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"Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Члени однієї з мусульманських організацій вишикувалися в шеренгу біля французького посольства в Москві, виступивши проти політики президента Франції Емманюеля Макрона і видання Charlie Hebdo, яке прославилося карикатурами на пророка Мухаммеда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Взгляд.

Аллаху Акбар: Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo 01

Чоловіки тримають в руках листівки і плакати з гаслами проти видання Charlie Hebdo, яке прославилося карикатурами на пророка Мухаммеда.

Зазначимо, що сьогодні в Ніцці відбувся теракт, який організував чоловік, який вигукував ісламістські гасла. Він вбив трьох людей, кількох поранив. Сам нападник був затриманий з вогнепальним пораненням.

Нагадаємо, чеченець, який раніше народився в Москві і отримав статус біженця у Франції, обезголовив в передмісті Парижа вчителя історії Самюеля Паті за те, що той демонстрував на уроках карикатури на пророка Мухаммеда.

Також читайте: У центрі Києва планують побудувати мечеть, наразі триває обговорення дизайну, - посол Туреччини Гюльдере

Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад терористичним актом. Він виступив з великою промовою на тему боротьби з сепаратизмом у Франції, повідомивши, що французька влада має намір звернути особливу увагу на навчання дітей. При цьому Макрон висловив ідею про необхідність створення організації, яка дозволить побудувати "освічений іслам" у Франції. За його словами, необхідно "звільнити іслам у Франції від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей".

Слова французького лідера викликали негативну реакцію у мусульман по всьому світу, які закликали політика не плутати образу з вседозволеністю і пообіцяли відповідь на його провокаційні дії.

Також читайте: Після вбивства вчителя під Парижем поліція у Франції провела масові обшуки у ймовірних ісламістських радикалів

Турецький лідер Таїп Ердоган заявив, що Макрону варто лікувати психіку. У відповідь Франція відкликала посла з Туреччини. В "нападках на іслам" Макрона звинуватив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан. Глава Чечні Рамзан Кадиров попередив президента Франції, що "мусульмани цього не пробачать".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Выслать их всех из Франции на родину, пусть у себя дома головы режут.
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29.10.2020 12:45
+24
Мусульман -убийц нужно хоронить в свиных шкурах,под камеру..Иначе навалу убийств не остановить.
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29.10.2020 12:46
+19
пусть они переходят не я к ним приехал жить!!!
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29.10.2020 12:52
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Выслать их всех из Франции на родину, пусть у себя дома головы режут.
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29.10.2020 12:45 Відповісти
Вони в Москві біля посольства Франції вийшли на захист терористів і звинувачують Шарлі х'****
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29.10.2020 12:47 Відповісти
Вы что, низзя, Франция - демократическая страна))) приютила на свою голову всякий сброд мусульманский. Лучше бы брали славян на ПМЖ. Французская левая интеллигенция доигралась.
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29.10.2020 13:12 Відповісти
"сброд" там міцно засів через кілька років може до громадянської війни дійти і ліві теж будуть допомагати ісламістам.
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29.10.2020 13:15 Відповісти
Ты шо дурак???!!!! ..Поц..они в москве должны головы резать....причем много..!!!!!
А вот с в Украине они должны молчать и бояться ))))
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29.10.2020 13:29 Відповісти
Поздно пить боржоми, их там скоро больше чем французов будет
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29.10.2020 13:32 Відповісти
То нехай також почнуть різати голови французам "за образу віри".
Дикуни.
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29.10.2020 12:46 Відповісти
Мусульман -убийц нужно хоронить в свиных шкурах,под камеру..Иначе навалу убийств не остановить.
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29.10.2020 12:46 Відповісти
Так і було. Це застосовували британці і досить успішно.
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29.10.2020 12:53 Відповісти
боже які ви тупі...по розуму не відрізняєтесь від цих фанатиків...свині шкури така ж *псевдо* релігійна муйня як і карикатури. брити в свій час терористів знищували,смертна кара через повішання безстрокові адмінарешти колективні штрафи та депортації ліквідації очільників терору фінансові санкції....а ті писали жалоби в червоний хрест та жалілися на британських фашистів "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 6012 і нічьо з них виросла майбутня еліта держави ізраїль "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 1287 в індії брити розстрілбвали з пушок членів однієї із індуїстських сект, яка повстала проти британського панування, бо ті вірили що розірване тіло не дасть бути мучеником. 21століття на носі- а казочки досі в народі
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29.10.2020 13:08 Відповісти
ти сам муйню написав, що ти пропонуеш?
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29.10.2020 13:12 Відповісти
один із прикладів невдалих форм боротьби з тероризмом...і те що найжорсткі форми покарання за тероризм не призвели ні до миру, ні до знищення терору.як приклад успішності в боротьбі з терором є ліквідація секти асасінів- фізичне знищення не лише виконавців, але і ідеологів(зробили то частково османи, частково монголи)
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29.10.2020 14:12 Відповісти
Глупенький, это для устрашения муслимов такая была показательная казнь. Тем кто казнил, было пофиг на предрассудки мусульман, они просто их использовали.
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29.10.2020 13:16 Відповісти
ржу "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 6131 але от цікаво багато хто досі вірить в ці казки...зрештою чого я дивуюся, довкола ковідідіотів куча
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29.10.2020 14:09 Відповісти
Испанцы. Вешали, обернув в свиную шкуру. Особенные затейники уши и пятаки как то применяли.
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29.10.2020 13:10 Відповісти
для чого ? просто перестати платити соц виплати (на дітей) хай заробляють на життя розумом та працею як і всі нормальні люди
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29.10.2020 13:13 Відповісти
Для устрашения.
Пусть французы сами разбираются со своими проблемами, нам своих хватает.
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29.10.2020 13:17 Відповісти
И вообще, завидя муслима, лучше перейти на другую сторону улицы.
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29.10.2020 12:46 Відповісти
пусть они переходят не я к ним приехал жить!!!
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29.10.2020 12:52 Відповісти
ну то покажи. зайди на ринок...і швиденько в домік...бо на ринку узбеки, азери,араби торгують...зловлять і зроблять...хлопчика "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 1
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29.10.2020 13:09 Відповісти
Ці мусліми дограються, що скоро голови будуть вже їм різати. Стрілянина в Крайстчерч була явно не останньою.
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29.10.2020 12:47 Відповісти
Это мусульманские комсомольцы *****? "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 2539
Тот который учителю голову во Франции отрезал видимо тоже из этой же организации "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 3181
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29.10.2020 12:47 Відповісти
В радиусе 1000 км от убийства закрыть все мечети для вправления мозгов.
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29.10.2020 12:49 Відповісти
Росіяни придурки.
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29.10.2020 12:52 Відповісти
скоро в Європі може початись RAHOWA а якщо ні то Європа стрімко перетвориться на європку
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29.10.2020 12:52 Відповісти
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 1018
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29.10.2020 12:55 Відповісти
наукой и исламом
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29.10.2020 13:00 Відповісти
неважно какая религия. любая - зло. от сектантов, любых сектантов, муслимов или православных, или любых других, никогда не было ничего хорошего.
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29.10.2020 13:58 Відповісти
це маячня
«По всій землі русів, тобто козаків, ми помітили пречудову рису, що збудила у нас подив: усі вони, навіть більшість їхніх дружин і доньок, уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні піснеспіви; крім того, панотці не залишають сиріт напризволяще, аби ті невігласами вешталися вулицями, навчають грамоти».Павло Алепський "Щоденник"1656 р
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29.10.2020 14:09 Відповісти
даже спорить не хочу и доказывать, что религия инструмент оболванивания и уничтожения науки, любая религия. еще допускаю в 15 веке можно верить в бога и творить его именем всякое, но в 21-м...пусть кто хочет - верит, его личное горе.
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29.10.2020 14:16 Відповісти
а ви вірите в Бога?
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29.10.2020 14:17 Відповісти
нет, не верю.
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29.10.2020 14:50 Відповісти
поясніть будь-ласка тоді як виникло життя на Землі? своїми словами з точки зору атеїста як ви це розумієте я не першому задаю це питання і жоден еволюціоніст мені не відповів
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29.10.2020 20:28 Відповісти
коммуністи заборогнили вірити в Бога але ж сатана нікуди не дівся "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 7490
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29.10.2020 14:19 Відповісти
куда могло деться мифическое создание из головы верующего? естественно никуда, там оно и обитало.
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29.10.2020 14:51 Відповісти
Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.(М.Булгаков Мастер и Маргарита)
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29.10.2020 20:32 Відповісти
да, нравится мне "Мастер и Маргарита". так сатирически показать библейские мотивы и превратить абсолютное библейское зло в ищущего духовное и возвышенное в людях Воланда, наказывающего за низкое...да, это прямо бог из верований различных сектантских кружков по интересам, типа ислама или православия. это круто, не спорю. несколько раз перечитывал и поражался все, написанное Булгаковым ранее, как-будто кто-то другой писал.
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30.10.2020 07:15 Відповісти
можливо ви читали але не зрозуміли
Булгаков показав зло коммуністичного атеїстичного суспільства.
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30.10.2020 07:22 Відповісти
ви ще середньовічну європу згадайте. питкі, казні, паління вчених та еретиків, відтинання голів та рук...чи царську росію часів грозного...ото ***** було весело
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29.10.2020 13:10 Відповісти
знову набір слів не пов'язаних логікою....
так мусульмани досі живуть у середньовіччі там же літочислення від 7 ст. здається....
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29.10.2020 13:19 Відповісти
15століття по календарю хіждри. як думаєте в 15ст європа цвіла????
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29.10.2020 14:06 Відповісти
читайте
Винаходи XV столітття
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29.10.2020 14:11 Відповісти
прочитав, ну я і так дещо знав. а це вам:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83
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29.10.2020 15:30 Відповісти
Какие-то сопляки желторотые. Видимо пообещали им за шаурму заплатить.. Но картинку сделают и на ближайшие пару дней Раша тудей , первый канал, звезда лайфньюз и т.д. будут вещать о том, как ущемляют мусульман в Европе,, Америке и Украине.
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29.10.2020 12:57 Відповісти
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 428
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29.10.2020 13:02 Відповісти
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 5441
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29.10.2020 13:12 Відповісти
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 4505
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29.10.2020 13:13 Відповісти
Террористы косят под мусульман,
Разве могт картинки оскорбить настоящего пророка ?
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29.10.2020 13:14 Відповісти
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 9503
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29.10.2020 13:15 Відповісти
В саудовской Аравии совершено нападение на французское посольство.
Покатилось.
Если правительство Франции не наказывает фашистские действия, а поощряет их, начинает работать толпа.
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29.10.2020 13:16 Відповісти
кацапы на теме возбудились "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 8027 захезали всю ветку
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29.10.2020 13:16 Відповісти
******** решила Французским друзьям подарок сделать , прям Бородино, всем же известно ,что митинг без дозволу ФСБ не проведёшь 😂😂😂😂
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29.10.2020 13:25 Відповісти
От парадокс, всілякі там Алжири так боролися за незалежність... Де Голь дав незалежність Алжиру (хоча на ньоого через це офіцери кілька замахів через це зробили) і що тепер? Тепер чомусь ці ж алжирці масово їдуть до колишніх "поневолювачів"! І ще й свої правила нав'язують!

Де Голь мабутьв труні перевертається...
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29.10.2020 13:26 Відповісти
Charlie Hebdo своеобразный журнал. Я бы его закрыл, а "художников" направил лечиться.
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29.10.2020 13:27 Відповісти
Вони цього не розуміють. Тому поки що їх "лікують" ісламські бойовики. Щоправда, ступінь одужання після "лікування" нульовий
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29.10.2020 13:33 Відповісти
егеж,перетворимо Францію на Іран. "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 5576
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29.10.2020 13:37 Відповісти
Да там нет карикатур в привычном нам смысле. Там скорее оскорбления и именно для провокации. Можно продавать его как эротику или порнографию - в закрытых конвертах, для особых ценителей.
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29.10.2020 13:41 Відповісти
я теж за те інквізицію і тих писак разом з оккупантами-мусульманами на одному вогнищі "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 2208
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29.10.2020 13:43 Відповісти
Дискриминация по расовому или религиозному принципу - есть фашизм.
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29.10.2020 13:44 Відповісти
Да, удивлён как редакторам этого журнала удаётся избегать штрафов и тюрьмы.
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29.10.2020 13:48 Відповісти
По французским законам им положен строк от двух лет.
А взамен - господдержка.
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29.10.2020 13:53 Відповісти
Нагадаю, що це в московії сатира вважається образою почуттів віруючих. А у Франції, спроба тиску на пресу вважається обмеженням свободи слова, яка становить право для громадян.
Саме обмеження прав однієї частини суспільства за рахунок іншої, або надання комусь привілеїв, порівняно з іншими верствами називають дискримінацією.
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29.10.2020 20:55 Відповісти
тому потрібно рішуче боротися з расизмом розбивати вітрини магазинів,виносити звідти дорогу побутову техніку,палити машини. "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 1268
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29.10.2020 13:52 Відповісти
В конец черномазые оборзели, лезут во францию и права качают, не нравится им. В жопу идите со своей религией, обезьяны грязные. Правильно делают что рисуют, иначе эти дикари начнут резать всех подряд и навязывать всем свой ислам
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29.10.2020 13:42 Відповісти
"Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 9755

На новой карикатуре полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, левой рукой высоко задирает подол платья женщине и произносит: "О! А вот и пророк!" В правой же руке он держит банку с напитком. Заглавие гласит: "Эрдоган: в частной жизни он очень забавный!

Журналісти краще відповіли пердогану який підтримав террориста ніж сам макарон.
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29.10.2020 13:51 Відповісти
Макрон, хватит играть в гумманость. Начинай депортировать фанатиков и их семьи на родину по малейшому подозрению. А также их соседей, которые знали но не настучали в безопасность.
Все очень быстро подожмут хвост и начнут вести себя спокойно.
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29.10.2020 15:08 Відповісти
Ага, ну ну)) Если бы не щупальца из ПАраши, то все бы уже давно все уладили, но нет, любая дестабилизация всегда на руку кремлядям и по сему, .в.в ***** будет подливать масла в огонь всякий раз и везде.
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29.10.2020 19:48 Відповісти
Почалось....
Агресивні мусульмани мають повертатись до себе і жити без Франції і шарлі ****.
Які проблеми ?
Вони просто вбивають християн, чи людей, яким їхня релігія до одного місця.
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29.10.2020 20:36 Відповісти
 
 