Робот-собака Boston Dynamics допомагатиме уточнити розподіл радіації в Чорнобилі. ВIДЕО

Вчені з Брістольського університету привезли на Чорнобильську АЕС робота-собаку "SPOT" від Boston Dynamics. Їх завдання - дослідити, як апарат функціонуватиме в умовах підвищеної радіації.

Про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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