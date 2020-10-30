Я не піду на допит у ДБР, - глава КС. ВIДЕО
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Глава Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявив, що не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я прошу вас не дивуватися, що я не з'явлюся на допит. Я поясню чому. Фактично, мені опубліковано підозру. Який же я тоді свідок. У підозрюваного одні права (процесуальні. - Ред.), у свідка - інші", - заявив він.
Глава КС зазначив, що напередодні ввечері його розшукували двоє слідчих ДБР.
"Вчора ввечері, об 11 годині ночі, мене шукають двоє слідчих для вручення повістки як свідку. Коли сьогодні в суд надійшла офіційна повістка електронною поштою. Навіщо об 11 годині ночі шукати голову суду, заходити в будинок, де є консьєрж, випитувати, як глава суду приїжджає - з охороною чи ні, якими під'їздами користується, в який час це відбувається. Це двоє слідчих Державного бюро розслідувань. як тільки вони якимось чином дізнаються телефон моєї дружини і скидають цю повістку на WhatsApp їй, в ефірі відразу йде коментар, чому викликають, на офіційному вебсайті ДБР, чому викликають главу КС. Для перевірки до причетності до злочинів, які перевіряються в системі господарських судів, де я раніше працював. Це про автоматичний розподіл та інший", - розповів він.
Тупицький уточнив, що справа, про яку йдеться, зачіпає події 2013-2014 років, про які він вже двічі був допитаний.
"Мене допитував відділ Горбатюка. Ви розумієте, що це відділ, який не підкорявся навіть генеральному прокурору Луценку. І якби там була підозра, я б там уже був з підозрою. Рябошапка перевіряв це питання, щодо провокації певних осіб. Не була вручена підозра", - заявив він.
"Тому діє процесуальний закон - є підстави, є процесуальне керівництво генеральної прокуратури, тоді, будь ласка, - допити, захист і так далі", - резюмував Тупицький.
Раніше стало відомо, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.
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почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
В 1988-1993 гг. - стажер прокуратуры г. Донецка, следователь, старший следователь прокуратуры Куйбышевского района г. Донецка.
В 1993-2010 гг. - судья Куйбышевского районного суда г. Донецка, 2002-2009 - председатель этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области.
Всплеск карьеры Александра Тупицкого совпал с победой Виктора Януковича на выборах президента. В 2010-2013 гг. - был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.
В мае 2013 года указом президента Украины Виктора Януковича назначен судьей Конституционного суда Украины.
С 2018-2019 года - заместитель председателя Конституционного суда Украины.
17 сентября 2019 на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран председателем Конституционного Суда Украины.
Зеленскому пора на выход. Реальный клоун.
Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували. Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.
Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення.
Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
Линчевать прилюдно... чтобы другим в голову не приходило то что он сделал.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
Они ж по приказу Порошенко плюют тебе в .......!
-Так.Только не мажоров,а уродов
Это будет продолжаться до тех пока у налогоплательщиков не будет реального инструмента влияния на власть : вето любого закона, снятие любой кандидатуры с гос должности включая президента и т.д. Мы как налогоплательщики должны иметь эту возможность нажатием двух клавиш на клавиатуре. Сейчас у нас есть только один инструмент влияния, это майдан и уличные протесты, которые очень часто по решению властей становятся незаконными. Они знают, что людям тяжело собраться на протест (у всех семья, дети, работа и т.д. ) и пользуются этим. По моему такая система влияния на власть есть в Швейцарии. Очень надеюсь, что мы добьемся такого права.
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів. Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд? Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
І виходу з цієї ситуації не бачу. Хіба що чекати, поки судді відбудуть свій 9-річний термін.
Якщо їх підуть у відставку "за власним бажанням", чи за "станом здоров'я", теж саме: прийдуть у Конституційний Суд "венедиктови". І буде це теж антиконституційно.
Куди не кинь, усюди клин. І де тут "меньше зло"?
- Напевно, домовлятися, і виносити новий закон про корупцію. Погано?
- Безперечно. Але іншого виходу не має.
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
В стране подный бардак, порядок нужно снова наводить!
Если при нем "расцвело", то как назвать отмену КС е-декларирования только сейчас, например?
Буйной порослью зелени, унавоженной тупоумием 73%?