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13 091 42
СБУ (10034) Наумов Андрій (52)

Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Родина начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти виявили, що ця квартира, а також маєток під Києвом, оформлені на його матір, але користується ними сам високопосадовець СБУ. При цьому, підкреслюється у розслідуванні, інформація про керівника Управління внутрішньої безпеки та його статки, згідно з офіційною відповіддю спецслужби, належить до категорії "з обмеженим доступом". Водночас юристи підтверджують, що купівлю квартири у кілька разів дешевше від ринкової вартості можна розцінювати як неправомірне отримання подарунку у розумінні закону "Про запобігання корупції".

Від власних джерел у Міністерстві юстиції "Схеми" отримали копію договору про передачу матері Андрія Наумова Ірині влітку 2019 року майнових прав на 3-кімнатну квартиру площею більше ніж 100 квадратних метрів у житловому комплексі Alter Ego у Печерському районі Києва. Вона придбала ці права за 1 191 300 гривень. Водночас, підкреслюють журналісти, апартаменти такою площею згідно з цінами від забудовника у 2019–2020 роках у цьому ЖК коштують від майже 4,5 млн до 5,5 млн грн.

Сімя голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - Схеми 01

"Тобто Ірині Наумовій житло в Alter Ego обійшлось щонайменше в 4 рази дешевше. Чи могла вона самостійно придбати коштовне майно? Відповідно до реєстру юридичних осіб, свого бізнесу вона вже більше ніж 10 років як не має, з соцмереж видно, що жінка займається майструванням ляльок", – сказано у розслідуванні.

"Схеми" зафіксували, що Андрій Наумов користується цією квартирою. Знімальна група кілька разів помічала Mercedes із номерами прикриття, який заїжджав і виїжджав з підземного паркінгу ЖК. В один із днів, 9 жовтня, знімальній групі вдалось зафіксувати його пасажира – ним виявився сам Андрій Наумов.

Майнові права на квартиру мати високопосадовця СБУ купила у бізнесмена Костянтина Ученика, який придбав їх у забудовника на етапі інвестування у 2016 році за суму майже в 1 мільйон 190 тисяч гривень. І теж, схоже, за заниженою вартістю, зазначають журналісти. Цей будинок був зведений на землях, які перебували у власності Генпрокуратури. На момент купівлі Костянтином Учеником квартири в цьому ЖК за заниженою вартістю сам Наумов був одним із керівників управління матеріально-технічного забезпечення ГПУ.

"Якщо орієнтуватись на ціни 2016 року, коли він здійснив купівлю, то апартаменти схожого метражу мали би обійтись йому у суму більше від 3 мільйонів гривень. Тобто, незважаючи на зростання цін на житло і беручи до уваги лише зміну курсу валют, на перепродажу майнових прав за 3 роки він не тільки не заробив, а навіть втратив більше від 3 тисяч доларів", – підрахували журналісти.

Згідно з даними реєстру юросіб, Костянтин Ученик – бізнесмен, раніше очолював із десяток будівельних фірм. Дві з них пов’язані із колишнім очільником СБУ, а нині бізнесменом Валерієм Хорошковським. Одна з них – ТОВ "Маяк-Вестдом", яку Ученик очолює і досі, – регулярний фігурант розслідувань правоохоронців – зокрема, податківців та поліції.

Юристи підкреслюють: на момент купівлі квартири посада, яку обіймав Наумов, – керівника державного підприємства у Чорнобильській зоні відчуження, – підпадала під дію антикорупційного законодавства і належала до посад з високим корупційним ризиком.

Як виявили журналісти, Наумов користується ще одним родинним майном – будинком у селищі Гребінки Київської області. Біля нього "Схеми" фіксували той самий мерседес, який заїжджав та виїжджав з паркінгу ЖК на Печерську. А біля автомобіля – особу, за статурою схожою на Андрія Наумова.

Сімя голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - Схеми 02

На його матір у Гребінках оформлені три земельні ділянки на березі річки Протока загальною площею півтора гектара. На них, згідно з даними з реєстру, зведений один будинок, водночас зйомка з повітря виявила, що на території – два будинки.

Тут, у Гребінках, ймовірно, мешкає цивільна дружина високопосадовця СБУ Анна Ревенко, яка публікує звідси пости у соцмережах. Також протягом 2014–2016 років вона працювала у компанії "Маяк-Вестдом" бізнесмена Ученика, який за заниженою вартістю продав квартиру матері Наумова.

У 2019 Ревенко придбала одразу дві машини – вантажний Volkswagen Crafter та позашляховик Toyota Rav4 2018 року випуску. Їхня сумарна вартість, відповідно до цін з оголошень про продаж подібних авто, коливається від майже 1,2 млн до 1,34 млн гривень.

Згідно з даними джерел "Схем" у податковій, загалом, починаючи з 2011 року, Анна Ревенко заробила трохи більше ніж 400 тисяч гривень – разом зі стипендіями та соцвиплатами. Тобто, виходить, офіційних доходів Ревенко вистачило би лише на оплату третини від сукупної вартості придбаних автомобілів, сказано у розслідуванні.

Управління внутрішньої безпеки СБУ, яке очолює Наумов, з-поміж інших функцій має виявляти правопорушення самих співробітників спецслужби. Це один із найзакритіших підрозділів. Положення про нього засекречене, а у відповідь на прохання "Схем" ознайомитись із трудовою біографією та відзнаками його керівника в СБУ зазначили, що така інформація належить до категорії "з обмеженим доступом".

Лише нещодавно, 14 жовтня, інформація про те, хто обіймає посаду керівника управління внутрішньої безпеки СБУ, стала публічною : Володимир Зеленський своїм указом присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала.

Згідно з останньою декларацією за 2019 рік – до початку роботи в СБУ, – Наумов не має власної нерухомості, орендує службове житло і зберігає заощадження готівкою та у банку. Робота на зазначеній посаді в СБУ дозволила Наумову не показувати декларацію.
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Топ коментарі
+21
пока чиновников не начнут расстреливать за любое нарушение закона, без суда и следствия, ситуацию в Украине не исправить! ТРЕЮУЮ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ ЧИНОВНЕИКА !
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29.10.2020 23:37
+17
І це ніразу не корупція. Зеля, чому твій літінант не ловить чортів?
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29.10.2020 23:40
+11
С "внутренней безопасностью" в Службе Безопасности всё понятно, спасибо.
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30.10.2020 00:01
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пока чиновников не начнут расстреливать за любое нарушение закона, без суда и следствия, ситуацию в Украине не исправить! ТРЕЮУЮ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ ЧИНОВНЕИКА !
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29.10.2020 23:37 Відповісти
Еще патроні на єту плесень переводить...
Старая добрая веревка их не один десяток оприходует
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30.10.2020 00:22 Відповісти
за патроны будут платить его родственники , как это делают в Китае .
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30.10.2020 09:05 Відповісти
"Крыша" денег стоит...
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29.10.2020 23:38 Відповісти
Семья главы внутренней безопасности СБУ Наумова приобрела квартиру в элитном ЖК в 4 раза дешевле рыночной стоимости, - "Схемы"

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У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн

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Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9404 журналістам не вгодиш: задорого "купив" квартиру-погано. Задешево "купив" -ще гірше.
Через те й відмінили декларації -щоб носа не пхали в суддівські гаманці. Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8292
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29.10.2020 23:59 Відповісти
Сидиш на краденому, жереш крадене, катаєшся у вкраденому і трусишся бо відберуть, а тебе "посодют"? Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1782
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30.10.2020 08:16 Відповісти
спасибо, что не в Москве!)
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29.10.2020 23:39 Відповісти
І це ніразу не корупція. Зеля, чому твій літінант не ловить чортів?
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29.10.2020 23:40 Відповісти
а тому що вони всі чорти.... Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1962
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30.10.2020 14:52 Відповісти
Зато вложились в официальные доходы... Всё по чесноку.
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29.10.2020 23:41 Відповісти
схема отработана ещё на бородатой женщине
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29.10.2020 23:43 Відповісти
Так рыночная цена завышена, с этим то никто спорить не будет?
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29.10.2020 23:50 Відповісти
Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2781 ...а продали по реальной цене-так шо все норм!
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30.10.2020 00:00 Відповісти
Да, цена реальная, наехали зря. Человек умеет жить!
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30.10.2020 09:02 Відповісти
а міг взагалі в лотерею виграти !
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29.10.2020 23:52 Відповісти
або піти в ліс по гриби і під кущем саквояж з грошима знайти!
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30.10.2020 00:04 Відповісти
так, але тут свідки потрібні
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30.10.2020 00:17 Відповісти
Ви що забули, вся патртія "слуг" за копійки елітну нерухомість покупила.
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29.10.2020 23:52 Відповісти
Покращення життя від зелених продовжується.
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29.10.2020 23:53 Відповісти
Для
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30.10.2020 00:02 Відповісти
Злодійні в законі.
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30.10.2020 00:26 Відповісти
Если бы он не купил права на апартаменты за миллион грывень, ему бы их продал солдат НАТО за телегу сала.
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29.10.2020 23:55 Відповісти
Какой богатенький буратинА! И какой везучий! Жаль, СБУ не может за него "порадоваться"! Перехватили эстафету слепоты от ОБСЕ на Донбассе. Те прозрели, а эти занемогли. Просто беда!
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29.10.2020 23:57 Відповісти
Всі беруть , всі крадуть , на всіх курва рівнях та галузях .... Які в дупу реформи ???? Кому вони потрібні ( окрім простих людей) крадіям ??хабарннкам ?? Ага .. щассс !
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29.10.2020 23:58 Відповісти
паадумаеш в 4 раза дешевле. Вон в Петропавловке за окружной...завели дело на застройщика..получили на шару то есть ДАРОМ десятки квартир...и дело..слили)))
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29.10.2020 23:59 Відповісти
С "внутренней безопасностью" в Службе Безопасности всё понятно, спасибо.
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30.10.2020 00:01 Відповісти
спокойно то была скидка - Christmas in July.
просто вы не успели, а он успел.
не все же в Украине главы внутренней безопасности СБУ.
совесть майте....
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30.10.2020 00:23 Відповісти
Жесть
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30.10.2020 01:32 Відповісти
у СлаБоУмных работают прахвисианаллы высочайшего класса... вопрос - если они мышку-норушку за собой не могут найти, то смогут ли они защитить государственность страны... троценки-процкие-замуденковские...
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30.10.2020 01:56 Відповісти
Вот и свой Семочко у Вовы появился....все повторяется, только в виде фарса.
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30.10.2020 06:55 Відповісти
Зелохи, я смотрю не плохо ваши слуги живут.
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30.10.2020 07:06 Відповісти
Не только одна птица Говорун обладает умом и сообразительностью - бакланы Баканова тоже не промах - своего не упустят.
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30.10.2020 07:11 Відповісти
быканов, наумов, недоумков... интересный подбор ссынаристов в СБУ... да и результат налицо - полнейший провал борьбы с расийской агрессией против Украины - от средств массовой информации до армии...может надо одним махом собрать всех прокацапских дебилов для начала во всех украинских силовых структурах и вывезти как динозавров в какое-то отдаленное место и изолировать?
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30.10.2020 07:33 Відповісти
Срочно звоните Баканову! Он себе две такие квартиры по такой же цене купит.
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30.10.2020 07:39 Відповісти
Гебня з 1917 звикла ходити в шкірянках жити в шикарних будинках, ними ж нащзначеними і розстріляними ворогів народу, і ні в чому собі більше не відмовляти. Як там у Бабеля - приїхав я до Петрограда голодний і в драних штанцях, влаштувався в ЧК писарем, і через три дні вже гуляв ситий в виданому мені новому костюмі". Тож в чому новина? От якби суд приговрив корумпованого гебнюка до вищої міри соціалшьного захисту да разом з хабарними судддями КС суду це була б чудова новина перед прийняттям горнятка вранішньої кави.
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30.10.2020 07:45 Відповісти
"У нас впервые президент, который не ворует" (с) Гетманцев, он же "полоумный Сэлдон"
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30.10.2020 07:53 Відповісти
Та фигня. Главное "Аби не Порох".
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30.10.2020 10:24 Відповісти
Україні потрібна одна чесна партія - «УТІКАЙ!»
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30.10.2020 11:02 Відповісти
Это у Дзержинского было: "Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками"©
Теперича, видать, декоммунизация докатилась и до СБУшников: "Бакланом Баканова может быть лишь урод с горячей башкой, ненасытным жлобством и загребущими руками"®
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30.10.2020 12:13 Відповісти
Да вы что,хорошему человеку нельзя скидочку на квартирку сделать?Только зеле ничего не рассказывайте,в его извилине розбийники и засранцы - это дальнобойщики и малый бизнес,бакановцы крышующие цуркисов - непорочные святоши.
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30.10.2020 12:42 Відповісти
 
 