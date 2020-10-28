УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11774 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордоном Агресія Росії проти України
21 983 62
Азербайджан (607) Вірменія (658) безпілотник (2092) війна (56389) знищення (4109) Нагірний Карабах (460)

Азербайджанські дрони знищили 19 знарядь та іншу техніку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Азербайджанські дрони "Байрактар" знищили 19 вірменських гаубиць і кілька автомобілів за один день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, азербайджанські військові масово застосували ударні безпілотники "Байрактар" по позиціях вірменської артилерії у відповідь на обстріл міста Барда з РСЗВ "Смерч".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Азербайджан заявив, що ліквідував міністра оборони Нагірного Карабаху Арутюняна. Вірмени заперечують. ВIДЕО БЕЗПІЛОТНИКА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
Це відплата вірменам за обстріли мирних міст Азербайджану. Азербайджан завжди жорстко карає вірмен за такі злочини. Мертвонародженний проєкт "велика вірменія" закривається під ударами збройних сил Азербайджану. Перемоги Азербайджану!
показати весь коментар
28.10.2020 12:17
+13
Мёртвому припарки.
показати весь коментар
28.10.2020 12:21
+12
А турки выписали звизьдюлей армянам, перекрывающим дороги в Франции.
показати весь коментар
28.10.2020 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це відплата вірменам за обстріли мирних міст Азербайджану. Азербайджан завжди жорстко карає вірмен за такі злочини. Мертвонародженний проєкт "велика вірменія" закривається під ударами збройних сил Азербайджану. Перемоги Азербайджану!
показати весь коментар
28.10.2020 12:17 Відповісти
ну тут во много благодаря техники Турции, без этих дронов их наступление реально бы захлебнулось на эшелонированной обороне армян, но турки реально крутые ударные беспилотники изобрели.
показати весь коментар
28.10.2020 12:24 Відповісти
Турецькі БПЛА це мотлох, армія Азербайджану наносить удари ізраїльськими дронами-камікадзе, а турецькі БПЛА лише фіксують результати ударів з відстані 10-15 км.
показати весь коментар
28.10.2020 12:28 Відповісти
ну там целый набор дронов получается у Азербайджана, без него азербайджанская армия реально бы забуксовала как прежде, армяне неплохо обороняются, но это реально новая техника против которой мало эффективных средств у Армении и Армения несет явно больший урон в боевых действия чем прежде
показати весь коментар
28.10.2020 12:35 Відповісти
Маскування позицій в ******** війні стає надважливим фактором перемоги! ЗСУ мають зробити висновки, щоб не опинитись під ударами російських ударних БПЛА. А в ЗСУ досі немає окремого роду військ - БПЛА й ефективних засобів протидії ворожим БПЛА теж немає!
показати весь коментар
28.10.2020 12:27 Відповісти
містер всезнаюча очевидність... Зробіть батл з Антоніною Геращенко, хто з вас вумніший? Азербайджанські дрони знищили 19 знарядь та іншу техніку - Цензор.НЕТ 2403
показати весь коментар
28.10.2020 13:27 Відповісти
Коли почався конфлікт, Москва направила туди "іхтамнєтов" на боці Вірменії. Знаю з перших вуст.
показати весь коментар
28.10.2020 12:42 Відповісти
"Но и это ему не помогло "
показати весь коментар
28.10.2020 13:08 Відповісти
Велика Вірменія - це міф. Була колись древня держава Урарту - об'єднання племен, які населяли території ******** країн Вірменії, Туреччини, Сирії, північно-західного Ірану, Нахічеванська АР Азербайджану, - це 192 рік до н.е. Там різні клани боролись між собою за владу (так як князі у Київській Русі боролись за княжий стіл у Києві) і одного разу вірменський князь Тигран II Великий захопив владу (95 - 55 рр. до н.е.) і наділив себе титулом цар Великої Вірменії, потім влада перейшла до його сина Артавадза 55 -34 рр до н.е.). А у 114 році н.е. ті території захопив Рим. Але вірмени досі живуть міфом про Велику Вірменію.

Естонське місто Тарту заснував Ярослав Мудрий і назвав його у свою честь Юр'єв (Ярослав при хрещення отримав ім'я Юрій), але нікому з українців не збреде в голову розказувати, що естонське місто Тарту - це українська земля.

Азербайджанські дрони знищили 19 знарядь та іншу техніку - Цензор.НЕТ 7448
показати весь коментар
28.10.2020 13:06 Відповісти
Тигран Великий з династії, що походить від перських сатрапів Єрванідів - тобто він не був вірменином. як і сама Армінія не має відношення до ******** вірмен - гайєри (самоназва ******** вірмен) просто переселилися туди з Кілікії (зліва на карті) і присвоїли собі історію народів що там жили
показати весь коментар
28.10.2020 14:05 Відповісти
Тигран II был сыном Тиграна I, младшего сына основателя династии Арташесидов Арташеса I.
Родившись около 140 года до нашей эры, Тигран в молодости провёл долгие годы в качестве заложника при дворе царя Митридата II Парфянского, нанёсшего армянам тяжелейшее поражение в 105 году до н. э. После того, как в 95 году до нашей эры царский трон опустел Тигран выкупил свою свободу у парфян, отдав им 70 плодородных долин в районе современного северо-восточного Ирана и был возведен парфянами на армянский трон.
показати весь коментар
28.10.2020 18:02 Відповісти
вікіпедію вмієш копіпастити - та держава називалася Армінія і її жителі не мали відношення до ******** гайєрів (вірмен) - це так само як ******* литовці (жемайти) не мають відношення до середньовічних литвинів (білорусів) чи ******* русскіє (фіно-угри) не мають відношення до Русі
показати весь коментар
28.10.2020 18:30 Відповісти
Це ти розкажи вірменам, почуєш їх відповідь. А посилання у Вікіпедії тобі для розвитку кругозору.
показати весь коментар
28.10.2020 18:38 Відповісти
А турки выписали звизьдюлей армянам, перекрывающим дороги в Франции.
показати весь коментар
28.10.2020 12:18 Відповісти
Мёртвому припарки.
показати весь коментар
28.10.2020 12:21 Відповісти
rtvi и не такую картинку намалевать может
показати весь коментар
28.10.2020 12:34 Відповісти
Пусть молится. Роберт де Ниро, Том Хэнкс пречечислили по миллион долларов каждый в фонд ВС Азербайджана. Так что на Гибсоне свет не стоит)).
показати весь коментар
28.10.2020 12:35 Відповісти
И вы правда в это верите?)
показати весь коментар
28.10.2020 15:37 Відповісти
Мы верим фактам. А факты вещь упрямая. Деньги перечислены через Ю. Гуссмана. Мы не сказочники, как хачтки, мы реалисты. Еще чуть-чуть, и я приглашу вас всех в наш Карабах на шашлык)). Я в это верю. Еще верю в Бога. А все остальное как-бы фигня.
показати весь коментар
28.10.2020 20:47 Відповісти
Вірменська діяспора разом з вірменською мафією можуть купити кого завгодно.
показати весь коментар
28.10.2020 12:49 Відповісти
Террористический удар по Барде: выпущено 10 ракет по мирным жителям! https://haqqin.az/news/192605
показати весь коментар
28.10.2020 12:20 Відповісти
на наунбасе впопучленцы лупили с минометов по Донецку, а потом расказывали, шо то укры.
нас таким не удивишь. тем более, шо со Степанакерта ары сваливают... им не жалко...
показати весь коментар
28.10.2020 18:42 Відповісти
Варианты:
1. Позиция уже брошена (закончился БК, подвоза нет, бросили).
2. Услышали беспилотник и разбежались по норам в стороны.
показати весь коментар
28.10.2020 12:27 Відповісти
Благодартвую, то я невнимателен был.
Рассмотрел.
показати весь коментар
28.10.2020 12:31 Відповісти
Это говорит о том,что увидев визуально дроны,все разбежались понимая,что будет нанесён удар...
показати весь коментар
28.10.2020 12:29 Відповісти
Благодарствую, пересмотрел внимательнее - есть они там.
показати весь коментар
28.10.2020 12:30 Відповісти
А, стоп. Увидел. Есть))
показати весь коментар
28.10.2020 12:22 Відповісти
Азербайджан отвечает по армянским террористам исключительно на поле боя. Азербайджан отомстил за Барду - 1 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=YTanq4Gu6qY&t=11s Азербайджан отомстил за Барду - 2 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=QPtloTOhW3E
показати весь коментар
28.10.2020 12:24 Відповісти
Умнички 🙏
показати весь коментар
28.10.2020 12:29 Відповісти
Да мне по хер за кого молиться мел Гибсон ,а мы молимся за Баку ,это Город нам ближе 🌝🙂
показати весь коментар
28.10.2020 12:31 Відповісти
Я думаю, что Мел Гибсон сильно бы удивился, когда узнал, что он молится за армян . И ещё долго бы пришлось объяснять, кто такие армяне, где они живут и зачем за них молиться .
показати весь коментар
28.10.2020 12:36 Відповісти
Вот она, война следующего поколения. Учиться, закупать (производить у себя), применять. освобождать!
показати весь коментар
28.10.2020 12:33 Відповісти
очпоїтєльно Азербайджанские дроны уничтожили 19 армянских гаубиц и несколько автомобилей за один день - Цензор.НЕТ 3706
показати весь коментар
28.10.2020 12:35 Відповісти
А це результат удару збройних сил Азербайджану по вірменських терористах західніше села Падар (Тигранаван (вірм.) в напрямку на Горіз. Знесли азербайджанці вірмен з позицій начисто- ті , навіть , не встигли окопатися. Зверніть увагу з 3:00 - неприбране тіло вірменського загарбника .
https://aze.az/********-tehnika-**********-broshennye-armjanami-pri-begstve-v-gubadly-video.html
показати весь коментар
28.10.2020 12:46 Відповісти
Белых шлемов там нет, поэтому никто не знает про преступления против мирного населения. Некому фейки снимать.
Самое интересное, в европейских новостях вообще не освещают этот конфликт. Все заняты короной и выборами в штатах.
показати весь коментар
28.10.2020 12:47 Відповісти
А зачем муссировать вопрос.
Великая Армения - это миф, созданный религиозными фанатиками для своей наживы.
После русско-иранской войны они вошли в доверие единоверцам и те создали для них государство, по примеру разных ДНР и пр абхазий, на землях нескольких халифатов
Армян туда переселяли с Ирана, Ирака, Турции, ТК их на этих территориях никого не было
показати весь коментар
28.10.2020 13:00 Відповісти
я шось не поняв, шо там за движняки з Крейдой Гибсоном?
показати весь коментар
28.10.2020 12:57 Відповісти
Дємбєльський альбом вірменської диверсійної групи, котра намагалася зайти в азербайджанський тил.
https://twitter.com/ZeynXid/status/1321399335616172033/photo/1
показати весь коментар
28.10.2020 13:00 Відповісти
Вроде нечестно, но послушав пранки с армянами.... все правильно делают да хранит Олах армию азеров.
показати весь коментар
28.10.2020 13:06 Відповісти
Такими темпами ... Я дивуюсь, що у вірмен там взагалі ще щось э.
показати весь коментар
28.10.2020 13:10 Відповісти
Лайк!
АзербайджанЦЫ - красавЦЫ !
показати весь коментар
28.10.2020 13:16 Відповісти
На утро сегодня Армения официально подтверждает гибель 1068 военных. Почти 1100 убитых ровно за 1 месяц боев, и это только официально подтвержденных. А сколько еще тел на оставленных позициях, сколько тяжелораненых, которые живы как люди, но мертвы как солдаты.
показати весь коментар
28.10.2020 13:30 Відповісти
Війна ******** технологій з папуасами, наша армія в цьому на рівні армянської, ні дронів ні ******** авіації ні ********* ПВО, а за роки війни ми лиш танки старі реанімували при чому що союз від 65 відказався через те що БК детонує і башту відриває а ми цей хлам реанімувовували а ******* танки всю війну в таіланд продавали
показати весь коментар
28.10.2020 13:38 Відповісти
СССР от 64 ( 65 не существует в природе) не отказался. Они составляли костяк в группировках войск, которые располагались на территории ГДР. Говно бы на границу с НАТО не ставили. Другое дело, что они уже морально устарели. Да и как видим из войны в Карабахе, даже современные танки ничего не стоят, если против вас воюет современная армия с современными технологиями. По сути, мы, так же как и рашка, отстали от современных военных технологий на хер знает сколько лет. Про то, что мы сейчас на уровне армян - согласен. Случись у нас сейчас конфликт с Турцией, нас разнесли бы в пух и прах за месяц. При этом, мы даже бы не увидели противника.
показати весь коментар
28.10.2020 15:08 Відповісти
Следующий этап развития дронов по классам - появление дронов-истребителей для борьбы с дронами-ракетоносцами.
показати весь коментар
28.10.2020 13:53 Відповісти
Ары - гении маскировки. Такое впечатление, что специально технику выставляют, и ждут, пока прилетит, чтобы пораньше для них война закончилась.
показати весь коментар
28.10.2020 13:55 Відповісти
а шо танчики у арів вже закінчилися?
показати весь коментар
28.10.2020 14:06 Відповісти
вот так нада поступать с кацапами на донбасе
показати весь коментар
28.10.2020 14:13 Відповісти
армянские боевики нехило отгребают от ВС Азербайджана !
показати весь коментар
28.10.2020 14:23 Відповісти
По состоянию на 28 октября Ереван официально признал гибель в Нагорном Карабахе 1068 армянских военнослужащих. В опубликованном сегодня списке погибших 35 человек 2000 - 2002 годов рождения.
показати весь коментар
28.10.2020 14:24 Відповісти
юго-западнее Лачина есть мост, соединяющий берега горной реки
по нему идёт главное шоссе из Армении в центр Карабаха, и отмечается интенсивное движение в обе стороны
есть мнение, что без этого моста победа Азербайджана резко приблизится, да и жизни сотен бойцов будут сохранены
показати весь коментар
28.10.2020 18:46 Відповісти
обезьЯНЫ больше никогда не будут называть своих детей анДРОНик 🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.10.2020 20:40 Відповісти
 
 