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За добу коронавірус виявили у 287 дітей та 363 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

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За весь час пандемії в Україні захворіли 370 417 осіб. З них 21 430 дітей, а також 22 650 медпрацівників.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу одужали 2 990 пацієнтів з COVID-19. ... Захворіли 7 342 особи. З них 287 дітей, а також 363 медпрацівники. Госпіталізовано 976 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 113 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 370 417 осіб. З них 21 430 дітей, а також 22 650 медпрацівників.

Всього одужали 151 632 пацієнти, а летальних випадків - 6 868.

Також читайте: COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 577, Харківщина - 575 і Хмельниччина - 478

Автор: Анастасія Потіха
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А сколько денег за сутки закатали в асфальт из антивирусного фонда??
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29.10.2020 09:28 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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29.10.2020 09:32 Відповісти
Слава Гипократу и ииии искал в гугле, но вспомнил после неуд. поиска - Ибн синна же

слава этим чудакам шо Стебанов еще на своем ложе - высрал раз на, или в день статистику и обратно в гарем.

А **** ты там делаешь ублюдок то?? Чего не новость - заболели стока то, я направили стока то таки и таких средств(мела) и еще таких(плацебо), а потом уже высерай "статистику" то?
б*же, ну мы и д*билы....(на выборы 4 крайних не ходил)
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29.10.2020 09:33 Відповісти
Розумні нації бережуть своїх дітей - спонсорують майбутнє. А українські діти ходять у школи під час епідемії. Потім ставитимемо пам'ятники і понароджуємо наступних дітей, бо цьому поколінню не пощастило із батьками. Точно українських понароджують, чи тут вже будуть жити інші?
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29.10.2020 10:26 Відповісти
 
 