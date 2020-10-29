УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14688 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство Агресія Росії проти України
2 989 12
війна (56406) Донбас (21733) військовослужбовці (3944) Ухман Михайло (235)

"Окопна війна": "У нашому підрозділі немає заробітчан, усі розуміють, що є вища мета, ніж гроші", - командир взводу 74-го ОРБ Артем. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Селище Піски, яке межує з тимчасово окупованим Донецьком, вщент розбите російськими окупантами. І саме з цього населеного пункту наш репортаж у рубриці "Окопна війна".

Селище Піски, особливо деяка його частина – колись просто потопала в розкоші. Дорогою в Донецьк, над річкою височіли будинки сина Януковича, священників московського патріархату, вищих міліцейських чинів з того ж Донецька. Після того, як в селищі розпочалися активні бойові дії, точніше переважно працювала російська артилерія, будинки колись багатіїв - тепер нагадують руїни. Найцікавіше, що серед розбитих кімнат, у підвалах, наші воїни знаходили величезні колекції картин, які згоріли під час бомбардування. Деякі подвір’я і басейни були встелені мармуровими плитами. В одному із підвалів неподалік так званого будинку "сонця", була знайдена кімната, де розміщувалася маленька порно студія. Найгірше в цій знахідці, що частину порно матеріалів становили дитячі фото і відео. Тобто донецькі багатії, зараз уже важко встановити, що це за "еліта" там проживала, - грабували свій край і жили, не знаючи, де життя між реальністю і здоровим глуздом, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Тим більше, що в іншому куточку Пісків і селі Первомайське, яке неподалік, жили звичайні селяни, шахтарі, які заробляли на хліб важкою працею.

Також дивіться: "Окопна війна": "У них загинула рота на нашому відрізку - 43 людини. На їхнє місце загнали 150 осіб якогось спецпризначення", - офіцер ЗСУ Якимів про бої в районі Трудівських в 2019 році. ВIДЕО

З 2014-го року Піски обороняли чимало українських підрозділів. Є серед них і 74 окремий розвідувальний батальйон. Ці хлопці і дівчата, які здобували свій професіоналізм не в інститутах, а безпосередньо в окопах, не раз доводили, що є елітою Збройних сил України.

Служить і воює в цьому підрозділі старший лейтенант Артем, для якого війна розпочалася у 2019 року. Наша розмова з офіцером відбулася безпосередньо на нульових позиціях за кілька сотень метрів від російських окупантів. Артему було поставлено кілька запитань і Цензор.НЕТ отримав на них відповіді, якими ми ділимося з нашими глядачами.

Також дивіться: "Окопна війна": У росіян нема мотивації вести війну, тому нам потрібно гнати їх, а не вести з ними переговори, - командир взводу 24-ї бригади на псевдо Моряк. ВIДЕО

Щоб ви розуміли, наша рубрика - "Окопна війна" на Цензор.НЕТ є найщирішою у своєму новинному форматі. Ми ніколи не записуємо дублів, і завжди подаємо ту інформацію, якою вона є з перших витоків. Тому будьте з нами, дізнавайтеся правду, якою вона є.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
29.10.2020 10:14
+9
Третьякова, слышала тварь толстозадая? Это только у вас , зеленого отребья все продается и все идут зарабатывать.
показати весь коментар
29.10.2020 10:12
+7
Синку, бережи Вас Боже! Тільки на таких патріотів Україна має надію. Зелене болото змиє людський гнів і тоді Ви отримаєте те, що українці мають надати Вам по праву - шанування і повагу, а не ганебні "ЗЕпремии за неоткрытие ответного огня". Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
29.10.2020 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Третьякова, слышала тварь толстозадая? Это только у вас , зеленого отребья все продается и все идут зарабатывать.
показати весь коментар
29.10.2020 10:12 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
29.10.2020 10:14 Відповісти
Синку, бережи Вас Боже! Тільки на таких патріотів Україна має надію. Зелене болото змиє людський гнів і тоді Ви отримаєте те, що українці мають надати Вам по праву - шанування і повагу, а не ганебні "ЗЕпремии за неоткрытие ответного огня". Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
29.10.2020 10:20 Відповісти
God bless you!
показати весь коментар
29.10.2020 11:03 Відповісти
простой способ проверить - перестать платить зарплату, и в скорости увидите сколько готовы рисковать жизнью ради идеи
показати весь коментар
29.10.2020 12:02 Відповісти
припиніть платити своїй армії.
показати весь коментар
29.10.2020 13:59 Відповісти
Сергій Сайко,ты тупой! на Майдане никому не платили зарплату,а люди шли с деревяными щитами против снайперов,ради Неньки Украины!

и в 2014 году добровольцы пошли на фронт защищать Украину от москальной орды,без зарплаты и часто даже голодали
показати весь коментар
29.10.2020 16:36 Відповісти
От ты дебил.
Ты что думаеш, там зарплаты как у депутатов?
Примерно как у кассиршы в Сильпо
показати весь коментар
29.10.2020 16:57 Відповісти
А не кто и не спорит, что ВЫ патриоты, только пожалуйста не нужно говорить как политики громкие слова, что ВАС не интересуют деньги.
показати весь коментар
29.10.2020 14:34 Відповісти
тьотя валя- мыслишь, они на себя эти грошИ тратять...???- а семьи, дети-жены-старики-родители...- не марнуй слова на витер, тьотю...(((
а тот вонючий лям гришек и тело в цинке...- пробуй отправить в зону сына и жди бабла...(((((

не взирай на грошИ войсковиков..- своими пользуйся
показати весь коментар
29.10.2020 23:51 Відповісти
благослови Вас Господь,Герои !
показати весь коментар
29.10.2020 16:37 Відповісти
 
 