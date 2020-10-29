Парасюк - Зеленському: "Якщо ви тупите і забили на нашу країну, цим займеться суспільство". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Колишній народний депутат України Володимир Парасюк заявив, що якщо президент Володимир Зеленський не захищає закони і Конституцію України, то цим має зайнятися народ.
Про це він сказав у зверненні на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Парасюк зокрема зазначив, що історія з рішенням КС щодо НАЗК "погано закінчиться" для Зеленського, але у нього ще "є шанс щось змінити".
Екснардеп також повідомив, що збирається завтра на акцію під КС, щоб "показати суддям, де їхнє місце", а також закликав українців приєднається до участі в ній.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Господи, як діти малі. Припиніть херачити нам свою методичку про те, що винен Порох, бо нібито судді були призначені при ньому!
При Пороху ніяка фігня безвізу не загрожувала. І жили спокійно, і реформи йшли, й економіка зростала! А найголовніше - призначені судді такої херні не творили!
Ви ж пам'ятаєте цю мантру, яку вдовблювали в голову простому наріду: безвіз, Томос , армія - це не Порох, це все простий народ сам здобув.
От і тепер в усьому, що нині відбувається, винен не Зеленський, а простий нарід.
Саме простий нарід зробив діру 300 млд у бюджеті. Нарід продав маски за кордон. Поставив попільничку Коломойському, коли той, як господар, сидів у кабінеті президента!
Не внучка Маша влаштувала ватана Фокіна в ТСК, а нарід. І таки нарід змусив Фокіна говорити, що Росія ні на кого не нападала. І посадами торгує не брат Єрмака, а знову ж нарід! І гроші з коронавірусного фонду на асфальт і серіали теж нарід передав. І те, що вже майже 7 тисяч українців померли від коронавірусу, поки велике будівництво за гроші фонду йде, то теж усе нарід!
І наробив він цієї херні всього за секунду. Саме 21 квітня 2019 року, коли своєю ж рукою помстився Порошенку, вліпивши галочку навпроти прізвища Зеленський.
І головне, що в дупі тепер на найближчі 20 років сидітиме не Вова, і не Єрмак, а простий нарід! Бо коли нема мозку, то для чого гарно жити? Де ти ним збираєшся користуватися?? А так жили в дупі, нема чого й вилазити з неї. Зробили собі медальки: "Дєлатєль всєх вмєстє" і "Пабєдітєль бариг" - і впєрьод до епохи бідності! Має ж бути хоч якась радість. Хоч якесь виправдання цьому безмозкому існуванню."
Ольга Кирилюк.
Якщо з"явилися ручні мавпи Коломойського, - Парасюк, Соболєв, Шабунін, - чекай подлянки!
І це головне , про що повинні знати Украінці , а не малороси і продажні боти !
а сейчас оглянулись - не туда попали. Стыдно! Вроде умные люди, их предупреждали, объясняли - а все они были как в пьяном угаре с выпученными глазами против Порошенко.
так як Кіпр почав процедуру позбавлення паспортів сім'ї Коломойського, якого у всьому світі вважають , м'яко кажучи, шахраєм.
І тільки в Україні у ньго є власний преЗЕдент і поки що його діяльності нічого не загрожує і на поросюка йому начхати !