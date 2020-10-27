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У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори. ВIДЕО

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У Новій Зеландії перед виборами випустили серію рекламних роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у хід голосування.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Максим Саваневський, інформує Цензор.НЕТ.

Реклама, що закликає громадян Нової Зеландії, які проживають за межами країни, проголосувати на виборах. Головний герой роликів - росіянин Віктор, розповідає про те, як він буде втручатись (meddle та interference) у хід виборів у НЗ.

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"Тонко. Тішусь, що навіть у Новій Зеландії Росія сприймається як загроза", - написав Саваневський.

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У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори 01
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Топ коментарі
+18
Не пугают,а предупреждают.
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27.10.2020 21:58
+10
слишком презентабельно касаб выглядит. у него даже жилюги пятой модели есть и дневние лэптопы. В реале же средний московит это недомерок с засцаными штанами и в фуфайке на голое тело. естественно под бояркой.
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27.10.2020 22:02
+9
Я делать нет рассматривать этот необходимо чтобы выразить меня в языку кора ботинок, придерживаться к некоторого туда управляет учебник грамматики.

(Я не вважаю за потрібне висловлюватися мовою лаптів, дотримуючись якихось там правил граматики).
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27.10.2020 22:29
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Не пугают,а предупреждают.
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27.10.2020 21:58 Відповісти
З мови зняли. Відкривав новину з наміром написати слово у слово цей комент.
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27.10.2020 22:04 Відповісти
это какой то коми - удмуртский юмор?
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27.10.2020 22:03 Відповісти
шо там с ягелем ? Хватит до весны?
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27.10.2020 22:19 Відповісти
Иван! Что делать ты позволять себя?
Среди другое, здесь беседовать респектабельного люди с высокий показатель культура и education!
Куда делать ты эксгибиционист демонстрирует тошнотворный three colors твой тряпка для того, чтобы очистить этаж? У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 3826
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27.10.2020 22:11 Відповісти
Цепропона и осознало принимаю паставой растиковой федераски. Клянусь саботать кантитуся и законода...телста раской федерасы. Фаваи свободи и ее граждан, исплонять обозанности гражданина раской федераски. Не вкладо госю...доства и опостюрва защищать свободи несовисимасть раски федераски пить паном раси, уважать ее корова, история и традиции.
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27.10.2020 22:21 Відповісти
У меня есть любивное занятие в большом количестве. Оно является труд. Это велики дел и занятие. Все в конце концов славят труд. И это меня вдохновляет и радуюсь. Трудиться трудным трудом имеет славу в мире. Мой любивный труд это умелые руки. Hапример однажды днем я резал веревку. Hо порезал конец и палец. Hесмотря на ужасны и душивыдирающий боль я не упал ухом а в оборот возрадовался потому что палец выжил и великий, прославленный труд завершился умело и мудро. Кроме умелые руки я любовен готовить. Особенно мне нравится готовить пищу. Иногда я готовлю еду, молоки, крошу, сордель, сосисики, котлеты, жопку, конфету и другой пищ. Все меня считают великий повар. Hо я скромен но прельстивый и возрадуюсь от наслаждения. Есть другой труд кроме умелые руки и готовить, это учица. Я учица хорошо, мой любовни предмет это русский язык. Я им горжусь. Он мне прельстивый и любовный как мама и папа. Все его славят и пишет произведения советски, особенно Ленин. Этим я тоже горжусь. Весь труд это слава! Все трудом гордены! Hаш великий поэт писал, что «труд нам любовен и славен и мы им горделивы и целовать ему пятку и другой член в качестве благодарности за хлеб, воду и мыло!»

(с) Лі Вонг Ян
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27.10.2020 22:35 Відповісти
Это один из моих любимых русских писателей.
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27.10.2020 22:37 Відповісти
А ще є чудовий американський підручник з кацапської мови, створений у 1970-х двома професорами Масачусетського університету. Сеттінг, ситуації та мовні звороти вражають.
Обережно, моск! У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 5477
Ознайомча добірка
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У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 6594
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28.10.2020 03:46 Відповісти
любовно и прельстиво
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27.10.2020 23:08 Відповісти
Порезал конец и палец. Палец выжил а конец видимо нет.
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27.10.2020 23:32 Відповісти
Иногда лучше промолчать, чем позориться таким базаром! У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 121
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27.10.2020 22:17 Відповісти
Що, колаборанте, прибігло своїх рятувати?
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27.10.2020 22:21 Відповісти
Убеждать надо фактами, а не бредом с будуна!
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27.10.2020 22:25 Відповісти
кого убеждать? козломордого бабуина? Может еще тебя убедить что вова обсрался)
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27.10.2020 22:30 Відповісти
Я делать нет рассматривать этот необходимо чтобы выразить меня в языку кора ботинок, придерживаться к некоторого туда управляет учебник грамматики.

(Я не вважаю за потрібне висловлюватися мовою лаптів, дотримуючись якихось там правил граматики).
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27.10.2020 22:29 Відповісти
Браво! У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 9750
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27.10.2020 22:42 Відповісти
слишком презентабельно касаб выглядит. у него даже жилюги пятой модели есть и дневние лэптопы. В реале же средний московит это недомерок с засцаными штанами и в фуфайке на голое тело. естественно под бояркой.
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27.10.2020 22:02 Відповісти
С типажом Виктора попали в точку - вяликий самовародержавец.
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27.10.2020 22:03 Відповісти
Навіть цап був. У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 9487
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27.10.2020 22:10 Відповісти
это другой рузький чилавэк в машине сидел.
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27.10.2020 22:13 Відповісти
Новозеландці - нація, гідна найбільшої поваги. Створити таку державу! Вони чудово розбираються, що до чого. І не поведуться на якусь халявну замануху. Це не німці, не французи, і не американці.
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27.10.2020 22:12 Відповісти
А власти Новой Зеландии держат свой народ за баранов.
У жиги даже руль справа,и номера какие то фейковые,хоья на фото плохо видно.Не умеют фейки делать в НЗ.
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28.10.2020 07:19 Відповісти
Это не фейк а прикол. Непонятно почему местная тусовка так возбудилась.
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28.10.2020 09:43 Відповісти
Вот один журнал в США(не помню ,забыл),но популярный,написал що Обама голубой,и з фото на обложке.
И не поймеш или фейк,или прикол,или правда.
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28.10.2020 10:32 Відповісти
Дожили рахи...Россия - мировое пугало)))
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27.10.2020 22:16 Відповісти
все понимают как раша ставит своих президентов, их пиар технологии
все
кроме наших зебилов...
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27.10.2020 22:28 Відповісти
Все серьезно на самом деле. Смотрите, что вытворяют кацапсины в Берлине. Это жесть! Эту раковую опухоль надо останавливать.
https://www.youtube.com/watch?v=N8_o2z98EDo
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27.10.2020 22:30 Відповісти
Аж зкріпи з екрану посипалися У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 6389
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27.10.2020 22:43 Відповісти
капец!
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27.10.2020 22:47 Відповісти
Это вообще-то не пугание вмешательством казламордых в выборы, а оригинальный призыв новозеландцев-эмигрантов голосовать на выборах. Призыв делается в форме якобы кассава, утверждающего что он будет вмешиваться в выборы, к чему призывает и новозеландцев-эмигрантов.
В-общем, похоже на не слишком остроумную форму призыва голосовать на выборах. И уж точно не пугалка кассавами...
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27.10.2020 22:33 Відповісти
не мешай упоротым радоваться.
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28.10.2020 00:26 Відповісти
Ще й жигуля праворульного десь найшли)))
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27.10.2020 22:41 Відповісти
россия превращается в всемирное пугало, по поводу и без повода. Итог правления чекистского змеиного гнезда будет печален, а само государство разграблено современными опричниками и олигархатом
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27.10.2020 23:03 Відповісти
Жига, з правим кермом? Їх ще й експортували У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 2966 У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 8367
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27.10.2020 23:06 Відповісти
Просто бракованная. Какая разница с какой стороны руль ?
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28.10.2020 01:55 Відповісти
На сколько тупыми они считают свой народ, если алкаши на жигулях у них всё решают?
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28.10.2020 00:21 Відповісти
Это маскировка, что бы в интернет незаметно из РФ проникать.
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28.10.2020 07:30 Відповісти
Цензо,виправ заголовок.Бо через слово»пугают» здається,що працюєш на раша тудей
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28.10.2020 00:30 Відповісти
А что еще остается делать новозеландской илитке, если безрабитица у них после дурантина в "двойных цифрах"? Чем еще пугануть лохторат?
"Двойные цифры" - это сколько процентов от населения безработные составляют?
20% или 99%?
А то новозеландцев, несмотря на дурантин, в Австралию стали завозить, так, что, судя по всему, именно 99% безработицы в NZ.
Вот странно; в Новой Зеландии, как нам писали СМИ, самая лучшая налоговая система в мире, а работать новозеландцы почему-то едут в Австралию, а не наоборот, и даже ковид их не пугает.
Может, в Новой Зеландии еще что в налоговом обложении нужно поправить?
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28.10.2020 03:56 Відповісти
Нова Зеландія, найкраща країна світу, починає деградувати під управлінням ліваків.
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28.10.2020 09:36 Відповісти
Остроумная реклама выборов высмеивающая западную паранойю. У Максима проблемы с чувством юмора.
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28.10.2020 05:35 Відповісти
У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 520
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28.10.2020 09:09 Відповісти
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28.10.2020 09:11 Відповісти
У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори - Цензор.НЕТ 1518
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28.10.2020 11:50 Відповісти
 
 