Малюська про рішення КС: Всі ключові реформи під загрозою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено, попри рішення КСУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр юстиції Денис Малюська.
"Рішення Конституційного суду є, м'яко кажучи, спірним. Воно викликає чимало дискусій і здивування, і воно, очевидно, не вписується в рамки КСУ. Відповідно, це викликало обурення й реакцію всіх державних органів, тому що це рішення не відповідає високим стандартам, яким мало б відповідати рішення такої важливої інституції", – зазначив Малюська.
У той же час міністр сказав, що ситуація не є критичною.
"Ми можемо й повністю повернемо антикорупційну інфраструктуру, яка була поставлена на межу знищення рішенням КСУ. Вже відновлено діяльність Реєстру електронних декларацій розпорядженням Кабміну, вже відновлені спецперевірки, які проводить НАЗК. Повністю весь функціонал без змін до закону відновити не вдасться, але ми ці кроки робимо", — сказав він.
При цьому міністр юстиції вказав на ризик для ключових реформ останніх років, проведених в Україні.
"Але проблема, яка була вчора проговорена на засіданні РНБО, була в тому, що ми можемо подолати наслідки, хоча це й потребує часу та зусиль. Але у нас залишаються ризики, пов'язані з тим, що майже всі ключові реформи, прийняті Верховною Радою останнім часом, знаходяться на розгляді в Конституційному суді. І цей генератор ризиків може звести нанівець практично всі реформи, які були імплементовані в останні роки. Саме це й стало причиною різкої реакції президента і РНБО", - сказав він.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Joker_3rd_attempt
@Joker__UA
ніяк не міг зрозуміти, що нагадує мені цей двіж з КС...
а нагадує воно мені, коли Крим аннексували, вони підготували "юридичний" грунт в порушення усіх існуючих норм, і головне це все зробили дуже швидко.
я певен, що зараз цим усім керує та ж сама людина...
Почерк, як то кажуть.
Joker_3rd_attempt@Joker__UA 5 ч
не думаю що портнов керував усім в Криму...
він канєш *******...
але там керувала русня.... і тут певен - теж.
Григорій Епілепсенко@GrishaSilence 5 ч
Портнов и Коровченко (бютовец) под руководством русских действовали в Крыму
Ее тоже разогнали езаконно и абсурдно, и народу нравилось, - пока не увидел что взамен.
...а ключ под ковриком...