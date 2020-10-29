Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

Азербайджанські військові опублікували відеозапис атак на піхоту армії Вірменії, які були здійснені за допомогою безпілотників "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано кілька повітряних ударів.

"Знищено сили противника, який втік з поля бою, не витримавши точних вогневих ударів наших підрозділів", - пишуть у коментарі до запису азербайджанські військові.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: Азербайджанські дрони знищили 19 знарядь та іншу техніку. ВIДЕО