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П'яний водій збив двох підлітків на пішохідному переході у Кривому Розі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Авто

У Кривому Розі нетверезий водій збив двох підлітків на пішохідному переході.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Сьогодні у Кривому Розі двоє підлітків переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Водій тролейбуса зупинився, щоб їх пропустити, а от водій Nissan Tiida, який рухався сусідньою смугою - ні. Він на швидкості збив обох.

Хлопців із серйозними травмами госпіталізували до лікарні. Один із них - син нашої патрульної", - написав Білошицький.

Зазначається, що у винуватця ДТП поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння.
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Топ коментарі
+9
Нерегулируемый пешеходный переход на четырех полосной дороге какая то дичь. Какие идиоты проектируют эти дороги
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29.10.2020 22:06
+8
Пешеходы выходя на переход - думают что они в танке...детей жаль, но что дети что водитель нарушили правила, у водителя степень тяжести больше - но он цел и невредим, а дети могут остаться инвалидами...так что люди смотрите по сторонам...100% гарантии безопасности нет ни у кого!
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29.10.2020 22:07
+6
Водитель виноват, но пешеходы мля, по сторонам не смотрят, как "кегли" в боулинге, а вдруг например неисправность, тормоза отказали, пешеходам надо всегда быть внимательными и с опаской переходить дорогу, а не на расслабоне.....
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29.10.2020 22:25
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Где эта гнида которая тут писала про ментов-тварей которые водку в рот водителям вливают? Чтобы их потом пьяными объявить.
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29.10.2020 22:01 Відповісти
И такое бывает... Товарищ видел лично...
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30.10.2020 05:23 Відповісти
У меня знакомый знакомого, лично видел как чай с амфетамином на Майдане раздавали, приезжали люди потом с Майдана, а у них ломки потом после этого чая. Они и войну на Донбассе потом устроили чтобы им дальше наркотики перестали выдавать.
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30.10.2020 09:49 Відповісти
Чуєш, "бикота", коли один однокурсник іншому каже - я звик вірить... Тим більше, я, працюючи адвокатом, знаю більше, чим тобі може "придуматься"...
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30.10.2020 12:07 Відповісти
Конечно я "верю" буковкам в интернете. А особенно буковкам про однокурсника. А знаешь ты точно больше чем мне может придуматься. А Арестович военный эксперт.
Вот только не понимаю таких бурных реакций в интернете.
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30.10.2020 12:18 Відповісти
Чуєш, "розумака", ти, взагалі, де живеш? У реальному світі, чи в "надуманому"?... Я, в житті, такого "гімна", у подібних речах, надивився, що мене вже мало що, дивує... Я по судах мотаюсь ще з 90-х, і ти мене чимсь хочеш здивувать? А "Арестовича" ти сюди приплів, щоб надать своїм словам більшої "аргументованості"? "Соплі витри" під носом, а потім пробуй "стібаться"...
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30.10.2020 14:31 Відповісти
"Я житті подивився, я по судах мотався" - ты буковки в интернете.
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30.10.2020 15:31 Відповісти
У тебе і таких "буковок" немає - один "звіздьож"...
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30.10.2020 16:27 Відповісти
Нерегулируемый пешеходный переход на четырех полосной дороге какая то дичь. Какие идиоты проектируют эти дороги
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29.10.2020 22:06 Відповісти
там рядом на школе милиции есть ещё один волшебный переход - люди с маршрутки уже сразу на переходе оказываются (раз в неделю регулярно там давят людей) - они просто выпадают с дверей сразу на переход и их...
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29.10.2020 22:10 Відповісти
яке це має відношення до п'яного дибіла?
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29.10.2020 22:28 Відповісти
До пяного дибила ниякого. До дибила проектанта и до бибила подписанта мае.
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29.10.2020 23:44 Відповісти
еще не факт.. "признаки".. мусарам дай только повод, так они и кефир за алкоголь принимают!.. А детки тоже молодцы, идут по переходу как по бульвару, не смотря по сторона.. тоже явное нарушение ПДД для пешеходов! Дай бог все закончится норм ...но и пешеходам нужно быть внимательными..
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29.10.2020 22:06 Відповісти
ты пьян
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29.10.2020 22:17 Відповісти
ты мусор?
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29.10.2020 22:23 Відповісти
Нет, а ты пьян.
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29.10.2020 22:24 Відповісти
нет.. трезв как стеклышко! а в чем проблема то?
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29.10.2020 22:25 Відповісти
Прочитай своё сообщение - виноваты менты и пешеходы. Такое в трезвом уме не написать.
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29.10.2020 22:39 Відповісти
ну и дураку понятно, что водила тоже виновен по закону, но вины пешехода нельзя отменять , тоже по закону ! а то что мусора предположили, так то пусть своей жене расскажут о предположениях! и то что пешеходы не соблюдают пдд всеместно - тоже факт! а водила ехал небыстро, тормозной путь малый! был бы пьян 90% уехал бы!
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29.10.2020 22:51 Відповісти
Пешеходы выходя на переход - думают что они в танке...детей жаль, но что дети что водитель нарушили правила, у водителя степень тяжести больше - но он цел и невредим, а дети могут остаться инвалидами...так что люди смотрите по сторонам...100% гарантии безопасности нет ни у кого!
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29.10.2020 22:07 Відповісти
ну це ж дітки вони всьому вірять . побачили що тролейбус їх пропускає
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29.10.2020 22:38 Відповісти
Коли вже ті трахані алкаші на п'ються? Що їх може змусити не пити,розстріли чи що? Ми сміємося з кацапів,а тут не менше бухають.
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29.10.2020 22:21 Відповісти
Водитель виноват, но пешеходы мля, по сторонам не смотрят, как "кегли" в боулинге, а вдруг например неисправность, тормоза отказали, пешеходам надо всегда быть внимательными и с опаской переходить дорогу, а не на расслабоне.....
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29.10.2020 22:25 Відповісти
жаль что єто бьіли не зеленские
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29.10.2020 22:47 Відповісти
Водитель видел ,что троллейбус стоит перед пешеходным переходом(с чего бы это? Пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 721
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29.10.2020 22:53 Відповісти
виноваты как "дети" так и водитель... судя по пути торможения, водитель не был пьян, он просто не увидел пешеходов... из-за автобуса. который стоял справа... такое бывает...
и еще: вы посмотрите ка эти дети переходят проезжую часть... Они просто пошли через опасное место, не удостоверившись в безопасности движения, как участники этого движения... Да, они на переходе... НО как по нему идут??? Правила: Остановиться. Посмотреть НАЛЕВО. Убедиться, что нет проблем. И ТОЛЬКО потом переходить.. А идти по переходу как по бронированному коридору, это просто ДУРОСТЬ, которая обычно приводит к таким... последствиям..
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29.10.2020 23:10 Відповісти
Причём здесь пешеходы. Если видимость ограничена, (из-за троллейбуса, например) то водитель должен остановиться, полная остановка. У нас стабильно сбивают на пешехода, потому что быдло за рулём или пьянь. В Бельгии на пешеход выходя, можно и по сторонам не смотреть, останавливаются заблаговременно, пропускают, у нас же летит и за пять метров тормозит, а то и вовсе....
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29.10.2020 23:59 Відповісти
18.4 Если перед нерегулируемым пешеходным перехо­дом уменьшает скорость или остановилось транс­портное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, должны уменьшить скорость, а при необходимости остано­виться и могут продолжить (возобновить) движение только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препят­ствие либо опасность.
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30.10.2020 00:06 Відповісти
Соблюдать правила должны все. Пешкодралам на заметку:

4.10. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

4.14. Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
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30.10.2020 09:46 Відповісти
Троллейбус остановился и пропускает пешеходов, надо ещё заглядывать на крайнюю левую, чтоб никакой кретин там не несся? Отож и проблемы, что голова не работает почему там троллейбус остановился
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30.10.2020 10:46 Відповісти
Да так, давят их по ихней же глупости, атак совсем нипричьом.
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30.10.2020 09:44 Відповісти
по твоему "пешкодралам" видно пренебрежительное отношение к людям.
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30.10.2020 12:21 Відповісти
С такими судьями, когда убийца становится депутатом, начинается беспредел
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30.10.2020 00:10 Відповісти
Пока существует безнаказанная мажорщина , поддерживаемая верховными судьями и президентом в частности , до тех пор будут убивать и грабить безнаказанно население Украины .Где бы ты не оказался .
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30.10.2020 09:00 Відповісти
 
 