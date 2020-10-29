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Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Азербайджанські військові опублікували відеозапис атак на піхоту армії Вірменії, які були здійснені за допомогою безпілотників "Байрактар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано кілька повітряних ударів.

"Знищено сили противника, який втік з поля бою, не витримавши точних вогневих ударів наших підрозділів", - пишуть у коментарі до запису азербайджанські військові.

Також дивіться: Азербайджанські дрони знищили 19 знарядь та іншу техніку. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
и не "Сватами" врага развлекать
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29.10.2020 10:50
+39
Советский и российский аналоговнетный хлам закончился, взялись за пехоту.
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29.10.2020 10:45
+34
Отак би кацапню на бамбасі б захерячити...
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29.10.2020 10:45
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достатньо 3000 камікадзе і 500 ударників
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29.10.2020 12:28 Відповісти
Для початку нам замість клоуна потрібен дієздатний президент-патріот.
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29.10.2020 14:05 Відповісти
Хороший окупант - мертвий окупант .
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29.10.2020 12:27 Відповісти
По ходу им уже некуда ракеты девать. Видать весь мокшанский хлам уже утилизировали или как минимум вывели из строя.
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29.10.2020 13:00 Відповісти
а як було в Ізраїлі

Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 806 надіюсь , гуглепереводчик є ...
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29.10.2020 13:01 Відповісти
сподіваюсь
гуглоперекладач
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29.10.2020 13:41 Відповісти
Тут видео с нарезкой вчерашних ударов по армянской пехоте. То ли бронетехника на исходе, или как пишут, месть за обстрел городов, поэтому специально по живой силе отработали: https://az.sputniknews.ru/karabakh/20201028/425322364/Minoborony-Azerbaydzhana-tochnym-ognem-unichtozhena-zhivaya-sila-protivnika---video.html
Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 1816
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29.10.2020 13:50 Відповісти
То что армяне куда-то бегут совсем не означает. что они бегут от азербайджанцев, а не навстречу им, тем более на видео видно что они добегают до окопов.
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29.10.2020 16:31 Відповісти
та то у них кросс в рамках физ подготовки Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3440
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29.10.2020 17:37 Відповісти
Ну как бы на фронте выживает тот кто более шустрый, так что двигаться бегом в зоне боевых действий полезно для здоровья.
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29.10.2020 18:19 Відповісти
Это полная деморализация сил противника. В первую очередь достигнут необходимый психологический эффект.
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29.10.2020 16:35 Відповісти
Теперь армяне исчезнут с прилавков Украины и России. Аттракцион развлечений. Сидит один вася и в потолок плюет с пультом управления.
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29.10.2020 16:41 Відповісти
- а "Динамо" бежит?
- все бегут Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 748
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29.10.2020 17:35 Відповісти
Браво.
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29.10.2020 17:42 Відповісти
Я с вами не согласен это просто война. А расстрелять камаз с азебарджанской пехотой с засады не дав возможности сдаться в плен ,это что по вашему? А на войне как на войне патроны, водка ,махрка в цене а на войне не легкий труд сам стреляй а то убьют.
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29.10.2020 17:55 Відповісти
Азербайджан стал первой страной которая показала миру каким будут войны в будущем. Молодцы ребят азербайджанцы так держать, армян почему то не жаль. О...ЧКУЙ АШОТ ПАЛА. НУ И ГАРИКУ НЕ РАССЛАБЛЯТСЯ ,А ТО РАКЕТА ЗАЛЕТИТ В НЕПОЛОЖЕНОЕ МЕСТО.))) А к стати почему так много армян лазит по Украине и России, а не бегут под переработку беспилотниками. ЭЭЭЭЭЭ воины епт..(это я к армянам обращаюсь)
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29.10.2020 17:50 Відповісти
мне все равно кто на видео и кто выпустил снаряд. это, массовое убийство. и когда расстреливают грузовик с людьми из засады. это тоже убийство а не война.
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29.10.2020 18:41 Відповісти
..и где ж твоя "вайна", гуманист..???
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30.10.2020 00:17 Відповісти
Под одеялом))
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30.10.2020 09:23 Відповісти
А це потомки каптьорщиків і хліборізів Радянської Армії... Вони "резат" уміють не ворога, а м"ясо на шашлики і шаурму... У них Батьківщина там, де тепло, ситно, і мухи не кусають...
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29.10.2020 18:59 Відповісти
Первая была Турция в Сирии - мочили правительственные войска.
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30.10.2020 14:34 Відповісти
Цікаво, які реальні втрати Байрактарів та витрати дронів-камікадзе по відношенню до кількості знищеної техніки і особового складу вірмен ?
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29.10.2020 17:51 Відповісти
Молодцы армяне.... кучно бегают ...
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29.10.2020 18:03 Відповісти
Пехота 100км пешком и еще охота.Це жах.
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29.10.2020 18:07 Відповісти
Сепаратисты Карабаха: Армия Азербайджана в 5 км от Шуши

Глава сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана в данный момент находится в 5 км от Шуши и попросил всех армян о защите.Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 4859
Об этом Арутюнян заявил в своем видеообращении в соцсети «Фейсбук».
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29.10.2020 18:10 Відповісти
Концовка жесть , жестоко. Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7884
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29.10.2020 18:49 Відповісти
непуй обстрілювати мирні міста на території Азербайджану Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 8972
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29.10.2020 18:56 Відповісти
галустяна толстожопого там нет(
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29.10.2020 19:13 Відповісти
Не Азербайджанский , а Турецкие беспилотники, с ттурками операторами. Азербайджан не покупал Байрактары. Турки воюют.
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30.10.2020 00:33 Відповісти
Азербайджан не покупал Байрактары - он их давно серийно производит у себя в стране, как и другие виды беспилотников.
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30.10.2020 14:37 Відповісти
І навіщо вони бігли,тільки втомленими здохли.
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30.10.2020 04:36 Відповісти
Да нет. В Википедии написано, что самолеты производятся только в Турции. В Азербайджане летают турецкие самолеты и управляются турецкими военнослужащий.
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30.10.2020 23:07 Відповісти
Да нет. В Википедии написано, что самолеты производятся только в Турции. В Азербайджане летают турецкие самолеты и управляются турецкими военнослужащий.
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31.10.2020 00:08 Відповісти
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