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Робот-собака Boston Dynamics допомагатиме уточнити розподіл радіації в Чорнобилі. ВIДЕО

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Вчені з Брістольського університету привезли на Чорнобильську АЕС робота-собаку "SPOT" від Boston Dynamics. Їх завдання - дослідити, як апарат функціонуватиме в умовах підвищеної радіації.

Про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+21
Лучше бы изучили, как эта собака будет справляться с обязанностями вместо Зеленского.

Мне почему-то кажется, что интеллекта и законопослушности в этом роботе больше, чем в ЗЕ.
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28.10.2020 20:06
+12
Прикольно . Но правильнее бы в качестве эксперимента отправить туда собачьи рты портновой шлюхи и дубинеску с бужанской. Это единственная польза, которую они смогут принести для Украины ☝️☝️☝️
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28.10.2020 20:08
+7
Робот-собака Boston Dynamics будет помогать уточнить распределение радиации в Чернобыле - Цензор.НЕТ 3143
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28.10.2020 20:07
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Лучше бы изучили, как эта собака будет справляться с обязанностями вместо Зеленского.

Мне почему-то кажется, что интеллекта и законопослушности в этом роботе больше, чем в ЗЕ.
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28.10.2020 20:06 Відповісти
В спамє узнаєш.
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28.10.2020 20:09 Відповісти
Робот-собака Boston Dynamics будет помогать уточнить распределение радиации в Чернобыле - Цензор.НЕТ 3143
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28.10.2020 20:07 Відповісти
Представляю, как бы мокшанский супер робот Фёдор полз бы с антеной в попе в глубь саркофага)))
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28.10.2020 20:51 Відповісти
Спасибо, поржали всей локацией (с) Сидорович
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28.10.2020 21:18 Відповісти
Прикольно . Но правильнее бы в качестве эксперимента отправить туда собачьи рты портновой шлюхи и дубинеску с бужанской. Это единственная польза, которую они смогут принести для Украины ☝️☝️☝️
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28.10.2020 20:08 Відповісти
Когда произошла авария на ЧАЭС, СССР начал традиционно всем врать.
И даже когда в Германии заказывали дистанционно управляемые бульдозеры, соврали о уровне радиации в которых эти бульдозеры должны были работать (существенно его занизив).
Бульдозеры, естественно вышли из строя.
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28.10.2020 20:10 Відповісти
туристам в зоне отчуждения будет еще одна замануха.
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28.10.2020 20:12 Відповісти
Янелох усЁ просрал и пользы от него как от сраного кота....в расход))))
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28.10.2020 20:12 Відповісти
а бейцы откусить бубе этот собакевич,часом,не обучен?
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28.10.2020 20:22 Відповісти
На жаль, навряд чи.
Автори цобакена напевно поважають Закони робототехніки Азімова...

Робот-собака Boston Dynamics допомагатиме уточнити розподіл радіації в Чорнобилі - Цензор.НЕТ 4269
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28.10.2020 21:12 Відповісти
- Собаки ходят (с)
Робот-собака Boston Dynamics будет помогать уточнить распределение радиации в Чернобыле - Цензор.НЕТ 1480
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28.10.2020 20:23 Відповісти
Будущее рядом.
Робот-собака Boston Dynamics будет помогать уточнить распределение радиации в Чернобыле - Цензор.НЕТ 7575
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28.10.2020 20:27 Відповісти
Может премьером нам робота из Бостона пришлют,всё умнее нынешнего будет.
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28.10.2020 20:28 Відповісти
а как же нарасийский робот, тот что на водке работает и радиации не боитсо?
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28.10.2020 20:32 Відповісти
Там только фауна начала возраждаться, не глядя на "охоту"....
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28.10.2020 20:43 Відповісти
Медведчук посоветовал бы робота Федора из рашки.
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28.10.2020 20:50 Відповісти
Хочу такую собаку. Робот-собака Boston Dynamics допомагатиме уточнити розподіл радіації в Чорнобилі - Цензор.НЕТ 7152
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28.10.2020 21:48 Відповісти
"жениться бы вам, барин!"
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29.10.2020 10:07 Відповісти
бостонский робот спасает бостонскую собаку (пародия)https://www.youtube.com/watch?v=y3RIHnK0_NE&fbclid
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28.10.2020 22:17 Відповісти
 
 