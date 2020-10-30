Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Поруч із турецьким Ізміром, популярним у тому числі серед українських туристів, стався землетрус магнітудою 6,9 балів за шкалою Ріхтера. У місті зруйновані будівлі, море затопило частину вулиць.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на CNN Türk.
Епіцентр землетрусу був у районі міста Сеферліхісар провінції Ізмір. Поштовхи відчувався в різних провінціях на заході країни і в Стамбулі.
Землетрус спричинив хвилю цунамі. Човни в Ізмірі відносить у море, частину вулиць міста затопило.
Судячи з опублікованих у соцмережах відео з місця подій, унаслідок підземних поштовхів є великі руйнування.
Повідомлень про постраждалих поки не надходило.
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Землетрус охопив також грецькі острови в Східному Середземномор'ї. одна людина зазнала поранень на острові Самос. Землетрус стався приблизно за 20 кілометрів від острова. Зазначають, що обвалилася частина церкви Богоматері в Карловасі, кілька будівель зазнали руйнувань.
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причем на достаточную глубино прокопать,шоб взрыв не прорвался наружу,а все выглядело бы как банальное землетрясение?
это шота из серии алиенты и мировое правительство.надо шапочку из фольги носить
***** должен сдохнуть.
Уже все сроки вышли ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozmozhnosti-initsiirovaniya-mega-katastrof-s-primeneniem-suschestvuyuschih-tehnicheskih-sredstv-i-tehnologiy-i-ekspertiza
http://army.milportal.ru/oruzhie-silnee-yadernogo/
так шо этим дерьмом занимаются давно и серьёзно
У нас там саммер хаус. Соседи говорят, что все в порядке. Все зависит от качества фундамента и стройматериалов.