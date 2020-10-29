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Лукашенко змінив главу МВС Білорусі. ВIДЕО

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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звільнив Юрія Караєва з поста міністра внутрішніх справ і призначив на цю посаду Івана Кубракова. Також Лукашенко зняв з посади заступника глави МВС Барсукова і держсекретаря Ради безпеки Вакульчика.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство "Белта", інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко звільнив міністра внутрішніх справ країни Юрія Караєва і призначив його помічником глави держави - інспектором по Гродненській області. Новим главою МВС Білорусі призначено Івана Кубракова. До призначення він працював начальником ГУВС Мінміськвиконкому.

Також відправлено у відставку держсекретаря Ради безпеки Білорусі Валерія Вакульчика і заступника глави МВС Білорусі Олександра Барсукова.

Вакульчика призначено помічником президента Білорусі - інспектором по Брестській області. А Барсукова призначено на відповідну посаду по Мінську.

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Лукашенко пов'язав кадрові перестановки "передусім із тими подіями, які відбулися". "Вони ще не закінчилися, ми ще не знаємо, у що це може вилитися", - сказав він.

Новопризначений міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков вважає своїми першочерговими завданнями гарантувати безпеку в Мінську і зміцнити кадровий потенціал МВС. Він додав, що зосередиться на "гарантуванні безпеки в Мінську".

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Топ коментарі
+7
гражданин рф, как пить дать.
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29.10.2020 16:05
+3
Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 6110
С 29 на 30 октября 1937 г. в Куропатах сталинские нелюди за одну ночь казнили 132 представителя беларуской элиты. Деды НКВД спешили выполнить план перед 20-й годовщиной красного Октября. Так была обезглавлена беларуская культура.
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29.10.2020 16:42
+2
а шо коленька, тятин гаврошка? никакой должности не получил? ))
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29.10.2020 16:12
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гражданин рф, как пить дать.
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29.10.2020 16:05 Відповісти
Навіть старі кадри Лукашенка відмовились роздавати зброю бандитам щоб ті нападали на протестуючих! А це стара путінська технологія, яку обкатувалис в Україні на Майдані - роздати зброю криміналу і до того ж російському криміналу який буде вбивати протестувальників! Тому Лукашенка змінює весь керівний склад силовиків, які не хочуть марати руки об такі явно злочинні дії. В найближчі дні має бути різке загострення протистояння в Білорусі і потрібно приводити ЗСУ в повну бойову готовність. Розстріли людей бандитами призведуть до збройних сутичок і радикалізації протестів і російська армія піде через кордон окуповувати Білорусь. В цей момент Україна має ввести війська на територію Білорусі, разом з партнерами по НАТО і зупинити російську окупацію!
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29.10.2020 16:33 Відповісти
"Вы в своём уме? " (с)
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29.10.2020 16:40 Відповісти
Я при своєму розумі і бажано іншим теж бути при своєму розумі і розуміти що неминуча окупація Білорусі призведе до військової катастрофи для України, бо будуть під загрозою шляхи сполучення з країнами НАТО і навіть не стільки в Україні як в Польщі і в разі повномасштабної війни росії з Україною, росіяни з Білорусі будуть наступати на Польщу та Україну і перерізати поставки зброї та ***********. А враховуючи що порошенко знищив всі військові арсенали України, ми лишаємось без жодних запасів зброї та *********** для ведення масштабної війни!
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29.10.2020 16:55 Відповісти
Росіяни вже попробували наступати на Донбасі. Один Донецький аеропорт брали більше 200 днів і то тільки по-підлому підірвали його. Так тоді його захищали хлопці в кросовках з кулеметами часів громадянської війни і в основному ненавчені добровольці.
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29.10.2020 17:51 Відповісти
Білоруська армія деморалізована і не зможе сама чинити спротив російським окупантам, тим більше Генштаб Білорусі буде віддавати накази не чинити спротиву окупантам і Лукашенко буде робити все щоб білоруські військові не чинили спротиву окупації. Тому потрібні передові загони добре озброєних білорусів, громадян Білорусі, які будуть зупиняти колони російських військ протитанковими засобами до піходу механізованих та танкових частин ЗСУ. Звичайно це все можливо тільки за повного контролю української ППО над зоною бойових дій, отже поки що можемо говорити тільки про 40-кілометрову відстань від кордону з Україною, яку гарантовано можуть зайняти українські підрозділи! А далі нам потрібна інформація від партнерів по НАТО для роботи ППО, щоб рухатись механізованими колонами вглиб Білорусі.
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29.10.2020 17:59 Відповісти
В цей момент Україна має ввести війська на територію Білорусі, разом з партнерами по НАТО і зупинити російську окупацію!

Та да. Ни много ни мало.
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29.10.2020 17:17 Відповісти
Окупація росією Білорусі це загроза Україні та силам США в Європі, бо ускладнюється оборона Західної України Литви, Латвії та Естонії і навіть оборона Польщі стає проблемою! Легше не дати путіну увійти в Білорусь ніж потім вкладати мільярди доларів в нарощування сил США в Європі. А для України це взагалі єдиний вихід щоб убезпечити свої військові комунікації з НАТО. Потрібно буде діяти швидко та ефективно. Якщо НАТО буде гальмувати, ЗСУ мають самі зупиняти російські війська і не давати їм просунутись до українського кордону! Має бути розроблений детайльний план введення підрозділів ЗСУ на територію Білорусі з розумінням того як і якими силами ми будемо оборонятись від російських окупантів на північно-західному фронті. Мають формуватись добровольчі підрозділи партизан з етнічних білорусів, які будуть виконувати роль передових загонів української армії і блокувати росіян до підходу механізованих частин ЗСУ. Потрібно формувати нові бригади ЗСУ на Західній Україні, збільшувати граничну чисельність військовослужбовців ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів.
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29.10.2020 17:25 Відповісти
Які партнери НАТО! Хто там вважає нас своїми партнерами. Нам ще до НАТО, як до неба рачки. І на якій підставі наші війська ввійдуть на територію чужої держави! В нас же не Держдума Росії, щоб дати такий дозвіл. До речі в Білорусі і так вже без всякого "вводу" достатньо російських військ.
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29.10.2020 17:45 Відповісти
Саме тому і потрібно вводити війська в Білорусь, щоб відсунути росіян від наших кордонів та шляхів сполучень з НАТО!
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29.10.2020 18:00 Відповісти
А Верховна Рада дасть "добро" на таке введення?
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29.10.2020 19:27 Відповісти
он не увольнял! они сами по уходили, а он наврал, что САМ УВОЛИЛ Лукашенко сменил главу МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 145
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29.10.2020 16:08 Відповісти
а шо коленька, тятин гаврошка? никакой должности не получил? ))
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29.10.2020 16:12 Відповісти
А наследник престола ? Мало ?
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29.10.2020 16:41 Відповісти
Одни кубраковы вокруг
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29.10.2020 16:15 Відповісти
Овощ 2 . Саша , витя скучает .
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29.10.2020 16:17 Відповісти
Ну, это уже всем известный сибирский пушной зверек, раз верные палканы уже поджали хвосты и держут нос по ветру, больше не облизывают рук хозяина за щедрые подачки с барского стола (своя шкура дороже будет)!
Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 7644
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29.10.2020 16:21 Відповісти
не всех смогли повязать...только этих Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 4790




Մιtαuskαs

Занимательная тараканоматика.
52+54+27+49+4.5+4.6=191,1%
(Неоправдано забыты наркоманы и западные кукловоды)

Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 6124
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29.10.2020 16:22 Відповісти
а как же аваков?
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29.10.2020 16:26 Відповісти
Лукашенко преступник!!!!! И ничего более!
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29.10.2020 16:34 Відповісти
Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 6110
С 29 на 30 октября 1937 г. в Куропатах сталинские нелюди за одну ночь казнили 132 представителя беларуской элиты. Деды НКВД спешили выполнить план перед 20-й годовщиной красного Октября. Так была обезглавлена беларуская культура.
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29.10.2020 16:42 Відповісти
Ключові посади передаються рашинській агентурі.
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29.10.2020 16:45 Відповісти
Ага. Увололи из гестапо за избыточную жестокость!
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29.10.2020 16:46 Відповісти
Та ні... Скоріш, навпаки, відмовились брать на себе відповідальність за віддавання команди "Вогонь!"... Бо Лука, скоріш всього, "здиміє", коли "запахне смаленим", а вони можуть і не встигнуть... А "крайнім" буть не хочеться...
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29.10.2020 18:17 Відповісти
Голова колгоспу.
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29.10.2020 16:47 Відповісти
Видит усатая гнида, что все меньше и меньше людей подчиняются ему.
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29.10.2020 17:45 Відповісти
Усе що він, таракан виживший з розуму, не робить це на користь для спротиву.
Більше національно усвідомлених приєднається до протестів тим більше тих хто вміє воювати.
Відчислені студенти будуть забриті у армію, однак вони не піднімуть зброю проти народу.
Москальські командири не зможуть вплинути на дії солдат, які будуть відмовлятись виконувати злочинні накази і навіть можуть перейти на сторону народу.
МОтивація -тільки зміни нададуть їм можливість повернутись до нормального життя.
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29.10.2020 19:40 Відповісти
 
 