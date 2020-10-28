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"Я ще повернуся", - Ляшко, який програв довибори до ВР по 208 округу, звинувачує владу у фальсифікаціях і підкупі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Глава Радикальної партії Олег Ляшко програв вибори в окрузі №208 на Чернігівщині та заявив про підкуп і фальсифікації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив у спеціальному відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі.

"Центральна виборча комісія повідомляє про те, що вибори в 208 окрузі виграв мій конкурент кандидат від влади Анатолій Гунько. Але я думаю, навряд чи в Україні знайдеться хоч одна свідома людина, яка може повірити в те, що на моїй рідній Чернігівщині переміг у Ляшка Гунько, якого ніхто знати не знав. Перемогу здобув я, здобула моя команда. Але ми не змогли подолати підкуп і фальсифікації", - сказав Ляшко.

За даними ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі №208 в Чернігівській області на довиборах до Верховної Ради переміг кандидат від партії "Слуги народу" Анатолій Гунько з результатом 34,1% голосів виборців, на другому місці Олег Ляшко - його підтримали 31,78% виборців.

Ляшко стверджує, що за всіма соцдослідженнями, він впевнено перемагав з розривом понад 10 відсотків.

Читайте також: "Слугу народу" Гунька, який переміг на виборах у 208-му окрузі, судили за захоплення землі в Броварах, - журналіст Руденко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
ну.. после такого, теперь Ляшко должен жениться на своем конкуренте..
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28.10.2020 15:32
+16
"Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 5384
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28.10.2020 15:59
+14
Зелень по популизму в разы переплюнула и бабушку украинского популизма, и её отпрысков )))

Теперь и Юле и Ляшку одна дорога - на пенсион.
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28.10.2020 15:41
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ну.. после такого, теперь Ляшко должен жениться на своем конкуренте..
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28.10.2020 15:32 Відповісти
Зелень по популизму в разы переплюнула и бабушку украинского популизма, и её отпрысков )))

Теперь и Юле и Ляшку одна дорога - на пенсион.
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28.10.2020 15:41 Відповісти
ні, має вийти заміж
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28.10.2020 16:37 Відповісти
Может Ахмет возьмет обувь чистить.
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28.10.2020 18:34 Відповісти
Не жениться, а выйти замуж.
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28.10.2020 20:34 Відповісти
Я еще вернусь и снова обосрусь....
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28.10.2020 22:07 Відповісти
после проигрыша трем гунькам он татарину не нужен!))
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29.10.2020 09:39 Відповісти
Для таких обвинений нужны серьезные доказательства. А "понты колотить" и бросать беспочвенные обвинения, чтобы прикрыть свою политическую импотенцию - много ума не надо
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28.10.2020 15:33 Відповісти
а у слуг шо,на единственном округе потенция необьяснимо возросла? "Победу одержал я, но мы не смогли преодолеть подкуп и фальсификации", - Ляшко о довыборах в ВР в 208 округе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 1061
тебе ж и говорят,что это виагра,все искусственно
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28.10.2020 15:36 Відповісти
А шо, в Раду ещё где то выборы проходили?))))
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28.10.2020 15:46 Відповісти
проходили...в прошлом году.но с тех пор ситуация кардинально для слуг изменилась "Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 2102
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28.10.2020 15:59 Відповісти
И это потому в этом году победил кандидат от СН?)))
Слив засчитан))))
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28.10.2020 16:08 Відповісти
"Я ще повернуся", - Ляшко, який програв довибори до ВР по 208 округу, звинувачує владу у фальсифікаціях і підкупі - Цензор.НЕТ 7342 за счет виагры
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28.10.2020 16:12 Відповісти
И при наличии двух "двойников" у Слуги Народа,победа за ним.
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28.10.2020 17:01 Відповісти
Тоді вперед, через суд доказувати факти фальсифікації. Голою сракою їжака не вб*єш.
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28.10.2020 15:33 Відповісти
как раз через украинский суд, он может доказать даже, что Гунько сожрал капитана Кука. Это вопрос денег, а не правосудия.
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28.10.2020 15:35 Відповісти
"Голою сракою їжака не вб*єш"
А от це вже точно не про Ляшка "Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 3491
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28.10.2020 15:43 Відповісти
Двойников наплодили Гунько, минимум двоих. Процентов 5 в сумме они отъели. Но Ляшко это тоже не помогло. Уж больно грязная репутация. В том числе политическая.
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28.10.2020 15:34 Відповісти
олежка сбавил обороты "Победу одержал я, но мы не смогли преодолеть подкуп и фальсификации", - Ляшко о довыборах в ВР в 208 округе на Черниговщине - Цензор.НЕТ 3633.видать ринат сказал не отсвечивать
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28.10.2020 15:34 Відповісти
Походу Замайбах Каломойского тоже победило везде, но опять жеж, фальсификации...
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28.10.2020 15:39 Відповісти
#Инсайд
Наш источник в ОП сообщил, что Сергей Шефир достиг договоренностей с Ринатом Ахметовым относительно 208 округа, Ляшко продолжит ломать комедию, но без долгих судебных процессов. Победа в Чернигове станет символом для Слуг Народа, что партия Президента ещё пользуется поддержкой украинцев.
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28.10.2020 15:41 Відповісти
Скоро всі слугинароду перїдуть жити до Чернігова.))
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28.10.2020 15:47 Відповісти
Термінатор з вилами "Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 7470
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28.10.2020 15:42 Відповісти
"Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 6346

"Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 1634
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28.10.2020 15:45 Відповісти
"Не відступай!"
"Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 8417
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28.10.2020 15:51 Відповісти
никуда ты не вернешься. у шлюх дорога в один конец, хоть у обычных, хоть у политических. вышла шлюха в тираж - это навсегда.
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28.10.2020 15:45 Відповісти
"Перемога Пальчевского" и "Перемога Ляшка!" - могут содать каолицию на двоих не так обиднее будет.
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28.10.2020 15:46 Відповісти
Радикальна партія "Пальцем в дупу" - називайте так це нове об"єднання.))
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28.10.2020 15:49 Відповісти
"Я ще повернуся", - Ляшко, який програв довибори до ВР по 208 округу, звинувачує владу у фальсифікаціях і підкупі - Цензор.НЕТ 4217
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28.10.2020 17:18 Відповісти
"Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 5384
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28.10.2020 15:59 Відповісти
Я считаю это признак явной нетолерантности к представителям ЛГБТ-сообщества.
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28.10.2020 15:50 Відповісти
Да ,но сначала надо отсидеть лет 15 .... "Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 4256
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28.10.2020 15:51 Відповісти
Хреновый их ахметки продюсер!
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28.10.2020 15:53 Відповісти
Олежко конечно еще тот Мир-Дверь-Мяч, но без его "скотиняк" как-то скучно во всеобщей клоунаде. За спич с притчей - 5 баллов Ляшку, просто до слез! "Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 6844
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28.10.2020 15:54 Відповісти
"Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 9477
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28.10.2020 15:58 Відповісти
Ото-ж, это тебе не при воре Порошенко выборы выигрывать!
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28.10.2020 16:03 Відповісти
Не выдержал конкуренции. На арене цирка сейчас не протолкнуться. Выживает смешнейший.
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28.10.2020 16:08 Відповісти
Іди в дупу, Ахметовська лялька!! Одна лялька олігарха, проти іншої ляльки другого олігарха. Задовбали!!!!
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28.10.2020 16:17 Відповісти
не надо.тебя и на трк украина хватает
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28.10.2020 16:29 Відповісти
Ляшку надо лишь подождать - в следующм составе парламента клоунов поубавится, и на него снова начнут покупать билеты.
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28.10.2020 16:40 Відповісти
Ляшку напихали зеленых йенгов, спонсоры бросили парня окончательно. а как было выгодно срать на Пороха и под веселые визги покидать коалицию.
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28.10.2020 16:44 Відповісти
Ляшко ж звісно, що людина заможна, з нерухомістю у Києві, з коштовними речами тощо. Але ж зверніть увагу, на відео він одягнений у чорну засалену та затягану куртку з клубною символікою Шахтаря (чому не ФК "Десна", якщо вже звертається до своїх чернігівських виборців?) і виглядає як бомж якийсь. Перший раз бачу політика, який звертається до своїх виборців на всю країну, одягненого не нейтрально, а в клубну екіпіровку будь-якого футбольного клубу чи спортивного товариства.
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28.10.2020 16:48 Відповісти
поберуться з брехункою юляшою тай на лавочку під тин лускати насіння!!!!
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28.10.2020 16:52 Відповісти
А от цікаво, на місцевих виборах у цьому окрузі хто переміг? Якщо не зелені слуги, тоді є підозра дійсно на фальсифікації...
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28.10.2020 17:02 Відповісти
ариведерчи, бамбино !!!
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28.10.2020 17:02 Відповісти
100% была фальсификация, чтоб не пршёл скотиняка а прошёл уй знает какой то член зе без польта, это не возможно.
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28.10.2020 17:02 Відповісти
Олежа,повертайся до Борі..."Я ще повернуся", - Ляшко, який програв довибори до ВР по 208 округу, звинувачує владу у фальсифікаціях і підкупі - Цензор.НЕТ 3789
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28.10.2020 17:02 Відповісти
Да не стоит возвращаться-сейчас во власти хватает и пи***сов и клоунов.
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28.10.2020 17:09 Відповісти
Але згадаємо,що Ляшко єдиний,який підняв тему національності Зеленського назвавши його "безрідним","зайшлим",натякаючи що він сам,Ляшко,корінний українець,а Зєлєнський єврей...Прямо не говорив,уникаючи звинувачення в антисемітизмі,але ясно було всім...Зєлєнський відповів відомим номером в "Кварталі",де він якби п"яний в зюзю виходить і мочить Ляшка...З того часу між ними смертельна ворожнеча...Немає сумніву,що Ляшко,вже будучи нардепом нашого зеленого президента лупив би побільше Гончаренка,причому і з боку національності теж...Тому я особисто не сумніваюсь,що Ляшко в даному випадку правий,голоси підтасовані,причому все зроблено так,ніби йому дають зелену дорогу...А з другої сторони - карма,все життя намахувати інших...повинні і тебе намахати...
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28.10.2020 17:19 Відповісти
Ага, выиграю немножко в лотерею и вернусь...
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28.10.2020 17:25 Відповісти
та якби тільки не в труні...
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28.10.2020 17:26 Відповісти
Іди нах. скотиняка. Такої продажної тварини ще треба пошукати.
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28.10.2020 17:29 Відповісти
Ляшко це політична повія (а може і не тільки політична).
шЛяшко разом зі слугами урода гавкав на Пороха. А тепер друзі урода переграли свого друга цю шльондру.
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28.10.2020 18:05 Відповісти
"Я ще повернуся", - Ляшко, який програв довибори до ВР по 208 округу, звинувачує владу у фальсифікаціях і підкупі - Цензор.НЕТ 3937
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28.10.2020 18:17 Відповісти
Гніда ахметівська. Наплодило двійників конкурента, все одно - просрало і ще щось вякає про фальсифікаціїї. Курва задньопривідна!!!
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28.10.2020 18:44 Відповісти
иди в жопу
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28.10.2020 19:06 Відповісти
и в лоторейки уже не будет выигрываться
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28.10.2020 19:07 Відповісти
мда..Все тебя знают,Ляшко..Как знают и то что продажная, коррупционная проститутка. Так что лучше тебе не возвращаться...Оставайся там где ты есть --в ж..опе...
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28.10.2020 19:10 Відповісти
Прошло двое суток после выборов, а об официальных результатах мы знаем крайне мало, кроме того, что у Олега Ляшка украли победу.
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28.10.2020 19:42 Відповісти
у нас типа политики даже проигрывать по мужски не умеют
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28.10.2020 19:43 Відповісти
не тем подставил.
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28.10.2020 20:55 Відповісти
Скотиняки "Я ще повернуся", - Ляшко, який програв довибори до ВР по 208 округу, звинувачує владу у фальсифікаціях і підкупі - Цензор.НЕТ 7663
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28.10.2020 22:42 Відповісти
Скотинякам немає місця в радах ні верховних, ні місцевих!
Зрадникам місце на задворках!
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29.10.2020 01:38 Відповісти
На панель иди, олежек
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29.10.2020 03:08 Відповісти
Партія "Ляшка" програла...
Буває...
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29.10.2020 07:31 Відповісти
 
 