"Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Російський політик Володимир Жириновський запропонував повісити лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську в центрі Мінська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Жириновський назвав діяльність Тіхановської злочином і назвав її відьмою.
"Що потрібно зробити, якщо влада ще є в Білорусі? А вона є. Потрібно спецпризначенців направити до Вільнюса, викрасти її з готелю, привезти до Мінська, трибунал і повісити в центрі Мінська, щоб всі бачили ... Вся країна і ця стервозна молодиця! Подивіться на це бридке обличчя! Це - відьма! Це - чудовисько! .. Шляється по всій Європі!" - сказав Жириновський.
Топ коментарі
+52 Владислав Обужеванний
показати весь коментар28.10.2020 11:15
+31 Oljik
показати весь коментар28.10.2020 11:16
+28 Виктор Пользователь
показати весь коментар28.10.2020 11:18
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Мне тут очень не хватает русофобии. Знаю тут некоторых москвофилов из новоявленных оппозиционеров, что с восторгом слушали твои речи.