відповісти
Те бидло навіть плакати мовою окупанта пише ...! У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей" - Цензор.НЕТ 9921..
*Карміть * кажете ?
...А обирати проросійський *жопоблок * чи *шарікових * з клоунами !?
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27.10.2020 17:07 Відповісти
Нам нужно кормить детей". -- мы быдло , мы хамло , нам наплевать на вас , нам нужно бабло 🤑 .
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27.10.2020 17:11 Відповісти
"Мы не против карантина, мы не против власти"

Мені соромно за цього миколаївця... краще б він промовчав
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27.10.2020 17:14 Відповісти
Ніхто не може лишати здорових людей право на працю.
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27.10.2020 17:15 Відповісти
То есть , они должны работать и заражать других людей ? Я правильно понимаю вашу мысль ?
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27.10.2020 17:20 Відповісти
Нет. Они не должны работать, а должны, вместе с детьми, сдыхать от голода.
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28.10.2020 08:25 Відповісти
Мы хотим работать во благо чтобы другие заражались короновирусом и поделали или как понять их логику ?
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27.10.2020 17:17 Відповісти
А что им теперь детей некормить они же не протирают штаны на госдолжности и налоги платят в своей стране а не батрачат на панов или они не люди?
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27.10.2020 17:27 Відповісти
Нет , они должны других людей заражать и пускай другие люди умирают , потому что им надо детей кормить и они батрачат на панов и не протирают штанов и они тоже люди .
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27.10.2020 17:30 Відповісти
они не люди? -- а другие не люди которых они будут заражать ?
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27.10.2020 17:41 Відповісти
А что они все с инфекцией ? Так давайте вас кастрируем о то вдруг член набубнявит и вы кого-нибудь снасильничаете ?
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27.10.2020 17:59 Відповісти
В России нарастает неконтролируемая пандемия #коронавируса. Трупы негде складывать. Врачи предупреждают: Люди начнут умирать прямо на улицах Подробности

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml

Вы хотите этого в Николаеве ?
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27.10.2020 18:01 Відповісти
Ладно вы кого другого постращайте а мне некогда нужно запчасти к сельхозу заказывать что бы таким как вы было что поесть на следующий урожай о то кони двинете не от вируса о с голодухи
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27.10.2020 18:07 Відповісти
А я делаю такие сельхоз запчасти , что бы такие как вы могли их купить
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27.10.2020 18:22 Відповісти
ТЕПЕРЬ ЗАОПОЗАЖОПА ВАС НАКОРМИТ
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27.10.2020 17:22 Відповісти
Да мы сами сами себя кормим а вам видно за щеку напихали. Так что умотали за океан
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27.10.2020 17:39 Відповісти
уХйло прівєдіте- порядок наведьот
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27.10.2020 17:54 Відповісти
Пусть идут дороги строить а не забегаловками спаивают народ ... У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей" - Цензор.НЕТ 7799
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27.10.2020 17:26 Відповісти
В России нарастает неконтролируемая пандемия #коронавируса. Трупы негде складывать. Врачи предупреждают: Люди начнут умирать прямо на улицах Подробности

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml

P.S . Николаев не хочет отстать от России ?
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27.10.2020 18:00 Відповісти
Смотрите сколько перекладывателей бумаг и скрепок собралось.. Если спросить где работают: салон неизвестно чей, центр непонятно чего, офис непоймикто , коворкинг, консалтинг, франчайзинг, дабл-кофебрейки и ещё какие-то конгрессмены с бейджами и яжмать-бизнесвумен . Деточки, работать не пробовали?
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27.10.2020 18:26 Відповісти
Не нужно было этих детей пускат в школы, с 1 сентября начался рост заболеваний.
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27.10.2020 18:26 Відповісти
не хер было за сепаров голосовать!
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27.10.2020 18:56 Відповісти
ковидови трупаки кормите зомбаков воронами
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27.10.2020 19:54 Відповісти
Тут таке саме.
Перукарям і манікюршам можна працювати, а ресторанам і джимам - ні.
Л - логіка.
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27.10.2020 23:52 Відповісти
 
 