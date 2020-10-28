УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
9 192 42
Коломойський (1420) КС (1154) Медведчук (1323) електронне декларування (1016) Данилюк-Ярмолаєва (361)

Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Стерв'ятники чи Україна? Володимир Зеленський став на крок ближче до Майдану проти самого себе. І тепер мусить обрати - із ким йому по дорозі: із посіпаками Путіна чи батьківщиною.

У свіжому випуску "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою аналізує наслідки виборів і те, чого нам усім варто боятися після того, як Медведчук і Коломойський ніде не отримали перемоги на місцевих виборах.

Після цього Медведчук і Коломойський пішли в наступ. І для цього вирішили скористатися послугами Конституційного Суду, аби вкотре посварити Зеленського із західними партнерами. В реальному житті, на відміну від серіалу, в дупу послати їх не вийде. А якщо і вийде - то це матиме вкрай сумні наслідки.

Так от, Конституційний суд ухвалив рішення, яке де-факто перекреслює антикорупційну реформу, бо воно означає:

- скасування електронного декларування;

- скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя;

- скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Що це означатиме для відносин України із західними партнерами? (спойлер - аж геть нічого хорошого). Чи може щось виправити Зеленський? Як Коломойський і далі намагатиметься підірвати і без того не монолітну фракцію "Слуг народу"? Та чого іще в цій ситуації не вистачає Віктору Медведчуку для повного щастя?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадуємо, 27 жовтня Конституційний суд України виніс рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9547
показати весь коментар
28.10.2020 16:32
+14
Ни одна партия за все годы независимости Украины не ставила целью тотальную зачистку судебной системы Украины с созданием ее с нуля. А именно суды - та черная дыра, в которую улетают попытки любых реформ в стране и борьбы с коррупцией.
показати весь коментар
28.10.2020 16:38
+13
Alex N Alex Noyt

7 ч. ·

Две недели клоун у нас патетично спрашивал нужно ли садить пожизненно за коррупцию. Через два дня узнаем, что они отменяют ответственность за недостоверное декларирование.
показати весь коментар
28.10.2020 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9547
показати весь коментар
28.10.2020 16:32 Відповісти
..*Я тебе вистругав ..я тебе і спалю * ... Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9462

..
...Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 329....
показати весь коментар
28.10.2020 16:48 Відповісти
Да не будет они его сжигать! Буратина ему нужен!
показати весь коментар
28.10.2020 16:52 Відповісти
все верно - они уже как минимум видят его на втором сроке...
показати весь коментар
28.10.2020 17:14 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9195
показати весь коментар
28.10.2020 16:50 Відповісти
Попрошу НАС в один ряд с Членограем не ставить.
показати весь коментар
28.10.2020 16:36 Відповісти
Ну не зеленского ж они банкротят...
показати весь коментар
28.10.2020 16:49 Відповісти
Ни одна партия за все годы независимости Украины не ставила целью тотальную зачистку судебной системы Украины с созданием ее с нуля. А именно суды - та черная дыра, в которую улетают попытки любых реформ в стране и борьбы с коррупцией.
показати весь коментар
28.10.2020 16:38 Відповісти
Как будто когда то олигархам был интересен добробут украинцев или Украины, их интересует только собственная выгода и доход. Ничего нового не открыли. У нас давно люди работают на правительство.
показати весь коментар
28.10.2020 16:40 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 6828 Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 2547
показати весь коментар
28.10.2020 16:46 Відповісти
Ты в курсе, что ТЮ лежит давно и плотно и под Коломоем, и под Медведчуком?
показати весь коментар
28.10.2020 18:07 Відповісти
да кому она нужна клюшка старая.
показати весь коментар
29.10.2020 00:05 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 489
показати весь коментар
28.10.2020 16:45 Відповісти
Для этого зеленский и поставлен на президентство: как флюгер смотреть только на Порошенко, в то время как за его спиной/затылком эта пара (или больше) кукловодов будет делать, что захочет. Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9460
показати весь коментар
28.10.2020 16:47 Відповісти
_Это только бояре злодеи, а царь - ангелочек и действительно хочет добра народу народного. Это уже не наивность, а просто тупость.
показати весь коментар
29.10.2020 01:40 Відповісти
И надо же, партнерам не дают нас осчастливить. Да, как же мы без них? Они ночами там не спят, а мы...... .Эх.
показати весь коментар
28.10.2020 16:47 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 1807
показати весь коментар
28.10.2020 16:54 Відповісти
Alex N Alex Noyt

7 ч. ·

Две недели клоун у нас патетично спрашивал нужно ли садить пожизненно за коррупцию. Через два дня узнаем, что они отменяют ответственность за недостоверное декларирование.
показати весь коментар
28.10.2020 17:02 Відповісти
_Так в напёрстки всегда выигрывает напёрсточник, а не лопух, отвечающий на вопрос "Где шарик?"
показати весь коментар
29.10.2020 01:43 Відповісти
Результати останніх виборів показали, що більшість людей вже розібрались - хто справжній ворог України.
показати весь коментар
28.10.2020 17:03 Відповісти
Більшість розібралась і залишилась вдома...А меншість пішла і обрала те саме лайно...
показати весь коментар
28.10.2020 17:26 Відповісти
Про амеб речь не шла.
показати весь коментар
28.10.2020 18:11 Відповісти
Mykola Nikolaus

Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 491
показати весь коментар
28.10.2020 17:06 Відповісти
почему даже у слидства.инфо практически не звучит имя реального хозяина Украины-рыжего гудка ахметова?!
а,Марина Ярмолаева?!(практически(с))
показати весь коментар
28.10.2020 17:07 Відповісти
Реальний господар України - колишній рудий, а нині лисий. Кучма.
показати весь коментар
29.10.2020 07:04 Відповісти
После этого Медведчук и Коломойский решили пойти в наступление. И воспользоваться услугами Конституционного Суда, чтобы в очередной раз поссорить Зеленского с западными партнерами.

Бедную Бубу обидеть хотят. Бубочка совсем не причем. Злые презлые бояре заговоры строят.

Ничего, что Коломойский владеет Зеленским полностью и безраздельно. Вплоть до того, что к Зеленскому надсмотрщики Коломойского приставлены?
показати весь коментар
28.10.2020 18:09 Відповісти
аналітика рівня "придумав розказав"... а ще за голосіту пнуться... рібят, вас зрадойопів зразка 2016-19 рр їпуть в усі ваші гнилі дірки, а ви пірдьож "зєлянєвінавватая" розвели!
показати весь коментар
28.10.2020 18:24 Відповісти
ониневиноватыя
показати весь коментар
29.10.2020 00:04 Відповісти
Навіть Ахметов з Пінчуком хоч мікроскопічну, але якусь частинку своїх мільярдів виділяють на боротьбу з коронавірусом. Ці два хунвейбіни тільки крадуть і грабують народ.Пора вже українцям більш уважно придивитись до цих, вибачте на слові, "панів-товаришів".
показати весь коментар
28.10.2020 18:50 Відповісти
Що гірше буде, то краще. 73% ідіотів можна вилікувати тільки справжнім "зубожінням".
показати весь коментар
28.10.2020 18:55 Відповісти
Не можна.
показати весь коментар
29.10.2020 01:45 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, партнови, шуфричі, мураєви, бойки, гепи, єрмаки, бужанські...і...і...і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
28.10.2020 19:16 Відповісти
Та звиздец этому зеленому гоблину, здается мне, именно его лошару и повесят на столбе. А если нет, то все кто поумнее, сделали выводы из предыдущего майдана и не допустят такой оказии, будет стадо радоваться сраному "руському миру"
показати весь коментар
28.10.2020 20:53 Відповісти
Начните лучше с того, как кучка дегенератов аля 46% выбрала *********.
показати весь коментар
29.10.2020 08:27 Відповісти
Після наступного Майдану почнемо одразу з суддів

Але це потім. А зараз треба не дати їм вкрасти в нас 350 мільонів доларів.

Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 410

Бюджет такого міста як Львів - 10 мільярдів гривень. За ці гроші місто рік ремонтує дороги, платить перевізникам та утримує дитячі садки. Олігархи Суркіси хочуть вкрасти таку ж суму - 10 мільярдів гривень або 350 мільйонів доларів. Правда, не лише у львів'ян, а в кожного українця. І в тебе теж, наш любий друже.

І лише ти можеш їх зупинити. Адже велика корупція потребує великого громадського контролю. Завтра в Київському апеляційному суді Приватбанк буде оскаржувати рішення Печерського райсуду. На початку вересня той суд сказав, що державний Приватбанк повинен виплатити офшорним компаніям Суркісів 350 мільйонів доларів. Нагадаємо, що за такі ж гроші велике місто живе рік.

Печерський суд виніс таку ухвалу без розгляду справи по суті, а як «забезпечення позову». Простіше кажучи, щоб перестрахуватись, вони виписали Суксісам 10 мільярдів гривень за рахунок громадян України. Це незаконно. Саме тому Приват подав апеляцію, щоб зупинити суддівське свавілля.

На минулому тижні ми вже були під цим судом. Засідання зупинили та перенесли на «давайте вже після виборів». Вибори пройшли. І ми знову запрошуємо вас на акцію - повоювати за немалі гроші. Ми знаємо, як зберігати для держави мільярди. Нас ненавидять судді. Але ми все одно приходимо. Будь одним із нас. Громадський контроль має бути масовим.
29 жовтня, 10:30
Київський апеляційний суд, вул. Солом'янська, 2а.
показати весь коментар
29.10.2020 09:27 Відповісти
Революції потрібно закінчувати стовпами, а не зеленками та мусорними баками. І накше вам котли, а їм знову знущатися та грабувати тих хто залишиться.
показати весь коментар
29.10.2020 10:01 Відповісти
Почему только Медведчук и Коломойский, а остальные олигархи и на них похожие, чем занимаются?
показати весь коментар
29.10.2020 11:23 Відповісти
Вы посмотрите, что происходит сейчас в Киеве: в Соломенском, Святошинском, Дарницком и Шевченковском районах люди В. Столара пытаются любыми путями добиться пересчета голосов с целью протянуть в Киевсовет партию сотрудника ГРУ ГШ, гражданина россии (параши) - А. Пальчевского.
Об этом знают у Кличка и в Офисе Президента, но ничего не предпринимают, полиция не реагирует.
слуги Народа и ОПЗЖ действуют сообща и и являются врагами государства Украина.
показати весь коментар
29.10.2020 11:29 Відповісти
туфта.
показати весь коментар
29.10.2020 12:07 Відповісти
мертвечука на зону,беню американцям і на дві величезні проблеми буде меньше
показати весь коментар
29.10.2020 14:58 Відповісти
 
 