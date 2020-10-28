Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів у пам'ять про "наших дідів". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів в пам'ять про "наших дідів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ківа особисто формував колону, розставляючи молодих чоловіків у строю. Потім нардеп дав інтерв'ю телеканалам, підконтрольним куму Путіна Віктору Медведчуку - ZIK, 112 і NEWSONE. Після палкої промови в стилі СРСР, Ківа і вся масовка за командою підійшла до обеліска та поклала квіти.
За словами Ківи, акція приурочена до річниці "визволення України від фашистських окупантів".
Нагадаємо, що Інститут національної пам'яті рекомендував замінити це формулювання на "вигнання нацистських окупантів", зазначивши, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а опинилася в радянській окупації.
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согласно инструкциям от северного соседа....
Практически в каждой семье кто то погиб, непонятно про Киву он , что пиарится и хочет сказать, что самый главный патриот, при этом мечтает захватить власть и хочет отсидется жируя в теплых кабинетах, как делали это большевики, так у нас сейчас есть место где воевать, это на Донбасс и короновирус, а пиарится возле памятников погибшим это ни к месту, хочешь отдать дань уважения, прийди тихо и положи цветы.
Присяга МВД СССРhttps://youtu.be/0Og8FxvBpko
Слава Україні! Героям СЛАВА!!!
без'яєций хряк-барига імпотентно патякав на сцені Майдану тижнями і місяцяни так ні на що і не спромігшись.
Самий "героїчний" вчинок Порошенка - це те, що він назвав Новинського (одного з основних фігур в ОПЗЖ) - ***** православною, замість того, щоб сокирою відрубати йому язика.
І саме з того моменту почався реванш ПР - ОПЗЖ. І саме тому цей гібон з Херсону має змогу нести більшовицьку пургу на териториї Києва.