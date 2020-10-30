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Малюська про рішення КС: Всі ключові реформи під загрозою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено, попри рішення КСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Рішення Конституційного суду є, м'яко кажучи, спірним. Воно викликає чимало дискусій і здивування, і воно, очевидно, не вписується в рамки КСУ. Відповідно, це викликало обурення й реакцію всіх державних органів, тому що це рішення не відповідає високим стандартам, яким мало б відповідати рішення такої важливої ​​інституції", – зазначив Малюська.

У той же час міністр сказав, що ситуація не є критичною.

"Ми можемо й повністю повернемо антикорупційну інфраструктуру, яка була поставлена ​​на межу знищення рішенням КСУ. Вже відновлено ​​діяльність Реєстру електронних декларацій розпорядженням Кабміну, вже відновлені спецперевірки, які проводить НАЗК. Повністю весь функціонал без змін до закону відновити не вдасться, але ми ці кроки робимо", — сказав він.

Також читайте: Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська

При цьому міністр юстиції вказав на ризик для ключових реформ останніх років, проведених в Україні.

"Але проблема, яка була вчора проговорена на засіданні РНБО, була в тому, що ми можемо подолати наслідки, хоча це й потребує часу та зусиль. Але у нас залишаються ризики, пов'язані з тим, що майже всі ключові реформи, прийняті Верховною Радою останнім часом, знаходяться на розгляді в Конституційному суді. І цей генератор ризиків може звести нанівець практично всі реформи, які були імплементовані в останні роки. Саме це й стало причиною різкої реакції президента і РНБО", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4



Joker_3rd_attempt

@Joker__UA


ніяк не міг зрозуміти, що нагадує мені цей двіж з КС...
а нагадує воно мені, коли Крим аннексували, вони підготували "юридичний" грунт в порушення усіх існуючих норм, і головне це все зробили дуже швидко.
я певен, що зараз цим усім керує та ж сама людина...
Почерк, як то кажуть.
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30.10.2020 14:26
+3
Єта дрочка с "плохим" судом напоминает дрочку с "плохой" предидущей ВР.
Ее тоже разогнали езаконно и абсурдно, и народу нравилось, - пока не увидел что взамен.
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30.10.2020 14:35
+2
Фамилия этого человека - Портнов
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30.10.2020 14:28
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Joker_3rd_attempt

@Joker__UA


ніяк не міг зрозуміти, що нагадує мені цей двіж з КС...
а нагадує воно мені, коли Крим аннексували, вони підготували "юридичний" грунт в порушення усіх існуючих норм, і головне це все зробили дуже швидко.
я певен, що зараз цим усім керує та ж сама людина...
Почерк, як то кажуть.
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30.10.2020 14:26 Відповісти
Фамилия этого человека - Портнов
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30.10.2020 14:28 Відповісти


Joker_3rd_attempt@Joker__UA 5 ч

не думаю що портнов керував усім в Криму...
він канєш *******...
але там керувала русня.... і тут певен - теж.
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30.10.2020 14:28 Відповісти


Григорій Епілепсенко@GrishaSilence 5 ч

Портнов и Коровченко (бютовец) под руководством русских действовали в Крыму
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30.10.2020 14:29 Відповісти
Да Портнов там рулил. Это доказанный факт.
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30.10.2020 14:31 Відповісти
амёбам потребовалось полтора года чтоб превратить бурный поток в болото...
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30.10.2020 14:32 Відповісти
так вы им зарплату дайте, побольше, еще больше, по миллиону в день, ну а куле, нормальные ребята.
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30.10.2020 14:33 Відповісти
Єта дрочка с "плохим" судом напоминает дрочку с "плохой" предидущей ВР.
Ее тоже разогнали езаконно и абсурдно, и народу нравилось, - пока не увидел что взамен.
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30.10.2020 14:35 Відповісти
вы считаете, что КС нужно оставить?
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30.10.2020 14:38 Відповісти
А Зеленского надо оставить?
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30.10.2020 14:40 Відповісти
по сравнению с тем, что творит КС, Зеленский - ангел. Разве не так?
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30.10.2020 14:45 Відповісти
Нет.Зеленский в тысячу раз хуже и опаснее для страны чем этот суд.
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30.10.2020 14:46 Відповісти
лично мне кажется, что страшнее этого суда - только черти в аду. Но это мое личное мнение.
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30.10.2020 15:01 Відповісти
А мне кажется, что суд стал удобным козлом отпущения, спуском пара. Люди считают Зеленского царем и не хотят его критиковать, то кого сделать виноватым? Суд. А Зеленскому можно дальше ноги целовать, проявляя рабское холуйство.
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30.10.2020 15:03 Відповісти
Никто ему ноги не целует и царем не считает. И к этому решению КС Зеленский не имеет отношения. Он сам попал. Возможно, это и сделано для того, чтобы он попал.
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30.10.2020 15:09 Відповісти
Может быть. Но нельзя забывать что он наш враг.
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30.10.2020 15:11 Відповісти
а вы не задумывались почему столь же кардинально не разогнали ОАСК? Его ж разогнать намного проще и по степени абсурности решений он на порядок зашкварней? Малюська о решениях КС: Все ключевые реформы под угрозой - Цензор.НЕТ 4007
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30.10.2020 14:50 Відповісти
Суд говно, но Зеленский предлагает банальную узурпацию власти.
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30.10.2020 14:39 Відповісти
так что ж бубочка хочет их разогнать
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30.10.2020 14:40 Відповісти
подари зеле сертификат на вип камеру, за конституционный переворот ему импичмент грозит
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30.10.2020 14:39 Відповісти
Кароче, ЗЕвлада горить синім полум"ям. Насмажу сємок і буду спостерігати.
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30.10.2020 14:39 Відповісти
И, да, решение КС отменить никто не в праве - это Конституция устанавливает. Так что балалайку вам, зеблюдки
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30.10.2020 14:40 Відповісти
Тот же Малюська в интервью "Корреспонденту": "Подход законопроекта основывается на том, что законодательство сформировало юридическую ловушку - любая перезагрузка КСУ требует согласия самого КСУ, блокирует контроль за их деятельностью и эффективную реакцию на злоупотребления и коррупцию". Как они с этим справятся, интересно. Малюська о решениях КС: Все ключевые реформы под угрозой - Цензор.НЕТ 9700 И справятся ли вообще.
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30.10.2020 14:43 Відповісти
слава судебной реформе от Порошенко. От подстелил себе соломки так подстелил...
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30.10.2020 14:44 Відповісти
ВВажати ці рішення судів переворотом і розстріляти суддів нахер!!! Ми на війні!!!!
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30.10.2020 14:55 Відповісти
слова, слова, слова... (Шекспир)
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30.10.2020 15:04 Відповісти
Моя думка: валити ціх судей без суда і слідства!!!! Це вороги даржави! І ніякого виправдання в них немає..
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30.10.2020 14:51 Відповісти
Малюська про рішення КС: Всі ключові реформи під загрозою - Цензор.НЕТ 3238
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30.10.2020 15:07 Відповісти
а реформ особо и не видел никто. кроме переодетых в другую форму ментов и смены табличек. **** то те же под формой и за табличками
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30.10.2020 15:14 Відповісти
Малюська о решениях КС: Все ключевые реформы под угрозой.

...а ключ под ковриком...
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30.10.2020 16:11 Відповісти
ОЙ, а кто это сделал вместе..?
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30.10.2020 17:01 Відповісти
 
 