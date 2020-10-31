Брифінг голови Конституційного Суду Тупицького. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький вийшов на брифінг, на якому пояснює наявність у нього майна в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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