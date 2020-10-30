УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5700 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниСуспільство
30 876 81
корупція (4070) Вовк Павло (254) Окружний адмінсуд Києва (377) Говда (9)

"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" отримали доступ до таємних записів з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загальний обсяг аудіозаписів - понад 2000 годин. Частина аудіозаписів опублікована "Слідство.Інфо" в документальному фільмі "Нарадча кімната".

Увага! Ненормативна лексика!

Прослуховування було встановлено детективами НАБУ перед останніми президентськими виборами. На записах ідентифіковані голоси самого Вовка, його заступника Євгена Аблова і судді Окружного адмінсуду Ігоря Погрібніченка. Крім того, на записах є нині перший заступник Генпрокурора Роман Говда. Прокурору Вовк допоміг позбутися "засранця" Олександра Авдєєнка - колишнього підлеглого Говди, який вирішив поновитися на роботі через ОАСК.

"Він не виграє. Все нормально ...", - заспокоює прокурора Вовк.

На записах є розмова Вовка з якимось Сергієм Івановичем, в якій, на думку журналістів проєкту, йдеться про прохання Вовка включити в число впливових людей у ​​Вищій кваліфікаційній комісії суддів своїх людей. За версією журналістів, йдеться про колишнього заступника міністра внутрішніх справ України - керівника апарату Сергія Чеботаря, який був фігурантом справи "рюкзаків Авакова". Прохання Вовка була виконане. Нагадаємо, що одне з ключових рішень у справі "рюкзаків Авакова" було винесене саме в Окружному адмінсуді Києва. Ухвалював це рішення заступник голови ОАСК Аблов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
Слава справжнім журналістам!
показати весь коментар
30.10.2020 10:54
+39
И пусть теперь кто-то скажет, что ЗЕ не причем к судейскому беспределу.
показати весь коментар
30.10.2020 10:57
+32
Сколько Вовка не корми, он все равно в твой карман смотрит.
показати весь коментар
30.10.2020 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава справжнім журналістам!
показати весь коментар
30.10.2020 10:54 Відповісти
Що не кажіть, а все ж є перевага в тому, що існують різні групи впливу, які все це витягують на поверхню і надають цьому розголосу. Правило противаг.
показати весь коментар
30.10.2020 11:01 Відповісти
Так, але в даному випадку відомий вислів "... жаба гадюку" не підходить...
показати весь коментар
30.10.2020 13:11 Відповісти
Авакова потрібно знімати, він і є головним другом Вовка.
показати весь коментар
31.10.2020 12:03 Відповісти
Сколько Вовка не корми, он все равно в твой карман смотрит.
показати весь коментар
30.10.2020 10:56 Відповісти
І оця "поція" - то їхні друзі!
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 4949
показати весь коментар
30.10.2020 12:47 Відповісти
Геращенко будет комментировать журналистское расследование или сам Арсен Борисчыч?
показати весь коментар
30.10.2020 10:57 Відповісти
И пусть теперь кто-то скажет, что ЗЕ не причем к судейскому беспределу.
показати весь коментар
30.10.2020 10:57 Відповісти
Т.е., если ЗЕ не причем, то он вобще нихрена не контролирует. Нафига такой президент?
показати весь коментар
30.10.2020 10:59 Відповісти
"Сама придумала, сама образилась ..."
Так, През. не повинен впливати на вирішення справ у судах.
Його повноваження виписані у спец. Законі про През-та.
Що не так ?
показати весь коментар
30.10.2020 11:21 Відповісти
А непонятные опросы в день выборов проводить входит в его полномочия?
показати весь коментар
30.10.2020 11:25 Відповісти
Так вы же кидались на Порошенко из-за этого, мол он ни кого не садит. А вот, как оно оказывается "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 1721
показати весь коментар
30.10.2020 12:12 Відповісти
и "как оно оказывается"?
Тогда, в начале 2014 года, на пике эмоций можно было ПРАВИЛЬНО беспределить продолжая Майдан.
Но, поскольку Петро твой с Майданом жил в разных измерениях, вот ОНО и почало все " в правовом поле" сливыать в унитаз.
показати весь коментар
30.10.2020 17:16 Відповісти
Я переплутав тебе з Бакс13. Той точно зебил.
показати весь коментар
30.10.2020 13:09 Відповісти
Напомни мне, когда при Пете судьи совершали конституционный переворот.
показати весь коментар
30.10.2020 12:38 Відповісти
Одна "маленька" різниця при "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
показати весь коментар
30.10.2020 12:44 Відповісти
Що при Пєті закони вибірково застосовувались, що при "Какая разніца"...
показати весь коментар
31.10.2020 02:02 Відповісти
Так же как и шоколадка, или "чукча у нас писатель, а не читатель" -

"Прослушивание было установлено детективами НАБУ перед последними президентскими выборами". Источник: https://censor.net/ru/v3228102
показати весь коментар
30.10.2020 17:32 Відповісти
Напомни мне дату, когда КС вынес решение по НАЗК.
показати весь коментар
30.10.2020 19:25 Відповісти
Напомни мне дату, когда КС вынес решение по НАЗК.
показати весь коментар
30.10.2020 19:36 Відповісти
Дату, сестра, дату.
показати весь коментар
30.10.2020 22:43 Відповісти
Есть ли еще в мире страна, в которой государственный переворот пытались совершить судьи!?
показати весь коментар
30.10.2020 10:58 Відповісти
Може бути, що переворот вийшов випадково. Бо усе зав*язане.
А хотіли тільки декларації прикрити.
Крім того ще є версія.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/prezident-rivnij-z-usima-abo-amneziya-ukrainskogo-chinovnika.htm
показати весь коментар
30.10.2020 11:24 Відповісти
Не буду категоричним, але щось подібне було в Турції, бо з якого дива Ердоган "погнав" суддів тисячами.
показати весь коментар
30.10.2020 12:08 Відповісти
Зе банду, ни вилы..
показати весь коментар
30.10.2020 10:58 Відповісти
Ау бубочка ти ще не роздуплилось?
Вже й петиція є, а твого рішення засранець брехливий нема 😡😡😡
показати весь коментар
30.10.2020 10:58 Відповісти
Не, тормоз, это как раз ты не понял. Что такое зеленский и зелёные человечки.
показати весь коментар
30.10.2020 11:06 Відповісти
Що ж у тебе так бомбить?
В калюжу сядь попустить 😎😎😎
показати весь коментар
30.10.2020 11:11 Відповісти
А ви теж повірили у народовладдя від Зєлєнского? 😂 Це було перед президентськими виборами, чи після відосіка про 5 питань? 🤣
показати весь коментар
30.10.2020 11:23 Відповісти
Та нікому я не вірив, особливо цьому пуделю цирковому, але ж воно все жаліється, що йому хтось заважає, то я й нагадав, що вже зібрана електронна петиція від людей з вимогою розформування ОАСК на яку ЗЕнедоумок згідно закону зобов'язаний відреагувати. Тобто або розформувати той суд, або ні, але тоді він має публічно пояснювати свої дії.
Це так мало б бути, але ж у нас не гарант Конституції на посаді Президента, а звичайнісінький блаЗЕнь.
показати весь коментар
30.10.2020 12:53 Відповісти
Слушать я конечно не буду, но .... и кому это круто? как вот про Савченко - там и видео и т.д. - - кому надо это - устанавливать, рисковать шоб получилось - идите нахрен, вас тут не стояло?
показати весь коментар
30.10.2020 10:58 Відповісти
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 7105 "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 4628
показати весь коментар
30.10.2020 11:04 Відповісти
Если проанализировать решения ОАСК за последнее время, ТО ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЕ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ КОНКРЕТНО
Вот хотя бы сняли обвинения против Портнова !!!!
показати весь коментар
30.10.2020 11:01 Відповісти
Орда в своих СМИ искренне радуется победе над Украиной с помощью КС Украины.Заказчик сразу раскрыл себя в заколоте против конституционного строя нашей неньки.ЮВТ также причастна к этому заколоту.Её надо похоронить политически в братской могиле врагов Украины.
показати весь коментар
30.10.2020 11:01 Відповісти
ЮВТ также причастна к этому заколоту.

Интересно каким образом?Можно поподробнее и с ссылками на серьёзные источники.
показати весь коментар
30.10.2020 20:16 Відповісти
Вони з Кутіним кращі друзі
показати весь коментар
30.10.2020 21:36 Відповісти
Открыть декларации судей ОАСК для украинского народа, который кормит эту стаю шакалов
ПУСТЬ ПОКАЖУТ ИМУЩЕСТВО СВОЁ И СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ
показати весь коментар
30.10.2020 11:02 Відповісти
І що? І так всі знають і розуміють. Нічого не станеться.
показати весь коментар
30.10.2020 13:47 Відповісти
Ну вот, КС примет решение, что и эту сволочь трогать нельзя, как же разделение властей, кто посмеет тронуть коррумпированного судью-преступника. Не будет люстрации, все это кровью, но потом уже народ люстрирует суддей сам, добежать до России не успеют.
показати весь коментар
30.10.2020 11:03 Відповісти
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 4078
показати весь коментар
30.10.2020 11:10 Відповісти
Уже полтора года утверждаю, СБУ уничтожил клоун, но реакции никакой, вот вам доказательства, а мусоров приблизил к себе во главе с аваковым, сейчас клоуна надо отправить под домашний арест.
показати весь коментар
30.10.2020 11:11 Відповісти
СБУ разрушила Тимошенко поставив во главе Турчинова-Когана с единственной целью уничтожить дело Семы Могилевича который был подельником мадам и находился в розыске ФБР. Пастор справился. И это не единственное "достижение" этого "загадочного губошлепа"... Потом был Крым...
показати весь коментар
31.10.2020 02:08 Відповісти
СуДнииище ! Упыри сховавшиеся за именем Закона, и вытирающие о законы свои копыта..
Таких только "стенка" исправит, - не шведская.
показати весь коментар
30.10.2020 11:12 Відповісти
Бессмертный.. хм..
показати весь коментар
30.10.2020 11:14 Відповісти
Это упыри. Вурдалаки.
показати весь коментар
30.10.2020 11:16 Відповісти
Артём Ярмолич ,Вы шо так говорите,хотите , чтобы Сулима Иван Вас по Цензору размазал 😂😂😂😂
показати весь коментар
30.10.2020 11:17 Відповісти
Блдь, КАК вообще можно оставить существовать этот конченный ОАСК?! Ну что за издевательство? Нас сорок миллионов, а несколько тварей стопорят всю страну? Вынести бы их нах и прилюдно прибить
показати весь коментар
30.10.2020 11:20 Відповісти
Прибить,это прикольно конечно,но желательно не насмерть,слегонца прибить.
показати весь коментар
30.10.2020 11:25 Відповісти
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 1827
показати весь коментар
30.10.2020 11:39 Відповісти
Разумные
слова.....

Без
любви разум бессилен. Без разума любовь
слепа.
показати весь коментар
30.10.2020 11:57 Відповісти
Но бывает и безумная любовь.
показати весь коментар
30.10.2020 12:11 Відповісти
"Любовь способна низкое прощать.
И в доблести пороки превращать.
И не глазами - сердцем выбирать...
За то ее слепой изображают."

Со времен Шекспира все продажные политиканы мечтают о "чистой и бескорыстной любви" народа. Хотите о разуме? Это к Хайаму. Тот рекомендует забухать до беспамятсва...
показати весь коментар
31.10.2020 02:13 Відповісти
Така ситуація не лише в цьому суді вона в більшості судах, я взагалі вважаю що він ще адекватний інтелегент в порівняно з іншими суддями
показати весь коментар
30.10.2020 12:10 Відповісти
Їх треба просто вбити. Це не судді, це вороги України!
показати весь коментар
30.10.2020 12:17 Відповісти
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 6594
показати весь коментар
30.10.2020 12:18 Відповісти
Оштрафовать предприятие на 220 тис. за девушку в купальнике на рекламе- это, конечно, круто.

"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 991 "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9084 "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9084 "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9084
показати весь коментар
30.10.2020 12:23 Відповісти
Порох менял страну, а этот членом игрок на рояле превращает страну в бантустан!
Порох, вернись!
показати весь коментар
30.10.2020 12:47 Відповісти
Проблема не стільки в змісті розмов, як у формі: стороння людина могла б подумати, що це розмова кримінальних злочинців найнижчої категорії.
показати весь коментар
30.10.2020 12:52 Відповісти
Надіюсь люди порозумнішають,зрозуміють,що керувати країною це не членом по клавішам стукати. Порошенка звинувачували у всіх земних гріхах включаючи і самого "піаніста",А по факту буркутовців які сиділи у СІЗО за вбивства на майдані ввідав Зеленський, хоча моряків та Сенцова і так бі ввідала Росія по рішенню міжнародного суда. На війні Зелень теж заробляє два роки? Риторичне питання -чому не завершив,йому вона вигіда?
При "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
І на останок.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки", - нардеп Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми
показати весь коментар
30.10.2020 12:58 Відповісти
Вовка - Вовку, Вовк - Вовке... Так и живем...
показати весь коментар
30.10.2020 13:00 Відповісти
Надіюсь люди порозумнішають,зрозуміють,що керувати країною це не членом по клавішам стукати. Порошенка звинувачували у всіх земних гріхах включаючи і самого "піаніста",А по факту буркутовців які сиділи у СІЗО за вбивства на майдані ввідав Зеленський, хоча моряків та Сенцова і так бі ввідала Росія по рішенню міжнародного суда. На війні Зелень теж заробляє два роки? Риторичне питання -чому не завершив,йому вона вигіда?
При "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
І на останок.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки", - нардеп Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми
показати весь коментар
30.10.2020 13:09 Відповісти
бегло обозначил контур "системы"
показати весь коментар
30.10.2020 13:12 Відповісти
Це не судді, це гопота якась.
Скасувати той окружний суд.
Порозводилось блатняку.
показати весь коментар
30.10.2020 13:53 Відповісти
Ось і вирок. Всі йдуть на буцигарню. НАБУ залишається. (Поки не скурвиться, звісно
показати весь коментар
30.10.2020 14:40 Відповісти
Мене не цікавлять записи, мене цікавить шкіра Вовка.
показати весь коментар
30.10.2020 15:36 Відповісти
И что же по этому поводу скажет наш любитель рюкзаков и французских откатов за вертолеты, катера и электровозы, вы все вретиии или вообще отморозится?
показати весь коментар
30.10.2020 17:37 Відповісти
кинокомедия а не власть.
показати весь коментар
31.10.2020 07:16 Відповісти
Как это друзья? Какие у судей могут быть друзья? недруги? Это бред? Эти люди абсолютно не судьи! Эти люди шваль!!!!
Судьи должны быть беспристрастны! У судей может быть только один друг, вернее подруга - ФЕМИДА! Имено законы, законодательство Украины должно быть союзником судей, а среди друзей не может быть дружков у судей. Эти типы, которые так сказали абсолютно коррупционеры.
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9365

Видите,, Фемида с повязкой на глазах... беспристрастная!
показати весь коментар
31.10.2020 07:44 Відповісти
Днище. таким моральным уродам ничего не стоит сесть за руль пьяными или угашенными, и убить кучу людей. По-хорошему, судьи ОАСК это преступники, самое правильное что с ними можно сделать - посадить лет на 15
показати весь коментар
31.10.2020 07:47 Відповісти
Как-то странно слышать такое, учитывая, что НАБУ за время своего существования так и не посадила ни одного топ-коррупционера.
показати весь коментар
01.11.2020 02:10 Відповісти
Кому ще не зрозуміло,що Україна-це мафіозна "держава"?
показати весь коментар
01.11.2020 08:10 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТАКИХ В АМЕРИКЕ СУДИТЬ ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЕСТЬ !!!
показати весь коментар
01.11.2020 12:14 Відповісти
 
 