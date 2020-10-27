Азербайджан заявив, що ліквідував міністра оборони Нагірного Карабаху Арутюняна. Вірмени заперечують. ВIДЕО БЕЗПІЛОТНИКА
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Азербайджанська сторона заявила про те, що за допомогою безпілотників ліквідувала міністра оборони Нагірного Карабаху Джалала Арутюняна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Maiden tower.
У повідомленні зазначається: "Азербайджанська сторона поширила кадри ймовірної ліквідації "міністра оборони НКР" Джалала Арутюняна.
Вірменська сторона раніше вранці заявила, що Арутюняна поранено, тому його вирішили зняти з посади "міноборони". Ми вже писали, що якщо поранення легке, то зняття з посади, як мінімум, дивне. Отже він або в тяжкому стані, або справді загинув".
Зі свого боку вірменська сторона заперечує цю інформацію: "Відео, яке поширює азербайджанська сторона, видаючи його за момент поранення Джалала Арутюняна, не має нічого спільного з обставинами, за яких командувач Армії оборони Карабаху дійсно був поранений. Про це агентству "Арменпресс" повідомив прессекретар президента Нагірного Карабаху Ваграм Погосян".
Будь ласка, зачекайте...
Обурені вірменські військові покидають позиції у Нагірному Карабасі. За словами військових, вони вже 10 днів перебувають без нагляду керівництва і не знають, що їм робити. У декого з армійців навіть немає взуття. Крім того, їхня зброя вийшла з ладу і не стріляє. - відео
https://news.24tv.ua/virmenski-viyskovi-pokidayut-pozitsiyi-nagirnomu-novini-svitu_n1444808
Подтверждена способность таких аппаратов, как Bayraktar TB2, действовать за пределами эффективных зон поражения зенитных средств ближнего действия и малой дальности.
Bayraktar TB2 может подниматься на высоту до 8100 м, фактический радиус действия аппарата не превышает радиогоризонта (то есть 150-200 км), продолжительность полета без вооружения - до 24 часов.
Bayraktar TB2 стал эффективным средством уничтожения бронетанковой техники, артиллерии, транспорта и средств ПВО армянской стороны. К настоящему времени на их счету, по данным издания Clash Report, 114 танков, 43 единицы бронетанковой техники, 141 единица артиллерии и РСЗО, 42 радара и систем ПВО, 249 единиц автомобильной техники и 44 командных пункта и склада.
Для Украины именно опыт применения «Байрактаров» представляет особенный интерес. И, похоже, что первые выводы наши военные уже сделали - так следует оценивать появившуюся информацию о том, что достигнута договоренность с турецкой фирмой о строительстве в Украине (предположительно в Николаеве или Одессе) предприятия по крупноузловой сборке Bayraktar TB2.
PS: Кажется, уже делают 3 поколение этого беспилотника.
Навіть якщо налагодити виробництво то, продавати їх на право і наліво не вийде. Тому що, навіть турки використовують готові рішення від іноземних партнерів, які накладають свої умови для продажу третім країнам. Виробництво і продаж високоточної та високотехнологічної зброї дуже сильно зарегульоване. Вам можуть навіть не продати окремі деталі без особливого дозволу від влади країни де вони виготовляються. На що, зараз і нарвалася Турція з боку Канади.
гкая контузия...
Респект Азербайджану что он за 30 лет не забыл что Карабах это его земля-пусть там и живет большинство этнических Армян. А сепаратистам Донбасса тоже не стоит рассчитывать что Киев забудет что Донбаас и Крым-это Украина
HELGI`s NEWs
До речі, хтось думав над тим що, за такого рівня корупції, як в Україні, сьогоднішнього рівня Азербайджану нам не досягти ніколи. Та й, як показують останні вибори надія людей побудувати власне щастя на власній землі теж відсутня. А це, справи пов'язані тісно з обороноздатністю. Повних аналогій немає але, Україна скоріше нагадує Вірменію ніж Азербайджан.
https://www.youtube.com/watch?v=YgWnIjf0sn0&ab_channel=Qaraba%C4%9FMedya
И музыка тоже!!!
Но один вопрос - почему грузовик не уничтожили?