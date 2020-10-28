Азербайджанські дрони знищили 19 знарядь та іншу техніку. ВIДЕО

Азербайджанські дрони "Байрактар" знищили 19 вірменських гаубиць і кілька автомобілів за один день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, азербайджанські військові масово застосували ударні безпілотники "Байрактар" по позиціях вірменської артилерії у відповідь на обстріл міста Барда з РСЗВ "Смерч".

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