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Кива (367) Опозиційна платформа - За життя (466)

Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів у пам'ять про "наших дідів". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів в пам'ять про "наших дідів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ківа особисто формував колону, розставляючи молодих чоловіків у строю. Потім нардеп дав інтерв'ю телеканалам, підконтрольним куму Путіна Віктору Медведчуку - ZIK, 112 і NEWSONE. Після палкої промови в стилі СРСР, Ківа і вся масовка за командою підійшла до обеліска та поклала квіти.

За словами Ківи, акція приурочена до річниці "визволення України від фашистських окупантів".

Нагадаємо, що Інститут національної пам'яті рекомендував замінити це формулювання на "вигнання нацистських окупантів", зазначивши, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала вільною державою, а опинилася в радянській окупації.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ідіот ти. Я зараз покладу депутатське посвідчення і наб'ю тобі #бало", - нардеп Ківа відповідає на запитання про зв'язки ОПЗЖ з Росією. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
Там ще треба добряче придивитись, ким були їхні діди. Кива собрал несколько десятков молодых мужчин возле мемориала Вечного огня в Киеве, произнес речь и устроил массовое возложение цветов в память "наших дедов" - Цензор.НЕТ 4640
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28.10.2020 12:41
+25
Глядя на Киву, даже страшно представить его деда.
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28.10.2020 12:45
+23
Від зеленьки свою пику вже відмив?
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28.10.2020 12:41
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Це Ківа всю гомосятину зібрав чи когось бракує?
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28.10.2020 14:39 Відповісти
На лацкане флаг УПА,УНР, ЗУНР, ай яй яй как не стыдно ,Владим Владимыч не одобрит , а он может сделать так , что не только уши прижмутся, а че-то сожмется, или расслабится
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28.10.2020 14:41 Відповісти
дедофил
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28.10.2020 14:43 Відповісти
Кива возлагает,,,
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29.10.2020 10:38 Відповісти
Цікаво, хто фінансово утримує банду тітушні ківи.... 99 відсотків, що гроші ідуть з рашки через боса мертвячука. Тупа гнида лиса
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28.10.2020 14:52 Відповісти
время клоунов и дебилов... Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів у пам'ять про "наших дідів" - Цензор.НЕТ 8391 Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів у пам'ять про "наших дідів" - Цензор.НЕТ 8391 Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів у пам'ять про "наших дідів" - Цензор.НЕТ 8391
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28.10.2020 15:04 Відповісти
То фигня...От после легализации Луга/ндона на єкскурсию в столицу приедут "юные захарчата"...
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28.10.2020 15:18 Відповісти
нарк вялого ужа мял.ртом
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28.10.2020 15:20 Відповісти
Этот упоротый бабуин привел таких же пещерных приматов на церемонию возложения цветов
согласно инструкциям от северного соседа....
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28.10.2020 15:57 Відповісти
При форсировани Днепра в 1943 году за 2 месяца погибло 800 тыс.солдат Красной армии, многих из которых набирали в прифронтовых селах и зачисляли в так званую черную пехоту, потому, что воевали они в свое одежде темного цвета, даже обмундирования не давали по причине больших потерь,при этом Жуков говорил, чем больше украинцем погибнет, тем меньше их прийдется в Сибирь вывозить.
Практически в каждой семье кто то погиб, непонятно про Киву он , что пиарится и хочет сказать, что самый главный патриот, при этом мечтает захватить власть и хочет отсидется жируя в теплых кабинетах, как делали это большевики, так у нас сейчас есть место где воевать, это на Донбасс и короновирус, а пиарится возле памятников погибшим это ни к месту, хочешь отдать дань уважения, прийди тихо и положи цветы.
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28.10.2020 16:00 Відповісти
Семена звания лишили..а это, действующий полковник полиции))))
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28.10.2020 16:02 Відповісти
Семена лишили за то, что намутил себе это звание. Белецкому оставили, хоть он на Петра итотправлял отряды приматов.
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28.10.2020 17:19 Відповісти
а кива не накурил???))
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28.10.2020 17:23 Відповісти
Війна в якій загинуло вдвічи більше переможених ніж переможців, ківа про це не забув? Розповів про те, що ув'язнених з німецьких тюрмах у кращому випадку відправляли у гулаг? Дрочун херов.
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28.10.2020 16:18 Відповісти
навпаки - вдвічі більше переможців ніж переможених
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28.10.2020 21:35 Відповісти
Кива полоумный дурачок.Повторяй за Лисом
Присяга МВД СССРhttps://youtu.be/0Og8FxvBpko Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів у пам'ять про "наших дідів" - Цензор.НЕТ 8136
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28.10.2020 16:19 Відповісти
це якісь зеки чи даунбасовці? всі лисі з тупими мордами
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28.10.2020 16:34 Відповісти
Так дальше жить ніззя!Скрізь долбо**би!
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28.10.2020 16:58 Відповісти
нє мужчін а 3.14дарасов.
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28.10.2020 17:09 Відповісти
он мне очень похож на Валуева из ГД. РФ - просто братья двойняшки.
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28.10.2020 17:35 Відповісти
Уже нету клоунов, которые раньше играли роль дедов из НКВД. Совсем иссякла фантазия у тупорылых совкодрочеров.
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28.10.2020 18:27 Відповісти
**#нутий на голову дрочун Ківік гадає що він "суперБосс" .... Але ті що по лінії стають за його командою зовсім самоповагу не мають?!
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28.10.2020 18:28 Відповісти
Кива подрочил на дидов.
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28.10.2020 18:42 Відповісти
Олигофрен, радостно продавшийся жоппоблоку, устраивает откровенно враждебные УКРАИНЕ акции и никто его не наказал... Смотрите на своего кумира-шарикова, электорат, который голосует за жоппоблок!
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28.10.2020 18:49 Відповісти
Пришла осень начались психозы. А фашистскую идеологию мы не примем как прочим и самого Илью Киву. Он страшней чем некоторые фашисты,или дурней.
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28.10.2020 18:51 Відповісти
Ви перебільшуєте. Лякають фанатики. А ця тупа скотина багато чого сама боїться.І , перш за все, помилитися у виборі хозяїна. А потім, зникнути з поля зору хазяїна. Такий собі шакал у Шерхана.
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28.10.2020 21:57 Відповісти
в ширинке не шарился во время праздника, а то нудновато стоять?
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28.10.2020 19:02 Відповісти
Цьому дурневі вже мабуть пора ампутувати те місце, котре він любить чухати під час засідань ВР ато воно погано впливає на його мавпячий мозок.
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28.10.2020 19:10 Відповісти
Господи! когда уже это всё закончится, и всю эту шоблу выцепят на фонарях.
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28.10.2020 19:11 Відповісти
Армия Медведчука они ещё принесут лихо Украине
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28.10.2020 19:28 Відповісти
судя по его роже, они с валуевым братья. по деду. таки подгуляла их бабка с абизяном ))
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28.10.2020 21:05 Відповісти
В ігнор - цього покидька! В ПОВНИЙ ігнор!!! Ніяких коментарів і дописів. Цього урода немає, він не існує. Йому немає з чого і з кого брати свою енергію. Він - НІЩО. Нехай москальня захлинеться цим ігнором. Адже, москальні потрібен такий гівнюк. От нехай москаля і годується такими гівнюками. ІГНОР цьому москальському півню!!! Ігнор - москальні!!!

Слава Україні! Героям СЛАВА!!!
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28.10.2020 21:48 Відповісти
Ця тупа скотина , здається, грає себе в Мусоліні)))
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28.10.2020 21:52 Відповісти
За дидов! За дидов, блеа!
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28.10.2020 21:54 Відповісти
Кто платит, тот и заказывает Киву...
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28.10.2020 22:05 Відповісти
киво провёл церемонию воздрочения..
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28.10.2020 22:13 Відповісти
За цією сволотою стоїть величезне бабло Креля-ді. Це бабло використовується виключно на знищення України. Це бабло використовується виключно на відтворення ідеї "рузькаго міра" та малороського утворення в межах міжнаціонального концтабору під назвою Російська Федерація. Росія, як була так і залишається "тюрмою народів". Прибалти з неї вирвалися, грузини - майже. Українці - воюють. Одні за відрив, другі за повернення. За повернення в паРАШУ мутують російські віруси, які не знають і не хочуть знати української культури, мови, літератури. Ці віруси вбивали і продовжують вбивати ВСЕ українське. Ось де ДІЙСНА пандемія, яка знищую Україну віками. А українці БЛД!!! ЖИВУТЬ!!! І будуть жити на своїй Богом даній землі. Чуєте, чужеземці, що присмокталися до України? Чуєте, порохівня, зеленці, коломойські, кучми, дубинські... і інша нечисть? Скоро почнеться Велике прибирання ...івських конюшень. СКОРО!!! Там ківами навіть вітерець не подихне. Бо лайно має бути у смітнику в ізольваному герметичному пакеті для повної утилізації.
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28.10.2020 22:31 Відповісти
Ківа зібрав кілька десятків молодих чоловіків біля меморіалу Вічного вогню в Києві, виголосив промову і влаштував масове покладання квітів у пам'ять про "наших дідів" - Цензор.НЕТ 5806
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28.10.2020 23:23 Відповісти
Где работаете, патиёты? Как в рабочий день можно водить козу по городу? Видимо, у этой быдломассы, зарплатный проект - Кива.
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29.10.2020 08:09 Відповісти
Дякуйте Порошенку. Вишиватні.
без'яєций хряк-барига імпотентно патякав на сцені Майдану тижнями і місяцяни так ні на що і не спромігшись.
Самий "героїчний" вчинок Порошенка - це те, що він назвав Новинського (одного з основних фігур в ОПЗЖ) - ***** православною, замість того, щоб сокирою відрубати йому язика.
І саме з того моменту почався реванш ПР - ОПЗЖ. І саме тому цей гібон з Херсону має змогу нести більшовицьку пургу на териториї Києва.
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29.10.2020 08:14 Відповісти
більшовицько- ленінським окупантам . **** продажна цей Ківа
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29.10.2020 08:39 Відповісти
Муссолини тоже борзо начинал, но фигово кончил
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29.10.2020 08:49 Відповісти
тупой милиционер)
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29.10.2020 09:58 Відповісти
Це точно,ківа,щось дуже постарів...?Знов відосік ліпить?
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29.10.2020 13:35 Відповісти
Це точно,ківа,щось дуже постарів...?Знов відосік ліпить?
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29.10.2020 13:39 Відповісти
Стадо тупых баранов.
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29.10.2020 13:39 Відповісти
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