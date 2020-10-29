"Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Члени однієї з мусульманських організацій вишикувалися в шеренгу біля французького посольства в Москві, виступивши проти політики президента Франції Емманюеля Макрона і видання Charlie Hebdo, яке прославилося карикатурами на пророка Мухаммеда.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Взгляд.
Чоловіки тримають в руках листівки і плакати з гаслами проти видання Charlie Hebdo, яке прославилося карикатурами на пророка Мухаммеда.
Зазначимо, що сьогодні в Ніцці відбувся теракт, який організував чоловік, який вигукував ісламістські гасла. Він вбив трьох людей, кількох поранив. Сам нападник був затриманий з вогнепальним пораненням.
Нагадаємо, чеченець, який раніше народився в Москві і отримав статус біженця у Франції, обезголовив в передмісті Парижа вчителя історії Самюеля Паті за те, що той демонстрував на уроках карикатури на пророка Мухаммеда.
Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад терористичним актом. Він виступив з великою промовою на тему боротьби з сепаратизмом у Франції, повідомивши, що французька влада має намір звернути особливу увагу на навчання дітей. При цьому Макрон висловив ідею про необхідність створення організації, яка дозволить побудувати "освічений іслам" у Франції. За його словами, необхідно "звільнити іслам у Франції від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей".
Слова французького лідера викликали негативну реакцію у мусульман по всьому світу, які закликали політика не плутати образу з вседозволеністю і пообіцяли відповідь на його провокаційні дії.
Турецький лідер Таїп Ердоган заявив, що Макрону варто лікувати психіку. У відповідь Франція відкликала посла з Туреччини. В "нападках на іслам" Макрона звинуватив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан. Глава Чечні Рамзан Кадиров попередив президента Франції, що "мусульмани цього не пробачать".
Будь ласка, зачекайте...
А вот с в Украине они должны молчать и бояться ))))
Дикуни.
Пусть французы сами разбираются со своими проблемами, нам своих хватает.
Тот который учителю голову во Франции отрезал видимо тоже из этой же организации
«По всій землі русів, тобто козаків, ми помітили пречудову рису, що збудила у нас подив: усі вони, навіть більшість їхніх дружин і доньок, уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні піснеспіви; крім того, панотці не залишають сиріт напризволяще, аби ті невігласами вешталися вулицями, навчають грамоти».Павло Алепський "Щоденник"1656 р
- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.(М.Булгаков Мастер и Маргарита)
Булгаков показав зло коммуністичного атеїстичного суспільства.
так мусульмани досі живуть у середньовіччі там же літочислення від 7 ст. здається....
Винаходи XV столітття
Разве могт картинки оскорбить настоящего пророка ?
Покатилось.
Если правительство Франции не наказывает фашистские действия, а поощряет их, начинает работать толпа.
Де Голь мабутьв труні перевертається...
А взамен - господдержка.
Саме обмеження прав однієї частини суспільства за рахунок іншої, або надання комусь привілеїв, порівняно з іншими верствами називають дискримінацією.
На новой карикатуре полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, левой рукой высоко задирает подол платья женщине и произносит: "О! А вот и пророк!" В правой же руке он держит банку с напитком. Заглавие гласит: "Эрдоган: в частной жизни он очень забавный!
Журналісти краще відповіли пердогану який підтримав террориста ніж сам макарон.
Все очень быстро подожмут хвост и начнут вести себя спокойно.
Агресивні мусульмани мають повертатись до себе і жити без Франції і шарлі ****.
Які проблеми ?
Вони просто вбивають християн, чи людей, яким їхня релігія до одного місця.