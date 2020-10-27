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У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Новій Зеландії перед виборами випустили серію рекламних роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у хід голосування.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Максим Саваневський, інформує Цензор.НЕТ.
Реклама, що закликає громадян Нової Зеландії, які проживають за межами країни, проголосувати на виборах. Головний герой роликів - росіянин Віктор, розповідає про те, як він буде втручатись (meddle та interference) у хід виборів у НЗ.
"Тонко. Тішусь, що навіть у Новій Зеландії Росія сприймається як загроза", - написав Саваневський.
Топ коментарі
+18 Real Trent
показати весь коментар27.10.2020 21:58
+10 Igr 44
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+9 Welt Schmerz
показати весь коментар27.10.2020 22:29
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Среди другое, здесь беседовать респектабельного люди с высокий показатель культура и education!
Куда делать ты эксгибиционист демонстрирует тошнотворный three colors твой тряпка для того, чтобы очистить этаж?
(с) Лі Вонг Ян
Обережно, моск!
Ознайомча добірка
Повна версія
(Я не вважаю за потрібне висловлюватися мовою лаптів, дотримуючись якихось там правил граматики).
У жиги даже руль справа,и номера какие то фейковые,хоья на фото плохо видно.Не умеют фейки делать в НЗ.
И не поймеш или фейк,или прикол,или правда.
все
кроме наших зебилов...
https://www.youtube.com/watch?v=N8_o2z98EDo
В-общем, похоже на не слишком остроумную форму призыва голосовать на выборах. И уж точно не пугалка кассавами...
"Двойные цифры" - это сколько процентов от населения безработные составляют?
20% или 99%?
А то новозеландцев, несмотря на дурантин, в Австралию стали завозить, так, что, судя по всему, именно 99% безработицы в NZ.
Вот странно; в Новой Зеландии, как нам писали СМИ, самая лучшая налоговая система в мире, а работать новозеландцы почему-то едут в Австралию, а не наоборот, и даже ковид их не пугает.
Может, в Новой Зеландии еще что в налоговом обложении нужно поправить?