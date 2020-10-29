П'яний водій збив двох підлітків на пішохідному переході у Кривому Розі. ВIДЕО

У Кривому Розі нетверезий водій збив двох підлітків на пішохідному переході.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Сьогодні у Кривому Розі двоє підлітків переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Водій тролейбуса зупинився, щоб їх пропустити, а от водій Nissan Tiida, який рухався сусідньою смугою - ні. Він на швидкості збив обох.

Хлопців із серйозними травмами госпіталізували до лікарні. Один із них - син нашої патрульної", - написав Білошицький.

Зазначається, що у винуватця ДТП поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння.