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Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Поруч із турецьким Ізміром, популярним у тому числі серед українських туристів, стався землетрус магнітудою 6,9 балів за шкалою Ріхтера. У місті зруйновані будівлі, море затопило частину вулиць.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на CNN Türk.

Епіцентр землетрусу був у районі міста Сеферліхісар провінції Ізмір. Поштовхи відчувався в різних провінціях на заході країни і в Стамбулі.

Землетрус спричинив хвилю цунамі. Човни в Ізмірі відносить у море, частину вулиць міста затопило.

Судячи з опублікованих у соцмережах відео з місця подій, унаслідок підземних поштовхів є великі руйнування.

Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Також на Цензор.НЕТ: Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський

Землетрус охопив також грецькі острови в Східному Середземномор'ї. одна людина зазнала поранень на острові Самос. Землетрус стався приблизно за 20 кілометрів від острова. Зазначають, що обвалилася частина церкви Богоматері в Карловасі, кілька будівель зазнали руйнувань.

Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 01
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 02
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 03
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 04
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 05
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 06
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 07
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 08
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 09
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 10
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 11
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Топ коментарі
+52
Лучше бы крымский мост снесло ... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 9599
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30.10.2020 16:32
+34
Соболезнования жителям Турции... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 3088
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30.10.2020 16:35
+25
а сюда нет...

Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 1122
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30.10.2020 16:43
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Лучше бы крымский мост снесло ... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 9599
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30.10.2020 16:32 Відповісти
... то Егейское море, а не Черное.
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30.10.2020 16:45 Відповісти
А ты и обрадовался !!!
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30.10.2020 16:54 Відповісти
С языка сорвал.
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30.10.2020 16:52 Відповісти
лучше бы рашу снесло
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30.10.2020 20:04 Відповісти
а їх там Ковід-19 вбиває...
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31.10.2020 17:45 Відповісти
Любое землетрясение это ядерный взрыв под землей....РАБссия мастер на такие выходки...Спитак Ленинакан
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30.10.2020 16:32 Відповісти
ужас
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30.10.2020 16:33 Відповісти
Хреново. Соболезнования
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30.10.2020 16:33 Відповісти
Будинки поскладались як паперові, тримайтесь турки, жертв буде багато.
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30.10.2020 16:33 Відповісти
Попередження Ердогану не провокувати кровавих месників одновірців в усьому світі...
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30.10.2020 16:34 Відповісти
за поребриком есть такое оружие.
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30.10.2020 16:34 Відповісти
в Украине есть ходячее несчастье ЯНЕЛОХ, он как раз 2 недели назад там был
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30.10.2020 16:49 Відповісти
Взрыв подводного ядерного заряда в Средиземном море, заложенного рашистской подлодкой - к гадалке не ходи!!!
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30.10.2020 16:34 Відповісти
Жоден мокшанський човен не плаває без супровіду.
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30.10.2020 16:37 Відповісти
Цунами был в Эгейском море сметало все на пути
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30.10.2020 16:42 Відповісти
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 9398 каким образом из подлодки можно заложить на дне ядерный заряд?

причем на достаточную глубино прокопать,шоб взрыв не прорвался наружу,а все выглядело бы как банальное землетрясение?
это шота из серии алиенты и мировое правительство.надо шапочку из фольги носить
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30.10.2020 16:42 Відповісти
бурить надо как минимум на полкилометра и глубже, может их "лошарик" как раз и оборулован для таких целей!
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30.10.2020 17:01 Відповісти
был
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30.10.2020 23:47 Відповісти
Ядреный заряд засекается сразу...по выбросу радиации и характеру взрыва...скрыть его невозможно....не неси ереси...
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30.10.2020 16:45 Відповісти
ну и хрень пишут подводный ядерный взрыв вы идиоты вы хоть понимаете- что на дне взорвав тонкую прослойку до магмы можно вызвать на полгода такие катаклизмы что качать будет Мать Победы в Киеве и до Москвы долетит а извержение магмы вулканов то такое что ядерная бомба покажется петардой и хлопушкой...
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30.10.2020 17:21 Відповісти
Якщо ще Ось Землі зачепить, то взагалі капець Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 8120
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30.10.2020 19:13 Відповісти
сейчас определяют всегда, на какой глубине был эпицентр толчка. Если рашистская подлодка вырыла нору, глубиной километров пять, и заложила туда бомбу, может и прокатит.
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31.10.2020 09:46 Відповісти
А Шмакля туди часон не забігав?

Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 9539
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30.10.2020 16:35 Відповісти
Был две недели назад.)
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30.10.2020 16:42 Відповісти
А попереджали же Ердогана, добре що в Німеччині тільки Меркель потрясло. Новообраному президенту США буде слід призадуматися, А пуйло не лох, недаремно уникає зустрічі в нормандському форматі.
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30.10.2020 17:25 Відповісти
От патло...
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30.10.2020 19:14 Відповісти
Соболезнования жителям Турции... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 3088
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30.10.2020 16:35 Відповісти
Блин, я не знаю что еще должно произойти в этом году.... Капец.
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30.10.2020 16:36 Відповісти
Странник Виртуальный
***** должен сдохнуть.
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30.10.2020 17:36 Відповісти
Это было бы слишком хорошо как для этого года. Боюсь что к сожалению не сбыться этой мечте в этом году.
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30.10.2020 17:52 Відповісти
Має бути гармонія.
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30.10.2020 22:57 Відповісти
Має, але поки шо немає. Суцільна дисгармонія нажаль.
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31.10.2020 16:11 Відповісти
Ну наконецто и сюда дошло
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30.10.2020 16:37 Відповісти
а сюда нет...

Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 1122
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30.10.2020 16:43 Відповісти
Здається мається на увазі, що новина дійшла до ЦН.
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30.10.2020 16:48 Відповісти
може й так... Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 9150але вигляда фіфті-фіфті
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30.10.2020 16:53 Відповісти
Да это из Сталкера, не бреши! Древняя игра такая компьютерная.
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30.10.2020 16:52 Відповісти
какая разница?остановка то настоящая Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 2268
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30.10.2020 16:54 Відповісти
вТвері кажуть ЖОПА причому повна, ще гірше ніж в Барнаулі...
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31.10.2020 17:47 Відповісти
Путлер крыса мстительная и это знает весь Мир....
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30.10.2020 16:39 Відповісти
Если у знают , что его рученок дело, скрымсий мост не жилец. Все время думал, в США же нехилые наработки по сейсмологическому оружию,чего тот мост все еще стоит?
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31.10.2020 15:05 Відповісти
капец 2 недели назад как улетал с Измира...
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30.10.2020 16:40 Відповісти
В Крыму бы пора .
Уже все сроки вышли ...
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30.10.2020 16:40 Відповісти
не переймайся, там як трухане так трухане.
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31.10.2020 17:48 Відповісти
Жах! Украину Бог миловал, так сами по своем неразумению устраиваем себе политические цунами. Люди, будьте мудрыми!
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30.10.2020 16:42 Відповісти
В Румунії такі землетруси можуть бути аж на УРА...
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31.10.2020 17:49 Відповісти
В Греции также землетррясение...,а я то думаю чего это РАБссия затихла после Карабаха...
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30.10.2020 16:44 Відповісти
taziyelerimiz, Türkiye
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30.10.2020 16:47 Відповісти
Технология взрыва ядерной капсулы на глубине 500-800 м проста...бурится скважина,опускается капсула мс боезарядом взрыв производит любая подлодка в акватории океагна или моря дистанционно....получив условный код из Москвы...все выглядит как землетрясение..
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30.10.2020 16:51 Відповісти
Ещё с Фукусимой надо разобраться что за херня там была. И 911.
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30.10.2020 16:58 Відповісти
а еще залить дитерия и трития и будет термоядерный заряд!
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30.10.2020 17:13 Відповісти
Это называется тектоническое оружие. В свое время ходили упорные слухи, что СССР его разрабатывал...
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30.10.2020 17:30 Відповісти
ну только не в том случае если это удар путина он помню давно на тектоничнских плитах тренироваться начал
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31.10.2020 02:06 Відповісти
та да, очень просто пробурить скважину 800 м )))))
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31.10.2020 09:35 Відповісти
Грёбаное дерьмо! Враждебная стихия! Паскуда! Ненавижу убийцу! Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 8087
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30.10.2020 16:51 Відповісти
Вірмени радіють...
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30.10.2020 17:25 Відповісти
Тут є відверто російські пукі в калюжу.
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30.10.2020 20:33 Відповісти
в ссср академик забабахин занимался и все успешно реализовал путин таким образом всю планету за яйца держит реакторы в железногорске уже год в 4-ре смены ишачат
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31.10.2020 02:03 Відповісти
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 8447 Гыг с Вами Лошарика помните , так о тож , а сколько такого говна еще есть у )(уйлостана Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 573
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30.10.2020 18:00 Відповісти
посейдон например
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31.10.2020 02:04 Відповісти
теперь эрдогану не до макрона
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30.10.2020 18:03 Відповісти
путин таки смог отомстить эрдогану
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31.10.2020 01:59 Відповісти
Вообще-то Сеферихисар...
У нас там саммер хаус. Соседи говорят, что все в порядке. Все зависит от качества фундамента и стройматериалов.
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31.10.2020 02:30 Відповісти
ПУСТЬ СКАЖУТ СПАСИБО АЗЕРБАЙДЖАНУ ЗА ВЗРЫВЫ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ !!! ТОЛЬКО ГРЕЦИЯ ТУТ ПРИ ЧЕМ !!!???
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31.10.2020 11:00 Відповісти
ЩІРІ СПІВЧУТТЯ ЛЮДЯМ. Зе ....ли нехай направлять допомогу з ковід рахунку може меньше вкрадуть.
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31.10.2020 14:31 Відповісти
 
 