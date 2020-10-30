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допит (675) КС (1154) Тупицький (227) ДБР (2565)

Я не піду на допит у ДБР, - глава КС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Глава Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявив, що не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я прошу вас не дивуватися, що я не з'явлюся на допит. Я поясню чому. Фактично, мені опубліковано підозру. Який же я тоді свідок. У підозрюваного одні права (процесуальні. - Ред.), у свідка - інші", - заявив він.

Глава КС зазначив, що напередодні ввечері його розшукували двоє слідчих ДБР.

Також читайте: Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький

"Вчора ввечері, об 11 годині ночі, мене шукають двоє слідчих для вручення повістки як свідку. Коли сьогодні в суд надійшла офіційна повістка електронною поштою. Навіщо об 11 годині ночі шукати голову суду, заходити в будинок, де є консьєрж, випитувати, як глава суду приїжджає - з охороною чи ні, якими під'їздами користується, в який час це відбувається. Це двоє слідчих Державного бюро розслідувань. як тільки вони якимось чином дізнаються телефон моєї дружини і скидають цю повістку на WhatsApp їй, в ефірі відразу йде коментар, чому викликають, на офіційному вебсайті ДБР, чому викликають главу КС. Для перевірки до причетності до злочинів, які перевіряються в системі господарських судів, де я раніше працював. Це про автоматичний розподіл та інший", - розповів він.

Тупицький уточнив, що справа, про яку йдеться, зачіпає події 2013-2014 років, про які він вже двічі був допитаний.

"Мене допитував відділ Горбатюка. Ви розумієте, що це відділ, який не підкорявся навіть генеральному прокурору Луценку. І якби там була підозра, я б там уже був з підозрою. Рябошапка перевіряв це питання, щодо провокації певних осіб. Не була вручена підозра", - заявив він.

"Тому діє процесуальний закон - є підстави, є процесуальне керівництво генеральної прокуратури, тоді, будь ласка, - допити, захист і так далі", - резюмував Тупицький.

Також читайте: Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР

Раніше стало відомо, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Підеш, підеш. Мантія тебе вже не захистить. Я не пойду на допрос в ГБР, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 782
Втім, є варіянт - Ростов
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30.10.2020 13:31
+23
Блин, НО ОН ЯВНО ЗАЖРАЛСЯ.
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30.10.2020 13:33
+17
Сам не хочешь, люд с улицы приведут.
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30.10.2020 13:32
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Вопрос,- Кто будет контролировать контролёров и судить судей,- не простой. Мне нравится рецепт от Леся Подерев'янкого: "Майдан в Конституцію!"
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30.10.2020 14:04 Відповісти
Как вообще случилось, что судья высшего конституционного суда умудрился купить и оформить участок на территории оккупированного крыма да еще по российским законам?
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
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31.10.2020 19:32 Відповісти
Почему не простой? Должна быть перекрестная подсудность. А сейчас, опять 5 статья Конституции о том, что единственным источником власти - является Украинский Народ. А оперативными его высшими представителями - народные депутаты Украины. Поэтому, нужно апеллировать к Верховной Раде, всенародно избранному президенту и с ними принимать нужные решения по судьям и по самому суду. Этот состав судей нужно распускать и набирать новых, что делать. А их лишить всех огромных пенсий, гос. квартир, судебных лицензий и прочих государственных вкусностей. Пусть заказчики этого решения оплачивают им безбедную старость. А если их засудят, то и в местах лишения свободы. Все что произошло это хорошо. Это должно позволить здоровым силам укрепить нашу демократию, в сравнении с текущим состоянием.
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01.11.2020 09:01 Відповісти
Если Зе захочет войти в историю, как великий реформатор, то он должен распустить все суды и уволить всех судей с той же лёгкостью, как он распускал ВР в первый день своего президенства.
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30.10.2020 13:54 Відповісти
Карьера. Работал фрезеровщиком на радиоприборном заводе г. Смелы и Черкасском заводе «Строммашина».
В 1988-1993 гг. - стажер прокуратуры г. Донецка, следователь, старший следователь прокуратуры Куйбышевского района г. Донецка.
В 1993-2010 гг. - судья Куйбышевского районного суда г. Донецка, 2002-2009 - председатель этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области.
Всплеск карьеры Александра Тупицкого совпал с победой Виктора Януковича на выборах президента. В 2010-2013 гг. - был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.
В мае 2013 года указом президента Украины Виктора Януковича назначен судьей Конституционного суда Украины.
С 2018-2019 года - заместитель председателя Конституционного суда Украины.
17 сентября 2019 на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран председателем Конституционного Суда Украины.
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30.10.2020 14:03 Відповісти
чистый мафиозо
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30.10.2020 18:50 Відповісти
ох и харя.не пойдешь тогда будешь тварь вместо игрушки на елке висеть
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30.10.2020 14:09 Відповісти
значит, такую суку надо тащить на веревке.
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30.10.2020 14:17 Відповісти
вы посмотрите на его глаза а они говорят что честно и открыто смотреть людям в глаза он от брехни уже не может!
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30.10.2020 14:31 Відповісти
Он уже побывал..на допросе.Правда в Крыму и там присягу давал,только кому-своему тезке-ту.пину.
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30.10.2020 14:47 Відповісти
Почему этот взяточник Тупицкий до сих пор не в тюрьме?
Зеленскому пора на выход. Реальный клоун.
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30.10.2020 14:47 Відповісти
я стараюсь, батя...

Я не піду на допит у ДБР, - глава КС - Цензор.НЕТ 6518
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30.10.2020 14:55 Відповісти
очень старался!
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30.10.2020 17:57 Відповісти
С портретом бати,на заднем плане())
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31.10.2020 12:05 Відповісти
Ну тогда пойдешь на корм ракам, чучело гнилое.
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30.10.2020 15:05 Відповісти
Відтепер ми не лише не можемо покарати чиновників за незадекларовані будинки в Італії і автопарки на мільйони.
Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували. Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.
Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення.
Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
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30.10.2020 15:08 Відповісти
От ***** жирный барыга.
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30.10.2020 15:09 Відповісти
Ох и РЯХА.....
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30.10.2020 15:09 Відповісти
Ага, за три дня с похмела, не обсереш её.
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31.10.2020 15:37 Відповісти
ОПЗЖ пугает простых обывателей праворадикалами. Тот случай когда мы узнаем -есть они в стране или нет?
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30.10.2020 15:10 Відповісти
Як в депутати, то Правий сектор і Білецький зі своїми тут як тут.
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30.10.2020 15:20 Відповісти
Опять обиженки шоколадные скулят про то какие плохие националисты?
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30.10.2020 18:02 Відповісти
***** они и в Африке *****. Зажрались суки. Его "вяличество" до такой степени борзое и оторванное от земли, что даже мысль о том, что кто то посмел нарушить их налаженные схемы по отмыву бабла и вообще потревожить их обеспеченную жизнь им просто покоя не дают. Надеюсь кожа с этих ублюдков будет сдираться для них крайне болезенно.
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30.10.2020 15:17 Відповісти
Хоч тушкою, хоч чучелом, а до ДБР тебе привезуть, колядник конституційний.
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30.10.2020 15:18 Відповісти
*****
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30.10.2020 15:25 Відповісти
На кол суку
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30.10.2020 15:26 Відповісти
Это чмо голова КС. Да по нему тюрма плачет!
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30.10.2020 15:28 Відповісти
Шмара.... а не судья.
Линчевать прилюдно... чтобы другим в голову не приходило то что он сделал.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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30.10.2020 15:33 Відповісти
Как вообще случилось, что судья высшего конституционного суда умудрился купить и оформить участок на территории оккупированного крыма да еще по российским законам?
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
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31.10.2020 19:32 Відповісти
Все дело в том, что нарит в глубине своей души ( он у нас духовный аж лячно) любит кровосисей, поэтому Беня покажет для скотово "Скотов", а для вибагливої худоби буде навіть "Слуга народу". А потім квартет у складі Мосійчук, Дубінського, Пальчевського та Гордона намастять усе це все худобі на те, куди вона їсть. И peolple схавает!!! Благо , сегодняшняя себестоимость позволяет на халяву каждому по куску черняшки с комбижиром и пивасик!
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30.10.2020 15:39 Відповісти
мегамразь!!!
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30.10.2020 15:55 Відповісти
Ну что, Зеля?
Они ж по приказу Порошенко плюют тебе в .......!
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30.10.2020 15:58 Відповісти
гниль не пойдет.гниль поползет туда!
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30.10.2020 15:58 Відповісти
Бл, неужели нету денег подорвать козла? Есть же координаты его хаты. 1 Хеллфайер и вопроса нет.
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30.10.2020 16:01 Відповісти
Влада безответственных привыкших к безнаказанности и так и не выросших из штанишек мажоров в зрелых политических деятелей куме.
-Так.Только не мажоров,а уродов Я не піду на допит у ДБР, - глава КС - Цензор.НЕТ 7284
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30.10.2020 16:07 Відповісти
В кандалах,казла,показательно,на допрос! По улице,сквоэь строй... Я не піду на допит у ДБР, - глава КС - Цензор.НЕТ 6511
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30.10.2020 16:43 Відповісти
Значит поведут и хорошо если на допрос а не ближе ,ну к забору например...
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30.10.2020 16:51 Відповісти
ЗаТупицкому можно к ДБР не идти, пойдет сразу на помойку, где ему и место.
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30.10.2020 17:05 Відповісти
Да в$те уже кто-то в эту самодовольную рожу с вертухи))
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30.10.2020 17:20 Відповісти
вот такие п...........ты нами правят и судят и указывают как жить.
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30.10.2020 17:55 Відповісти
Да кто бы сомневался, что чучело это ни на какие допросы не пойдет, прессовать у нас могут только Стерненко, а судейкам с чинушами ничего не грозит.
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30.10.2020 18:04 Відповісти
Гнида мордата.
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30.10.2020 18:10 Відповісти
Самое плохое, что им все равно о чем мы тут пишем. Посмотрите насколько эти люди уверены в себе и своей безнаказанности.

Это будет продолжаться до тех пока у налогоплательщиков не будет реального инструмента влияния на власть : вето любого закона, снятие любой кандидатуры с гос должности включая президента и т.д. Мы как налогоплательщики должны иметь эту возможность нажатием двух клавиш на клавиатуре. Сейчас у нас есть только один инструмент влияния, это майдан и уличные протесты, которые очень часто по решению властей становятся незаконными. Они знают, что людям тяжело собраться на протест (у всех семья, дети, работа и т.д. ) и пользуются этим. По моему такая система влияния на власть есть в Швейцарии. Очень надеюсь, что мы добьемся такого права.
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30.10.2020 18:11 Відповісти
И правильно, манал он всех оптом и вместе з зелей))
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30.10.2020 18:20 Відповісти
да сходи возьми юристов ( ты-же маркшейдер) возьми журналистов возьми группу поддержки (хотя кто тебя поддержит с таким пузом) и расскажи правду скока в карман капнуло будь мужиком КС ....пока девочкой на зоне не стал
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30.10.2020 19:41 Відповісти
Вот же наглая тварь.
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30.10.2020 19:41 Відповісти
Как вообще случилось, что судья высшего конституционного суда умудрился купить и оформить участок на территории оккупированного крыма да еще по российским законам?
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
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31.10.2020 19:33 Відповісти
Дапашливы...
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30.10.2020 19:45 Відповісти
и ничего ведь этому благородному господину плохого не будет, ибо он находится на самом верху пищевой цепочки нашей экосистемы
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30.10.2020 20:06 Відповісти
падлу за матню и в буцегарню, в петушинный угол, на диетпитание
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30.10.2020 20:35 Відповісти
Тусуй тоді у Крим, де маєш незаконну ділянку, або у Ростов
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30.10.2020 23:10 Відповісти
Ви досі ведетесь на мантру, що ті самі шуллєри організують обрання нових суддей, які стануть кращі, ніж існуючі!
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів. Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд? Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
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30.10.2020 23:39 Відповісти
А як же закон один для всіх? Всіх тих хто відмовляється з"явитись на виклик до ДБР приводять у кайданках. Я не піду на допит у ДБР, - глава КС - Цензор.НЕТ 9011
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31.10.2020 11:32 Відповісти
На мусорном баке привезут!!!Казлина!!!
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31.10.2020 12:02 Відповісти
І це лайно буде нам казати як жити
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31.10.2020 12:52 Відповісти
Не підеш на допит? То бери лікарняний - класика.
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31.10.2020 14:06 Відповісти
Тупицкий от слова - тупой, а тупой, он и в Африке тупой, и как только он занял это кресло, какой урод это ему доверил???
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31.10.2020 17:16 Відповісти
Відверто. Не маю ніякої надії ні на Конституційний суд, ні на ДБР.
І виходу з цієї ситуації не бачу. Хіба що чекати, поки судді відбудуть свій 9-річний термін.
Якщо їх підуть у відставку "за власним бажанням", чи за "станом здоров'я", теж саме: прийдуть у Конституційний Суд "венедиктови". І буде це теж антиконституційно.
Куди не кинь, усюди клин. І де тут "меньше зло"?
- Напевно, домовлятися, і виносити новий закон про корупцію. Погано?
- Безперечно. Але іншого виходу не має.
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31.10.2020 19:21 Відповісти
Доречі. Фраза «Підвісити за яйця», що звучить на так званих плівках Мельниченка відноситься до тоді іще донецького судді Тупицького . Ще на початку нульових президент Леонід Кучма пропонував тодішньому голові Донецької облдержадміністрації Віктору Януковичу вчинити так з одним суддею з Донецька. Кучма був незадоволений рішенням цього судді.
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31.10.2020 19:28 Відповісти
Оно падло не хочет идти на допрос,а украина должна выполнять бред этого ничтожества.Где логика?
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31.10.2020 19:31 Відповісти
Как вообще случилось, что судья высшего конституционного суда умудрился купить и оформить участок на территории оккупированного крыма да еще по российским законам?
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
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31.10.2020 19:33 Відповісти
Справедливості заради: Ділянка була у власності іще до окупації.
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31.10.2020 20:01 Відповісти
Это хорошо, что не пойдешь. Дашь повод присмотреться к тебе максимально внимательно. Сделать привод.
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01.11.2020 11:43 Відповісти
Порох, вернись!
В стране подный бардак, порядок нужно снова наводить!
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02.11.2020 11:55 Відповісти
Так при порохе это свинство и рацвело.
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02.11.2020 12:08 Відповісти
Как вы , 73%, заколебали!
Если при нем "расцвело", то как назвать отмену КС е-декларирования только сейчас, например?
Буйной порослью зелени, унавоженной тупоумием 73%?
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02.11.2020 12:17 Відповісти
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