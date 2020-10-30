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прокуратура (3172) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2351)

Венедіктова оцінила перший місяць роботи нових обласних прокуратур: "Запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було". ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Місяць тому в Україні почали роботу нові обласні прокуратури, генпрокурор Ірина Венедіктова оцінила їх роботу за цей період.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, про це Венедіктова заявила в опублікованому відео.

Усього атестацію успішно пройшли 2483 прокурори регіональних прокуратур, 878 прокурорів - ні. Найкращий результат показала прокуратура Хмельницької області - 88% атестованих прокурорів, найбільше тих, хто не пройшов - 32% - у прокуратурі Дніпропетровської області.

За словами Венедіктової, головним завданням було підвищення довіри до прокуратури.

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"І тут ми очищали свої ряди також через викриття тих, хто ганьбить прокурорську честь порушенням закону. За час мого перебування на посаді Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора притягнула до кримінальної відповідальності 21 правоохоронця, більшість із них - за корупцію", - наголосила генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що за цей перший місяць роботи обласними прокуратурами до суду направлено кримінальні провадження щодо понад 3 тисяч правопорушень загальнокримінальної спрямованості, економічних і військових злочинів. Також зараз прокурори обласних прокуратур відстоюють у судах інтереси громадян і держави в цілому на суму 68 мільярдів гривень.

За цей місяць прокурорами повідомлено про підозру у вчиненні 121 кримінального корупційного правопорушення. До суду з обвинувальними актами направлено 347 кримінальних правопорушень. У правопорушеннях цієї категорії встановлено збитків на понад на 200 млн грн, із яких вже відшкодовано понад 40 млн гривень. Із метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арештів на 84 млн грн і заявлено позови на 57,5 ​​млн гривень. Також у скоєнні 192 кримінальних правопорушень із бюджетними коштами повідомлено про підозру, до суду з обвинувальними актами направлено 595 кримінальних правопорушень. Встановлено 160 млн грн збитків, із яких уже відшкодовано 7 млн ​​гривень. Із метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди накладено арешт на 74,2 млн грн і заявлено позови на понад 79 млн грн.

"Хочу сказати працівникам обласних прокуратур - у нас не було ніякого перехідного періоду, ми запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було. Я дякую всім, хто забезпечив дійсно гідний результат, який ми будемо тільки примножувати. Я пишаюся своїми колегами!" - підсумувала Венедіктова.

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Топ коментарі
+12
шо-то мне это напомнило...
Венедиктова оценила первый месяц работы новых областных прокуратур: "Запускались без отрыва от работы, времени на раскачку не было" - Цензор.НЕТ 3989
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30.10.2020 12:02
+8
Они уже не стесняются говорить словами своего хозяина:у того тоже 20 лет, а времени на раскачку нет
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30.10.2020 12:03
+8
Венедіктова оцінила перший місяць роботи нових обласних прокуратур: "Запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було" - Цензор.НЕТ 754
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30.10.2020 12:17
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Хоч ти не тошни....
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30.10.2020 12:00 Відповісти
шо-то мне это напомнило...
Венедиктова оценила первый месяц работы новых областных прокуратур: "Запускались без отрыва от работы, времени на раскачку не было" - Цензор.НЕТ 3989
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30.10.2020 12:02 Відповісти
Так это не только в 2018. Оно про "раскачку" уже десятилетия втирает поднадзорной кацапне.)
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30.10.2020 12:08 Відповісти
Во вот именно!
А я то думал что насчёт "раскачки" у меня дежавю.

.
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30.10.2020 13:27 Відповісти
эта курица даже говорит словами Тупина
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30.10.2020 14:45 Відповісти
Они уже не стесняются говорить словами своего хозяина:у того тоже 20 лет, а времени на раскачку нет
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30.10.2020 12:03 Відповісти
Дура набитая.
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30.10.2020 12:09 Відповісти
"... часу на розкачку не було" - не палися так тупо, Генстєрва ти кацапська.
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30.10.2020 12:16 Відповісти
Венедіктова оцінила перший місяць роботи нових обласних прокуратур: "Запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було" - Цензор.НЕТ 754
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30.10.2020 12:17 Відповісти
Тобто, знайшла виправдання бездіяльності.
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30.10.2020 12:19 Відповісти
Уже месяц новые работают,а взяточница лазарева,как брала взятки,так и продолжает это спокойно делать.
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30.10.2020 12:26 Відповісти
У неё климакс что-ли так действует на мозги ??? Венедіктова оцінила перший місяць роботи нових обласних прокуратур: "Запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було" - Цензор.НЕТ 3525
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30.10.2020 12:39 Відповісти
времени на раскачку? Бльоо, да она же цитирует своего кумира, бункерную вошь
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30.10.2020 12:47 Відповісти
Опа ча как покрытые зеленью рашистские консервы-то рвет! :Р )) 😂
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30.10.2020 14:25 Відповісти
...ми очищали свої ряди також через викриття тих, хто ганьбить прокурорську честь... © Венедіктова
Невже? А Венедіктову, яка "на шару" знімала держдачу у Пуща-Водиці, також звільнили, чи ще ні? Га, Венедіктова?
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30.10.2020 16:45 Відповісти
 
 