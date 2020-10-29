За добу коронавірус виявили у 287 дітей та 363 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО
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За весь час пандемії в Україні захворіли 370 417 осіб. З них 21 430 дітей, а також 22 650 медпрацівників.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу одужали 2 990 пацієнтів з COVID-19. ... Захворіли 7 342 особи. З них 287 дітей, а також 363 медпрацівники. Госпіталізовано 976 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 113 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли 370 417 осіб. З них 21 430 дітей, а також 22 650 медпрацівників.
Всього одужали 151 632 пацієнти, а летальних випадків - 6 868.
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слава этим чудакам шо Стебанов еще на своем ложе - высрал раз на, или в день статистику и обратно в гарем.
А **** ты там делаешь ублюдок то?? Чего не новость - заболели стока то, я направили стока то таки и таких средств(мела) и еще таких(плацебо), а потом уже высерай "статистику" то?
б*же, ну мы и д*билы....(на выборы 4 крайних не ходил)