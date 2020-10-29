П'яний водій збив двох підлітків на пішохідному переході у Кривому Розі. ВIДЕО
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У Кривому Розі нетверезий водій збив двох підлітків на пішохідному переході.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Сьогодні у Кривому Розі двоє підлітків переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Водій тролейбуса зупинився, щоб їх пропустити, а от водій Nissan Tiida, який рухався сусідньою смугою - ні. Він на швидкості збив обох.
Хлопців із серйозними травмами госпіталізували до лікарні. Один із них - син нашої патрульної", - написав Білошицький.
Зазначається, що у винуватця ДТП поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння.
Топ коментарі
+9 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар29.10.2020 22:06
+8 denis dmitrienko
показати весь коментар29.10.2020 22:07
+6 УКРОП UA
показати весь коментар29.10.2020 22:25
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Будь ласка, зачекайте...
Вот только не понимаю таких бурных реакций в интернете.
и еще: вы посмотрите ка эти дети переходят проезжую часть... Они просто пошли через опасное место, не удостоверившись в безопасности движения, как участники этого движения... Да, они на переходе... НО как по нему идут??? Правила: Остановиться. Посмотреть НАЛЕВО. Убедиться, что нет проблем. И ТОЛЬКО потом переходить.. А идти по переходу как по бронированному коридору, это просто ДУРОСТЬ, которая обычно приводит к таким... последствиям..
4.10. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.
4.14. Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;