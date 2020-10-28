"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою. ВIДЕО
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У Слов'янську пасажири маршрутки вигнали з салону жінку, яка розмовляла українською мовою. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пасажири маршрутки називають її "громадською діячкою" і вимагають "балакать по-славянски". Автор відео стверджує, що конфлікт почався через зауваження про неправильне носіння захисної маски одному з чоловіків.
Топ коментарі
+153 vitaliymkua
показати весь коментар28.10.2020 10:44
+121 Дмитрий Чуб
показати весь коментар28.10.2020 10:46
+108 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар28.10.2020 10:40
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І більше вбиває!
«Донбас ніколи не був україномовним», «На сході завжди схилялися перед радянською владою», «Луганщина і Донеччина живуть російською ідеологією»… Які ще стереотипні фрази ви чули про східний регіон України? Це бачення Донбасу нав'язували роками, і не лише іншим областям, але й самому регіонові. В луганських і донецьких школах не всім розповідали, що в цих регіонах за незалежність України боролися ОУН, армія УНР і місцеві партизанські загони, що виступили проти радянської системи.
Батьківщина шістдесятників, дисидентів і творців УНСО
«Любіть Україну, як сонце любіть…». Вірш про любов до України написав Володимир Сосюра, який народився в Дебальцевому. Після війни Сосюру за цей твір назвали «націоналістом» і «продажним бандерівцем».
а эти твари Звиробий и Федыну, Пояркова, Рифа, Кузьменко ловят.
Отэтивот ватные твари - угроза Украине, а не Звиробий, Федына, Поярков, Риф, Кузьменко или Дугарь.
промышленным регионом сделали пендосы из Гей-Европы. Причем 2 раза. При
Александре II в 1870-х - основатель Донецка
- Джон Джеймс Хьюз - от его имени первое название Донецка - Юзовка. Основатель Луганска - Карл Карлович (Чарльз)
Гаскойн. Мариуполь сделали
промышленным городом братья Кеннеди (однофамильцы) из Пендосии… При Сталине в 1930-х - см.
оборудование - Made in USA.
1922 г - Поволжье - Голод - американская
организация "American Relief
Administration" под руководством Гувера (будущий американский президент)
кормила ежедневно 11 миллионов человек - многих ватников, которые хают Пендосую
- не появились бы на свет. Ленин-Бланк в это же время через Парвуса,
Мюнценберга и др. отправлял чемоданы золота за границу на мифическую всемирную
революцию.
- В Україні не буде нормального життя. Але маючи в уряді і у владі багато етнічних жидів важко сподіватися на щось хороше.
Українці бьються за правду...!
Вам кацапам єтого не понять!!!
Вот чего у них нет, так это ненависти друг к другу.
Если вы будете продолжать ненавидеть, Украина никогда не будет объединённой. Цензору можно было бы не писать эту статью, т.к. в Славянске не всё так безнадёжно, как на этом видео. Дети в школе обучаются на украинском, и родители этим гордятся. Народ в массе во время войны выехал и называл захватчиков бандитами. опж-шника выбрали в мэры, потому что судили не по партии , а по личности, лучшего предендента не было.
Если по единичным случаям судить, то хватит вспомнить, что мир не идеальный, и в любом регионе найдёте припадочных. Но и с припадочным если разговаривать джентлмэнски, то даже такой с вами не нахамит!
А ну расскажи, за разговор на итальянском в Сардинии тоже на кацу посылают и выгоняют из транспорта?
Але ж Питання у іншому воно зараз вже голос Підіймає...Права качає...симлу застосовує.
Давно у руках не об..рались.
Что с этим делать? Варианта три. Первый - ничего не делать и не ждать, что что-то изменится. Второй - отделиться от одной третей части территории и населения и строить другую страну. Третий - стать украинцам имперской нацией и применять насилие и репрессии, геноциды и депортации. Я за третий вариант. Но, реально оценивая слабость нации и государства, понимаю что кишка тонка. Кишка тонка даже на такой облегченный вариант, как начать преобразования не на одной третей части территории, а на подконтрольных остатках Донецкой и Луганской областей. Ввести там военное положение, военные администрации, прекратить там деятельность всех политических партий, всех средств массовой информаци, кроме государственных. Не проводить никаких выборов. И десятки лет промывать мозги. И только когда закрытые социологические исследования покажут, что население там мало отличается от жителей Киевской и опоясывающих ее областей, снять этот режим.
Так розумію, що всі ці істоти, які випхали жінку - мають право голосу ???
Ну-ну. А ви не слухайте і далі плетіть казки про "демократію".
Дамократія - то для народу. А біомасі - стіло і батіг.
Гниди.
https://www.facebook.com/EastEndMontreal/videos/3849637361737679
Є у нас наглядовий орган, ходять мовні інспектори і перевіряють вивіски, меню, навіть, якою мовою спілкуються у колективі колеги між собою.
Штрафи відчутні.
Я не в усьому їх підтримую - перегинають трохи, але факт залишається фактом. І тут іще уряд у розпал своєї безголової =боротьби= з вірусом кинув їм кілька мільйончиків фінансування - стараються.
А в Україні і Конституція визначає статус української мови, і Закон про Мову прийняли - бидло плює далі. І нема управи на таке тупе поголів*я. Хоча покарання передбачені, хіба не так ?
Я не можу зрозуміти, як людина яка мешкає в Канаді, встигає працювати, слідкувати за новинами країни в якій мешкає, та ще й перейматися труднощами України!!!!!
Щира Вам подяка!!!!!!
....може то провокація?!
.Черчилль о русских..
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Кацапи вдердися у Львів.
І цап немитий, смерд завзятий
Зробив одразу з хати хлів.
Не бачив з роду ложки, вилки,
Сміття кидав через вікно.
Він в унітазі мив тарілки,
За ріг будинку ніс гівно.
В нічній, украденій сорочці
Водив Марину на базар.
Прокислі щі тримав у бочці,
Палив паркет - грів самовар.
Минали дні, роки минали,
Кацап лишився чурбаном.
Людьми козли так і не стали,
Сміття, окурки - під вікном.
У дикунів дурні манери,
Не бачив світ таке лайно,
Козла не впустиш через двері,
Воно полізе у вікно.
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