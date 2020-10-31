Брифінг голови Конституційного Суду Тупицького. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
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Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький вийшов на брифінг, на якому пояснює наявність у нього майна в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 Владимир Назаренко 5a9cf197
показати весь коментар30.10.2020 12:15
+15 Рома Маестро
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+9 Goldman Sachs
показати весь коментар30.10.2020 12:15
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Будь ласка, зачекайте...
Все кто так говорит это русня. Они не понимают что такое право в принципе. И мне очень не улыбается что эта русня сейчас делает вид, что её заботит будущее Украины как государства.
- влада народу важнее чем решение какого-то судьи. И всё остальное. Это чушь. Когда дело касалось Януковича или там его министра милиции, то дело было в решении конкретного чиновника и отказ подчиняться его приказам, а не в законах. Это не понимают все кто говорит, что судей не надо слушать.
- хуже не будет, сейчас наберем хороших судей. Это вторая серия сериала Голобородько. Выберем вместо плохих судей хороших и заживем. Но так не бывает.
БрифингБрехинг председателя Конституционного Суда Тупицкого. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ сеанса уриноофтальмологии.
Решту розповідатимеш у відповідних інституціях.
Олександр Аргат@olarhat 4 ч
Яка іронія в тому, що цей КСУ знесуть без законних підстав.
Так само, як він без законних підстав дав добро на розпуск Верховної Ради.
Україна - країна юридичних можливостей. І політичної доцільності.
КСУ ще вчора був в позиції "ну так, ми офігіли, що ви нам зробите?".
Отвєточка така ж).
С другой стороны, у Зеленского есть зацепка в виде статьи 5 Конституции, где говорится, в частности, что «никто не может узурпировать государственную власть». И есть, кстати, решение КСУ от 5 октября 2005 г., в котором разъясняется, что «положение "никто не может узурпировать государственную власть" надо понимать как запрет захвата государственной власти путем насилия или другим неконституционным или незаконным способом органами государственной власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами, гражданами или их объединениями». Так вот, сейчас в роли такого узурпатора будет предъявлен КСУ. Не отдельные конституционные судьи, а весь Конституционный суд как орган.
По имеющейся информации, для этого могут быть использованы, как минимум, два основания. Во-первых, это то, что КСУ своими решениями противодействует закрепленной в Конституции «необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».
Во-вторых, это то, что КСУ фактически присвоил себе исключительные полномочия Верховной Рады, когда отменил статью 366-1 УК.
https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-protiv-ksu-kak-proydet-ukraina-cherez-konstitucionnyy-shtorm-29102020-404501
в первую очередь закон "О ДЕЕСПОСОБНОСТИ, НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ, правах и обязанностях РЕЗИДЕНТОВ Украины", "ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ и БЕЗГРАЖДАНСТВЕ", "О воинской обязаности", "О НАЛОГАХ и АКЦИЗАХ", "О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ и ЗЕМЛЕ", не использовать понятие "религиозной организации", все виды объединений граждан являются только ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ /религиозные в том числе/ с равными правами и БЕЗ ПРИФЕРЕНЦИЙ!
Согласно Конституции, земля Украины принадлежит народу. Власть имеет право без согласия собственника, то есть народа, выставлять землю на распродажу?
Нарушение Конституции, в данном случае, ОЧЕВИДНО, т. к. должен быть референдум. За соблюдением Конституции, должен следить КС, что и сделал. А дальше, беготня перед Западом - та нам кредитов не дадут. Так и конституцию надо поменять, что в Украине рулит МВФ, а не нарiд.
Відповідно до частини п`ятої статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), це наприклад....