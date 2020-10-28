Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас. ВIДЕО
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Стерв'ятники чи Україна? Володимир Зеленський став на крок ближче до Майдану проти самого себе. І тепер мусить обрати - із ким йому по дорозі: із посіпаками Путіна чи батьківщиною.
У свіжому випуску "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою аналізує наслідки виборів і те, чого нам усім варто боятися після того, як Медведчук і Коломойський ніде не отримали перемоги на місцевих виборах.
Після цього Медведчук і Коломойський пішли в наступ. І для цього вирішили скористатися послугами Конституційного Суду, аби вкотре посварити Зеленського із західними партнерами. В реальному житті, на відміну від серіалу, в дупу послати їх не вийде. А якщо і вийде - то це матиме вкрай сумні наслідки.
Так от, Конституційний суд ухвалив рішення, яке де-факто перекреслює антикорупційну реформу, бо воно означає:
- скасування електронного декларування;
- скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя;
- скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.
Що це означатиме для відносин України із західними партнерами? (спойлер - аж геть нічого хорошого). Чи може щось виправити Зеленський? Як Коломойський і далі намагатиметься підірвати і без того не монолітну фракцію "Слуг народу"? Та чого іще в цій ситуації не вистачає Віктору Медведчуку для повного щастя?
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Нагадуємо, 27 жовтня Конституційний суд України виніс рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
Будь ласка, зачекайте...
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народународного. Это уже не наивность, а просто тупость.
7 ч. ·
Две недели клоун у нас патетично спрашивал нужно ли садить пожизненно за коррупцию. Через два дня узнаем, что они отменяют ответственность за недостоверное декларирование.
а,Марина Ярмолаева?!(практически(с))
Бедную Бубу обидеть хотят. Бубочка совсем не причем. Злые презлые бояре заговоры строят.
Ничего, что Коломойский владеет Зеленским полностью и безраздельно. Вплоть до того, что к Зеленскому надсмотрщики Коломойского приставлены?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Але це потім. А зараз треба не дати їм вкрасти в нас 350 мільонів доларів.
Бюджет такого міста як Львів - 10 мільярдів гривень. За ці гроші місто рік ремонтує дороги, платить перевізникам та утримує дитячі садки. Олігархи Суркіси хочуть вкрасти таку ж суму - 10 мільярдів гривень або 350 мільйонів доларів. Правда, не лише у львів'ян, а в кожного українця. І в тебе теж, наш любий друже.
І лише ти можеш їх зупинити. Адже велика корупція потребує великого громадського контролю. Завтра в Київському апеляційному суді Приватбанк буде оскаржувати рішення Печерського райсуду. На початку вересня той суд сказав, що державний Приватбанк повинен виплатити офшорним компаніям Суркісів 350 мільйонів доларів. Нагадаємо, що за такі ж гроші велике місто живе рік.
Печерський суд виніс таку ухвалу без розгляду справи по суті, а як «забезпечення позову». Простіше кажучи, щоб перестрахуватись, вони виписали Суксісам 10 мільярдів гривень за рахунок громадян України. Це незаконно. Саме тому Приват подав апеляцію, щоб зупинити суддівське свавілля.
На минулому тижні ми вже були під цим судом. Засідання зупинили та перенесли на «давайте вже після виборів». Вибори пройшли. І ми знову запрошуємо вас на акцію - повоювати за немалі гроші. Ми знаємо, як зберігати для держави мільярди. Нас ненавидять судді. Але ми все одно приходимо. Будь одним із нас. Громадський контроль має бути масовим.
29 жовтня, 10:30
Київський апеляційний суд, вул. Солом'янська, 2а.
Об этом знают у Кличка и в Офисе Президента, но ничего не предпринимают, полиция не реагирует.
слуги Народа и ОПЗЖ действуют сообща и и являются врагами государства Украина.