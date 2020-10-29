"Окопна війна": "У нашому підрозділі немає заробітчан, усі розуміють, що є вища мета, ніж гроші", - командир взводу 74-го ОРБ Артем. ВIДЕО

Селище Піски, яке межує з тимчасово окупованим Донецьком, вщент розбите російськими окупантами. І саме з цього населеного пункту наш репортаж у рубриці "Окопна війна".

Селище Піски, особливо деяка його частина – колись просто потопала в розкоші. Дорогою в Донецьк, над річкою височіли будинки сина Януковича, священників московського патріархату, вищих міліцейських чинів з того ж Донецька. Після того, як в селищі розпочалися активні бойові дії, точніше переважно працювала російська артилерія, будинки колись багатіїв - тепер нагадують руїни. Найцікавіше, що серед розбитих кімнат, у підвалах, наші воїни знаходили величезні колекції картин, які згоріли під час бомбардування. Деякі подвір’я і басейни були встелені мармуровими плитами. В одному із підвалів неподалік так званого будинку "сонця", була знайдена кімната, де розміщувалася маленька порно студія. Найгірше в цій знахідці, що частину порно матеріалів становили дитячі фото і відео. Тобто донецькі багатії, зараз уже важко встановити, що це за "еліта" там проживала, - грабували свій край і жили, не знаючи, де життя між реальністю і здоровим глуздом, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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Тим більше, що в іншому куточку Пісків і селі Первомайське, яке неподалік, жили звичайні селяни, шахтарі, які заробляли на хліб важкою працею.

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З 2014-го року Піски обороняли чимало українських підрозділів. Є серед них і 74 окремий розвідувальний батальйон. Ці хлопці і дівчата, які здобували свій професіоналізм не в інститутах, а безпосередньо в окопах, не раз доводили, що є елітою Збройних сил України.

Служить і воює в цьому підрозділі старший лейтенант Артем, для якого війна розпочалася у 2019 року. Наша розмова з офіцером відбулася безпосередньо на нульових позиціях за кілька сотень метрів від російських окупантів. Артему було поставлено кілька запитань і Цензор.НЕТ отримав на них відповіді, якими ми ділимося з нашими глядачами.

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