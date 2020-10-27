Азербайджан заявив, що ліквідував міністра оборони Нагірного Карабаху Арутюняна. Вірмени заперечують. ВIДЕО БЕЗПІЛОТНИКА

Азербайджанська сторона заявила про те, що за допомогою безпілотників ліквідувала міністра оборони Нагірного Карабаху Джалала Арутюняна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Maiden tower.

У повідомленні зазначається: "Азербайджанська сторона поширила кадри ймовірної ліквідації "міністра оборони НКР" Джалала Арутюняна.

Вірменська сторона раніше вранці заявила, що Арутюняна поранено, тому його вирішили зняти з посади "міноборони". Ми вже писали, що якщо поранення легке, то зняття з посади, як мінімум, дивне. Отже він або в тяжкому стані, або справді загинув".

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Зі свого боку вірменська сторона заперечує цю інформацію: "Відео, яке поширює азербайджанська сторона, видаючи його за момент поранення Джалала Арутюняна, не має нічого спільного з обставинами, за яких командувач Армії оборони Карабаху дійсно був поранений. Про це агентству "Арменпресс" повідомив прессекретар президента Нагірного Карабаху Ваграм Погосян".