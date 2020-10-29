"Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo. ВІДЕО+ФОТО

Члени однієї з мусульманських організацій вишикувалися в шеренгу біля французького посольства в Москві, виступивши проти політики президента Франції Емманюеля Макрона і видання Charlie Hebdo, яке прославилося карикатурами на пророка Мухаммеда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Взгляд.

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Чоловіки тримають в руках листівки і плакати з гаслами проти видання Charlie Hebdo, яке прославилося карикатурами на пророка Мухаммеда.

Зазначимо, що сьогодні в Ніцці відбувся теракт, який організував чоловік, який вигукував ісламістські гасла. Він вбив трьох людей, кількох поранив. Сам нападник був затриманий з вогнепальним пораненням.

Нагадаємо, чеченець, який раніше народився в Москві і отримав статус біженця у Франції, обезголовив в передмісті Парижа вчителя історії Самюеля Паті за те, що той демонстрував на уроках карикатури на пророка Мухаммеда.

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Президент Франції Емманюель Макрон назвав напад терористичним актом. Він виступив з великою промовою на тему боротьби з сепаратизмом у Франції, повідомивши, що французька влада має намір звернути особливу увагу на навчання дітей. При цьому Макрон висловив ідею про необхідність створення організації, яка дозволить побудувати "освічений іслам" у Франції. За його словами, необхідно "звільнити іслам у Франції від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей".

Слова французького лідера викликали негативну реакцію у мусульман по всьому світу, які закликали політика не плутати образу з вседозволеністю і пообіцяли відповідь на його провокаційні дії.

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Турецький лідер Таїп Ердоган заявив, що Макрону варто лікувати психіку. У відповідь Франція відкликала посла з Туреччини. В "нападках на іслам" Макрона звинуватив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан. Глава Чечні Рамзан Кадиров попередив президента Франції, що "мусульмани цього не пробачать".