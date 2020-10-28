Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів у пам'ять про "наших дідів". ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів в пам'ять про "наших дідів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ківа особисто формував колону, розставляючи молодих чоловіків у строю. Потім нардеп дав інтерв'ю телеканалам, підконтрольним куму Путіна Віктору Медведчуку - ZIK, 112 і NEWSONE. Після палкої промови в стилі СРСР, Ківа і вся масовка за командою підійшла до обеліска та поклала квіти.

За словами Ківи, акція приурочена до річниці "визволення України від фашистських окупантів".

Нагадаємо, що Інститут національної пам'яті рекомендував замінити це формулювання на "вигнання нацистських окупантів", зазначивши, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а опинилася в радянській окупації.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео Букви

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ідіот ти. Я зараз покладу депутатське посвідчення і наб'ю тобі #бало", - нардеп Ківа відповідає на запитання про зв'язки ОПЗЖ з Росією. ВIДЕО