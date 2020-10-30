"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка. ВIДЕО
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Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" отримали доступ до таємних записів з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загальний обсяг аудіозаписів - понад 2000 годин. Частина аудіозаписів опублікована "Слідство.Інфо" в документальному фільмі "Нарадча кімната".
Увага! Ненормативна лексика!
Прослуховування було встановлено детективами НАБУ перед останніми президентськими виборами. На записах ідентифіковані голоси самого Вовка, його заступника Євгена Аблова і судді Окружного адмінсуду Ігоря Погрібніченка. Крім того, на записах є нині перший заступник Генпрокурора Роман Говда. Прокурору Вовк допоміг позбутися "засранця" Олександра Авдєєнка - колишнього підлеглого Говди, який вирішив поновитися на роботі через ОАСК.
"Він не виграє. Все нормально ...", - заспокоює прокурора Вовк.
На записах є розмова Вовка з якимось Сергієм Івановичем, в якій, на думку журналістів проєкту, йдеться про прохання Вовка включити в число впливових людей у Вищій кваліфікаційній комісії суддів своїх людей. За версією журналістів, йдеться про колишнього заступника міністра внутрішніх справ України - керівника апарату Сергія Чеботаря, який був фігурантом справи "рюкзаків Авакова". Прохання Вовка була виконане. Нагадаємо, що одне з ключових рішень у справі "рюкзаків Авакова" було винесене саме в Окружному адмінсуді Києва. Ухвалював це рішення заступник голови ОАСК Аблов.
Будь ласка, зачекайте...
Так, През. не повинен впливати на вирішення справ у судах.
Його повноваження виписані у спец. Законі про През-та.
Що не так ?
Тогда, в начале 2014 года, на пике эмоций можно было ПРАВИЛЬНО беспределить продолжая Майдан.
Но, поскольку Петро твой с Майданом жил в разных измерениях, вот ОНО и почало все " в правовом поле" сливыать в унитаз.
"Прослушивание было установлено детективами НАБУ перед последними президентскими выборами". Источник: https://censor.net/ru/v3228102
А хотіли тільки декларації прикрити.
Крім того ще є версія.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/prezident-rivnij-z-usima-abo-amneziya-ukrainskogo-chinovnika.htm
Вже й петиція є, а твого рішення засранець брехливий нема 😡😡😡
В калюжу сядь попустить 😎😎😎
Це так мало б бути, але ж у нас не гарант Конституції на посаді Президента, а звичайнісінький блаЗЕнь.
Вот хотя бы сняли обвинения против Портнова !!!!
Интересно каким образом?Можно поподробнее и с ссылками на серьёзные источники.
ПУСТЬ ПОКАЖУТ ИМУЩЕСТВО СВОЁ И СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ
Таких только "стенка" исправит, - не шведская.
слова.....
Без
любви разум бессилен. Без разума любовь
слепа.
И в доблести пороки превращать.
И не глазами - сердцем выбирать...
За то ее слепой изображают."
Со времен Шекспира все продажные политиканы мечтают о "чистой и бескорыстной любви" народа. Хотите о разуме? Это к Хайаму. Тот рекомендует забухать до беспамятсва...
Порох, вернись!
При "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
І на останок.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки", - нардеп Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми
При "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
І на останок.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки", - нардеп Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми
Скасувати той окружний суд.
Порозводилось блатняку.
Судьи должны быть беспристрастны! У судей может быть только один друг, вернее подруга - ФЕМИДА! Имено законы, законодательство Украины должно быть союзником судей, а среди друзей не может быть дружков у судей. Эти типы, которые так сказали абсолютно коррупционеры.
Видите,, Фемида с повязкой на глазах... беспристрастная!