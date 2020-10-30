Малюська про рішення КС: Всі ключові реформи під загрозою. ВIДЕО

Дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено, попри рішення КСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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"Рішення Конституційного суду є, м'яко кажучи, спірним. Воно викликає чимало дискусій і здивування, і воно, очевидно, не вписується в рамки КСУ. Відповідно, це викликало обурення й реакцію всіх державних органів, тому що це рішення не відповідає високим стандартам, яким мало б відповідати рішення такої важливої ​​інституції", – зазначив Малюська.

У той же час міністр сказав, що ситуація не є критичною.

"Ми можемо й повністю повернемо антикорупційну інфраструктуру, яка була поставлена ​​на межу знищення рішенням КСУ. Вже відновлено ​​діяльність Реєстру електронних декларацій розпорядженням Кабміну, вже відновлені спецперевірки, які проводить НАЗК. Повністю весь функціонал без змін до закону відновити не вдасться, але ми ці кроки робимо", — сказав він.

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При цьому міністр юстиції вказав на ризик для ключових реформ останніх років, проведених в Україні.

"Але проблема, яка була вчора проговорена на засіданні РНБО, була в тому, що ми можемо подолати наслідки, хоча це й потребує часу та зусиль. Але у нас залишаються ризики, пов'язані з тим, що майже всі ключові реформи, прийняті Верховною Радою останнім часом, знаходяться на розгляді в Конституційному суді. І цей генератор ризиків може звести нанівець практично всі реформи, які були імплементовані в останні роки. Саме це й стало причиною різкої реакції президента і РНБО", - сказав він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.