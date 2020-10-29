Лукашенко змінив главу МВС Білорусі. ВIДЕО
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, звільнив Юрія Караєва з поста міністра внутрішніх справ і призначив на цю посаду Івана Кубракова. Також Лукашенко зняв з посади заступника глави МВС Барсукова і держсекретаря Ради безпеки Вакульчика.
Про це повідомляє білоруське державне інформагентство "Белта", інформує Цензор.НЕТ.
Лукашенко звільнив міністра внутрішніх справ країни Юрія Караєва і призначив його помічником глави держави - інспектором по Гродненській області. Новим главою МВС Білорусі призначено Івана Кубракова. До призначення він працював начальником ГУВС Мінміськвиконкому.
Також відправлено у відставку держсекретаря Ради безпеки Білорусі Валерія Вакульчика і заступника глави МВС Білорусі Олександра Барсукова.
Вакульчика призначено помічником президента Білорусі - інспектором по Брестській області. А Барсукова призначено на відповідну посаду по Мінську.
Лукашенко пов'язав кадрові перестановки "передусім із тими подіями, які відбулися". "Вони ще не закінчилися, ми ще не знаємо, у що це може вилитися", - сказав він.
Новопризначений міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков вважає своїми першочерговими завданнями гарантувати безпеку в Мінську і зміцнити кадровий потенціал МВС. Він додав, що зосередиться на "гарантуванні безпеки в Мінську".
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Та да. Ни много ни мало.
Մιtαuskαs
Занимательная тараканоматика.
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(Неоправдано забыты наркоманы и западные кукловоды)
С 29 на 30 октября 1937 г. в Куропатах сталинские нелюди за одну ночь казнили 132 представителя беларуской элиты. Деды НКВД спешили выполнить план перед 20-й годовщиной красного Октября. Так была обезглавлена беларуская культура.
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