Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі. ВIДЕО
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Азербайджанські військові опублікували відеозапис атак на піхоту армії Вірменії, які були здійснені за допомогою безпілотників "Байрактар".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано кілька повітряних ударів.
"Знищено сили противника, який втік з поля бою, не витримавши точних вогневих ударів наших підрозділів", - пишуть у коментарі до запису азербайджанські військові.
Топ коментарі
+55 Beer Bear
показати весь коментар29.10.2020 10:50
+39 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар29.10.2020 10:45
+34 Злий Грицько
показати весь коментар29.10.2020 10:45
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надіюсь , гуглепереводчик є ...
гуглоперекладач
- все бегут
Глава сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана в данный момент находится в 5 км от Шуши и попросил всех армян о защите.
Об этом Арутюнян заявил в своем видеообращении в соцсети «Фейсбук».