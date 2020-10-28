УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11731 відвідувач онлайн
Новини Відео Події Силовики
1 383 4
затримання (4143) Правоохоронні органи (2660) розбій (204)

Двох зловмисників, підозрюваних у серії розбійних нападів на території двох областей, затримали на Миколаївщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

27 жовтня на в'їзді до Миколаєва оперативники Управління карного розшуку разом із співробітниками Казанківського відділення поліції ГУНП в Миколаївській області за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали фігурантів низки розбійних нападів на території Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Двоє зловмисників, мешканці смт Казанка та Кіровоградської області, віком від 30 до 35 років, вже мали кримінальний досвід та раніше відбували покарання за вчинення розбоїв.

У ході слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що лише на території Миколаївщини злочинці причетні до декількох розбійних нападів на помешкання громадян із застосуванням сили.

Також дивіться: Банда впродовж двох років нападала на фермерські господарства на Дніпропетровщині, двох її учасників затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що 30 вересня у Казанківському районі зловмисники вночі скоїли напад на будинок головного бухгалтера одного із місцевих товариств. Злочинці у балаклавах проникли до її оселі через відчинене вікно, коли господиня спала, потім побили та зв’язали, вимагаючи назвати місце, де жінка зберігає заощадження. Тоді здобиччю зловмисників стало 20 тисяч гривень та 30 тисяч доларів США.

Правоохоронці провели обшуки в автомобілі, на якому пересувались зловмисники, та за місцем мешкання фігурантів. Під час затримання у одного зі злочинців поліцейські вилучили гранату РГО, а в ході обшуків – зброю та грошові кошти.

Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України "Розбій" та вирішуватиметься питання стосовно притягнення до відповідальності за незаконне зберігання гранати (ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкція інкримінованої статті передбачає до п'ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

За процесуальної підтримки місцевої прокуратури слідчі готують клопотання про арешт відносно двох фігурантів.

Поліцейські вживають заходів щодо розшуку третього спільника зловмисників.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Двое злоумышленников в возрасте от 30 до 35 лет
норм зашифровали возраст злоумышленников
показати весь коментар
28.10.2020 11:49 Відповісти
Потреплют по загривку и отпустят, не таких отпускают. Одну меня не покидает мысль, что мы зависли в пространстве между московией и ЕС, и трос упорно провисает в сторону московии?
показати весь коментар
28.10.2020 11:57 Відповісти
гранату подкинули 100%. зачем так топорно работать? адвокат развалит дело.
показати весь коментар
28.10.2020 13:03 Відповісти
Оружие в ходе обысков - це я так понимаю пневматический макарофф, который на видео на 2:35.
Шо-то какие-то совсем бюджетные разбойники.
показати весь коментар
28.10.2020 13:31 Відповісти
 
 