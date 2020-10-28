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Робот-собака Boston Dynamics допомагатиме уточнити розподіл радіації в Чорнобилі. ВIДЕО
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Вчені з Брістольського університету привезли на Чорнобильську АЕС робота-собаку "SPOT" від Boston Dynamics. Їх завдання - дослідити, як апарат функціонуватиме в умовах підвищеної радіації.
Про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Герхард
показати весь коментар28.10.2020 20:06
+12 faust7808
показати весь коментар28.10.2020 20:08
+7 iMedvedeff
показати весь коментар28.10.2020 20:07
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Мне почему-то кажется, что интеллекта и законопослушности в этом роботе больше, чем в ЗЕ.
И даже когда в Германии заказывали дистанционно управляемые бульдозеры, соврали о уровне радиации в которых эти бульдозеры должны были работать (существенно его занизив).
Бульдозеры, естественно вышли из строя.
Автори цобакена напевно поважають Закони робототехніки Азімова...