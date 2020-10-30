Венедіктова оцінила перший місяць роботи нових обласних прокуратур: "Запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було". ВІДЕО

Місяць тому в Україні почали роботу нові обласні прокуратури, генпрокурор Ірина Венедіктова оцінила їх роботу за цей період.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, про це Венедіктова заявила в опублікованому відео.

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Усього атестацію успішно пройшли 2483 прокурори регіональних прокуратур, 878 прокурорів - ні. Найкращий результат показала прокуратура Хмельницької області - 88% атестованих прокурорів, найбільше тих, хто не пройшов - 32% - у прокуратурі Дніпропетровської області.

За словами Венедіктової, головним завданням було підвищення довіри до прокуратури.

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"І тут ми очищали свої ряди також через викриття тих, хто ганьбить прокурорську честь порушенням закону. За час мого перебування на посаді Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора притягнула до кримінальної відповідальності 21 правоохоронця, більшість із них - за корупцію", - наголосила генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що за цей перший місяць роботи обласними прокуратурами до суду направлено кримінальні провадження щодо понад 3 тисяч правопорушень загальнокримінальної спрямованості, економічних і військових злочинів. Також зараз прокурори обласних прокуратур відстоюють у судах інтереси громадян і держави в цілому на суму 68 мільярдів гривень.

За цей місяць прокурорами повідомлено про підозру у вчиненні 121 кримінального корупційного правопорушення. До суду з обвинувальними актами направлено 347 кримінальних правопорушень. У правопорушеннях цієї категорії встановлено збитків на понад на 200 млн грн, із яких вже відшкодовано понад 40 млн гривень. Із метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арештів на 84 млн грн і заявлено позови на 57,5 ​​млн гривень. Також у скоєнні 192 кримінальних правопорушень із бюджетними коштами повідомлено про підозру, до суду з обвинувальними актами направлено 595 кримінальних правопорушень. Встановлено 160 млн грн збитків, із яких уже відшкодовано 7 млн ​​гривень. Із метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди накладено арешт на 74,2 млн грн і заявлено позови на понад 79 млн грн.

"Хочу сказати працівникам обласних прокуратур - у нас не було ніякого перехідного періоду, ми запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було. Я дякую всім, хто забезпечив дійсно гідний результат, який ми будемо тільки примножувати. Я пишаюся своїми колегами!" - підсумувала Венедіктова.

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